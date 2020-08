Çështja e kufirit detar, Rama përplaset me Bashën: Hapu det se vajmedet ka dalë të të mbrojë Lulzimi me PD! Basha: Lëri dërdëllitjet prej rrugaçi

Me nota ironie i është përgjigjur kryeministri Rama, Partisë Demokratike e cila e akuzon se nuk ka bërë transparencë lidhur me negociatat për delimitimin detar me Greqinë.

“Ndërkohë qeveria vazhdon të mos japë asnjë informacion mbi çfarë po ndodh me negociatat për delimitimin detar me Greqinë”, lexohet në deklaratën e PD-së

Në një reagim të shkurtër, fill pas deklaratës së bërë nga selia blu, kreu i qeverisë i drejtohet drejtpërdrejtë kryedemokratit Lulzim Basha.

“Hapu det se vajmedet ka dalë të të mbrojë Lulzimi me PD!Të qash për ata që vazhdojnë e hanë për djathë sapunin e PD apo të qeshësh me këtë Artist që s’e ka shokun për të bërë sikur?Je i madh Lul, sinqerisht, shyqyr s’u more me shitje djathi se do kishim mbetur pa copën e sapunit”, shkruan Rama.

Për këtë ironi, Basha nuk i ka kursyer një përgjigje Ramës.

“Leri dërdëllitjet prej rrugaçi Edi Rama. Bëj transparencë çfarë po ndodh me negociatat për detin. Historitë me sapun ruaji se do të duhen më vonë…”, shkruan Basha.

