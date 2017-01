Çështja Neymar, presidenti i Barcelonës: Shkelëm rregullat për të nëshkruar me brazilianin

Neymar është në vitin e katërt të aventurës me skuadrën e Barcelonës, por ende ekzistojnë disa paqartësi lidhur me transferimin e tij nga Santosi te spanjollët. Nën akuza prej kohësh lidhur me këtë çështje janë presidenti i “blaugranëve”, Josep Bartomeu”, por edhe përfaqësues të lojtarit.

Pas shumë seancash gjyqsore, Bartomeu e ka pranuar para gjykatësve se akuzat për evazion fiskal janë të vërteta.

“Është e vërtetë që kemi pasur kontakte me lojtarin para se të hapej merkatoja. E dimë që kjo nuk lejohet me rregullore, por e ruajtëm sekret, për të respektuar tifozërinë e klubit të Santosit. Nuk donim që lojtari të largohej me akuza prej andej”.

Kur u pyet për dhjetë milionë eurot, ai shtoi: “Ia kemi dhënë paradhënie. Të them të drejtën, kur ai na i kërkoi, sinqerisht u ndjeva mirë, pasi kështu e kishim të sigurt që do vinte te Barcelona. Për këto rregulla që kemi thyer, jemi gati të mbajmë përgjegjësi”.