Çështja e detit në Hagë, ministri grek: Janë dashur 6 muaj negociata me Ramën, Metën e Bashën. Ja si do të procedohet në Gjykatën Speciale, zgjerimi me 12 milje në fazën e fundit

Marrëveshja mes Athinës dhe Tiranës për te apeluar se bashku ne Hage për përcaktimin e kufijve detare, përveç se është një mesazh ndaj Ankarasë, konsiderohet me e rëndësishme edhe se marrëveshjet që nënshkroi Greqia me Italinë dhe Egjiptin për ZEE, deklarojnë burime qeveritare për versionin elektronik te gazetës “Proto Thema”.

Sipas shpjegimeve te një prej ministrave te qeverisë Mitsotakis për gazetën, janë dashur 6 muaj negociata me kryeministrin Rama, por edhe me presidentin shqiptar Meta, si dhe me kreun e opozitës Basha, në mënyrë që të gjithë të ishin dakord me ketë zgjidhje.

“Pas faktit se Shqipëria është ndoshta vendi me miqësor me Turqinë, duhet theksuar se ka rendësi që Ankaraja nuk e ka shtyrë Tiranën të kundërshtojë rrugën e zgjidhjes në gjykatën ndërkombëtare”, nënvizojnë burimet qeveritare në fjalë.

Ndërkohë, sipas te njëjtave burime, zgjerimi me 12 milje i zonave detare në Jon, nga ishujt mbi Korfuz, deri në kepin Tainaro, nga ana e Greqisë ndodhet në fazën e fundit.

Dekreti përkatës për mbylljen e gjireve, si kusht për zgjerimin, ndodhet në Këshillin e Shtetit.

Pasi të miratohet, pritet të paraqitet në Parlamentin Grek për votim dhe miratimi për zgjerimin pritet te shpallet në javët e ardhshme, para fundit të këtij viti.

“Menjëherë pas këtij procesi do të filloje apelimi për në Hagë, i cili mund të behet me dy mënyra”, shpjegojnë burimet qeveritare.

– Paraqitja njëkohësisht në Gjykatën Ndërkombëtare e marrëveshjes kornizë me propozimet për delimitimin e zonave detare nga Greqia dhe Shqipëria dhe më pas kundër paditë e të dy palëve.

– Ose do të vendoset radha e paraqitjes, sipas një metode qe përdorin gjykatat, ku pala e parë paraqet memorandumin e saj me shkrim, e ndjekur nga pala e dytë. Më pas me te njëjtën radhe, paraqiten dhe kundër paditë, ndërsa gjykata do të shqyrtojë argumentet dhe do të nxjerrë verdiktin e saj.

Pas kësaj procedure, Gjykata Ndërkombëtare do të vendosë përcaktimin e shelfit kontinental dhe ZEE midis Greqisë dhe Shqipërisë.

j.l./ dita