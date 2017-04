Çerekfinalet e kthimit të Europa League

Luhen sot në mbrëmje ndeshjet e kthimit të çerekfinaleve të Europa League.

Përsa u përket ndeshjeve të tjera, në “Gelsenkirchen”, Schalke 04 do të përballet me Ajax, me synimin që të përmbysë disavantazhin 0-2 të ndeshjes së parë në Amsterdam.

Manchester United do të luajë në “Old Trafford” ndaj Anderlecht. “Djajtë e Kuq”, që synojnë të fitojnë trofeun e Europa League për herë të parë në historinë e tyre, vijnë në këtë ndeshje pas barazimit 1-1, gjë që përbën avantazh për ta.

Në Belgjikë, Genk do të luajë ndaj Celta Vigo, me të dyja skuadrat që do të kërkojnë të arrijnë në gjysmëfinale të kompeticionit për herë të parë.