Çështje dinjiteti ose morali i rënë i politikës

Nga Bedri Islami

Bujar Leskaj ka thuajse shtatë vite që drejton Kontrollin e Lartë të Shtetit dhe është nga fundi i mandatit të tij. Në këto shtatë vite, në secilën javë, mesatarisht, institucioni i drejtuar prej tij, ka dërguar në strukturat e larta të akuzës, një dosje, e cila duhej të ndiqej dhe të relatohej për vetë natyrën e saj dhe problemet e shtruara. Nëse gjithë vitet e punës së tij në drejtimin e institucionit të përmblidheshin në një, atëherë do të kishim një dosje në ditë, një punë e pazakontë, e cila nuk është bërë nga asnjë institucion tjetër.

E çuditshme është se shumë nga këto dosje, të cilat përmbajnë edhe sot, jo vetëm “lëndën” e parë për prokurorinë, por edhe çështje të nxehta përvëluese, ose janë mbyllur brutalisht, pa denjuar të ketë një përgjigje zyrtare, ose, çka është edhe më dëshpëruese, nuk janë hapur fare. Akuza, mbi dosjet e dërguara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, ka fjetur, edhe në kohën e drejtimit të saj nga Adriatik Llalla dhe, nuk po i del gjumi edhe nën drejtimin e zonjës Arta Marku.

Pushteti qendror, në të shumtën e rasteve, është informuar për problemet e shtruara, propozimet e bëra, për humbjet që kanë ndodhur, të cilat në disa raste janë të çmeritura, janë njohur me propozimet për zgjidhjen e një sërë hallkash për të ardhmen, dhe, mjerisht, në shumë raste e kanë parë këtë Institucion, si një hallkë e deleguar nga opozita për të rrënuar imazhin e qeverisë, çka, jam i bindur, në asnjë rast nuk ka qenë e vërtetë.

Pushteti qendror, jo vetëm tani, por në shumë raste të mëhershme, është mësuar që drejtuesit e Institucioneve të Larta të Shtetit, si është edhe KLSH-ja, në fundin e mandatit të titullarit, të kthehen në një shtojcë apendikse të tij. Pra, të kthehen nga institucione të pavarura në institucione shërbyese të qeverisë, duke u bërë në një shkallë të ndjeshme një lloj mashe politike. Arsyeja e vetme ka qenë që titullari, duke marrë me të mira pushtetin qendror të mund të sigurojë edhe një mandat tjetër në një institucion të pavarur dhe, përmes këtij posti, të vazhdojë më hovshëm një detyrë e cila ka pasur përfitimet e saj të ndjeshme. Dhe, janë bërë të pabesuar, pikërisht sepse kanë humbur dinjitetin e tyre. Të humbësh dinjitetin në politikë ke humbur gjithçka.

Por, le të kthehem tek rasti Leskaj, i deleguar i opozitës së sotme, kur ajo ishte në pushtet, me të cilin kam njohje të vonshme dhe, që, për fat, nuk më lidh asgjë shtetërore. Nuk kam në Shqipëri asnjë tagër tjetër, veç idesë për të sjellë një shembull.

Kur e kam takuar për herë të parë zotin Leskaj, këtu e disa muaj të shkuara, më shumë se gjithçka tjetër isha nisur nga disa vlerësime jashtë Shqipërisë, sidomos nga institucione të rëndësishme europiane që monitorojnë shtetin shqiptar, të cilat kishin arritur në përfundimin se, Kontrolli i Lartë i Shtetit ishte institucioni më i besuar mes gjithë institucioneve të tjera.

Më kishte bërë përshtypje ky fakt dhe, edhe pse e dija se zoti Leskaj ishte figurë përfaqësuese e së djathtës, desha të gërmoja më tepër.

E dija, po ashtu, se figura me ndikim në institucionet europiane, ishin të gatshme të thonin fjalën e tyre që zoti Leskaj të vazhdonte edhe një mandat tjetër detyrën e tij, por kishin ndeshur në një refuzim të prerë, të thënë shkurt se “do e sanksionoj qëndrimin në detyrë të titullarit vetëm në një mandat”, duke ndërtuar kështu për herë të parë Kodin e Etikës.

Ditën e djeshme zoti Leskaj ishte në Kuvendin e Shqipërisë. Si pak herë, ndoqa me vëmendje fjalën e tij, e ndoqa pasi kisha që më herët bindjen se do të ishte ashtu si duhej dhe do të mësoja më tepër se sa nga dhjetëra e qindra çjerrje ulëritëse që bëhen në atë sallë. Kisha bindjen, po ashtu, se, si një zyrtar i lartë i shtetit, nuk do të bëhej pjesë e politikës banale dhe ashtu ndodhi.

Leskaj nuk është një shembull i vetëm. Ai është ndoshta njeriu që saktësoi përmes një kodi largimin e tij nga një institucion, i cili, kushdo mund ta shohë që në vizitën e parë, është tashmë model i gjithçkaje, që nga ndërtimi i historisë së tij dhe deri tek botimet e shumta, më të shumta se sa një shtëpi botuese.

Mes të tjerave mendoj se e gjithë kjo ka edhe një shkak: sa herë që kam qenë në zyrën e tij, aty kam gjetur kolegë gazetarë, nga të gjitha rrymat e shtypit tonë. Do të thotë, i hapur. Kjo hapje ka të bëjë me dinjitetin në politikë që rrjedh nga dinjiteti njerëzor.

Nuk është një shembull i vetëm. Nuk është vetëm nga njëra anë. Është një veti që, më shumë se ka të bëjë me politikën, ka të bëjë me njerëzoren.

Një ditë në Tiranë, me mikun tim dhe shefin tim të hershëm, Namik Dokle, diskutonim pikërisht për Kodin e Etikës të vendosur nga zoti Leskaj. Ishte i njëjti Kod që mund të përdorej për shumë institucione, titullarët e të cilëve, bëjnë çfarë është e mundur që të qëndrojnë aty, gjysmë të përjetshëm, duke bërë pakte me pushtetin, edhe pse duken të pavarura, duke u bërë hallkë e mekanizmit të pushtetit thjeshtë për të qenë në rrugën e pasurimit, dhe, në fund, nëse nuk ecën rruga që kanë projektuar, befas, jo rastësisht, kthehen në “skifterët” antipushtet qendror, në kritikuesit e mëdhenj dhe në zbuluesit e fakteve që i kishin në duart e tyre, por që në kohën e sundimit të tyre i kishin fshehur.

Këto fakte, kur i nxjerrin më pas, edhe pse mund të jenë realë, të saktë, të vërtetuar, e humbasin saktësinë, vërtetësinë dhe besimin pikërisht nga ai që i kishte fshehur për hir të një posti, që do të thotë për hir të servilizmit politik, që është humbje e dinjitetit njerëzor.

Shumë vetë, edhe miq mes nesh, kanë pritur që, pas listës së boshtë të deputetëve të së majtës, ku mungonin disa emra të spikatur dhe përfaqësues të lartë emblematikë të saj, brenda së majtës do të shpërthente lufta e nxjerrjes së fakteve, e përplasjeve, dhe, si kishte ndodhur zakonisht, bëheshin hamendje se ku e për çfarë kishin mbetur jashtë listës figura të tilla, për çfarë do të përplaseshin, kush ishte pas kuintave dhe kush do të dilte në skenë, cila do të ishte përplasja e parë dhe kush do të ishte tjetra.

Opozita e bëri këtë kalin e një beteje afatshkurtër, më të shkurtër se sa kishin shpresuar se mund të ndodhte ndonjëherë. Duke qenë se këtë humbje dinjiteti e kishin provuar brenda vetes, e quanin normale që kjo të ndodhte edhe tek të tjerët.

Mund ta mendonte një njeri normal që Neritan Ceka, pas largimit të bujshëm dhe kërkesës për hapjen e dosjes “Berisha” si agjent serb do të kthehej përsëri kokulur, do të rënkonte nën këmbët e shefit të tij, pasi kishte qenë më parë ministri i brendshëm i një qeverie të shpallur fuqishëm si anti-Berishë? Askush, ndoshta as ai vetë. Po të tjerët pas tij? Vargan-vargan, si një tufë ballistësh të kohës së sotme.

Mund ta mendonte njeri që një Pollo, i riu, pas gjithë gjëmave që shpalli për Berishën, pasi ngriti në këmbë gjithë Dorispackët e mundshme, pasi nxorri nga sirtari bëmat e ish shefit të tij, të cilat do të ishin të mjaftueshme të dënohej nja dhjetë herë, të kthehej përsëri, kokulur, çarapegrisur, bashkë me një soj e sorollop varganësh, duke u falur si një relike të vjetër, që e kishte përbuzur? Asnjë.

Ndodh sepse tek ne, në këtë vend, ndërsa flasim për dinjitet njerëzor dhe politik, harrojmë se politika vetë bart më pak se gjithçka tjetër dinjitet. Se ajo po bëhet gjithnjë e më shumë molla e dëshiruar nëpër dhëmbët e politikës, ndërsa njerëzve të zakonshëm u hedhin vetëm bishtat.

Për hir të politikës zvarritëse politika e humb dinjitetin si diçka arkaike, të panevojshme, si një mjet pasurimi për vete dhe përçmimi për të tjerët.

Ka ardhur koha që Kodi i Etikës të vendoset fuqishëm, të jetë i detyrueshëm, të marrë përmasat dhe fuqinë e një ligji të mbizakontë.

Ndryshe dy fjalët, dinjitet dhe politikë, do të jenë edhe më tej, dy skajet e një litari.