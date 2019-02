Revanshi i të pandëshkuarve tashmë ka arritur kulmin.

Por kjo pritej.

Vetëm miopët besuan ndryshe.

Që vrasësi do shndërrohej në një gjysh të këndshëm lulishtesh.

Siç është kemi paralajmëruar prej kohësh, vijimi i pandëshkueshmërisë do na sillte doemos në këtë pikë.

Ata që kanë rimarrë sot peng Shqipërinë duhet të ishin pas hekurave.

Nuk ndodhi. Në vend të kësaj kemi radikalizim të ri dhe Shqipërinë sërish në zgrip të humnerës, prej të njëjtëve emra.

Pas kësaj… Le të ndalemi pak këtu.

Tani çfarë do ndodhë?

Është e dyta situatë radikalizimi ekstrem dhe jo rastësisht sërish në prag zgjedhjesh.

Në të parën, kishim çadrën e së ashtuquajturës Republikë e Re që do ta hidhte Ramën në Lanë pasi ta hiqte zvarrë sigurisht.

Përballë çadrës, një Ramë që cicëronte hartimet e tij të “vendosmërisë” për të mos i hapur rrugë regresit, shantazhit, presionit.

Por më pas u dha çadristave treçerekun e qeverisë dhe tërhoqi qeverinë nga gjyqi me familjen Basha duke i hapur rrugë dëmshpërblimit personal të kreut të opozitës me 15 milionë euro nga paratë e taksapaguesve të varfër shqiptarë për një pallat të prishur në Vlorë.

Socialistët dhe gjithë pjesa e shëndoshë e opinionit publik kërkonte që të pandëshkuarit e çadrës të ndëshkoheshin më në fund; ndërkombëtarët gjithashtu pasi bënë të gjitha përpjekjet, deklaruan se Rama mund të hynte vetëm në zgjedhje dhe ato do njiheshin nga komuniteti ndërkombëtar…

Por Rama kundër vullnetit të votuesve të tij dhe kundër vullnetit të ndërkombëtarëve mbylli pazarin e 17 Majit.

Tani kemi situatën e dytë. Radikalizim i ri, bojkot i ri, pragzgjedhjeve të reja.

E njëjta skenë, e njëjta skemë, të njëjtët aktorë.

Dhe sërish nga e para. Kush nuk mëson, do pësojë sërish.

Deklarata për dhunë dhe plumba ballit. Protesta të dhunshme. Fluks ndërkombëtarësh në zyrat e të pandëshkuarve.

Dhe një Ramë që flet i vendosur që … nuk do lëshojë pe.

Bukuri. A do ndodhi kështu?

Çfarë do bëjë Rama këtë herë? Do lëpijë prapë ca ditë më pas ato që po thotë sot?

Do dëgjojë zërin e socialistëve (shumë prej tyre këtu në komentet e lexuesve të Ditës online) të cilët kërkojnë që kreu i qeverisë të mos bëhet palë me llumin e Berishës dhe mos hyjë prapë në pazaret e dëshiruara prej tyre, pavarësisht djegies së mandateve që është veprim dukshëm shantazhues?

Do dëgjojë ndërkombëtarët që po flasin më hapur se kurrë?

Si do sillet pra kryeministri tani që të pandëshkuarit e kanë marrë edhe njëherë tjetër peng Shqipërinë?

A do ta mbajë fjalën apo do “tërhiqet” e do ti hapi rrugë sërish të pandëshkuarve në revansh të plotë?

Të presim.

Do ulet Rama njësoj si me çadrën, edhe pse ka me vete shumicën e opinionit publik, zërin e votuesve socialistë dhe ndërkombëtarët?

A do sillet njëherë të vetme si socialist? Si burrë shteti?

Nëse jo as këtë herë, çfarë e detyron të jetë pazarxhi?

Arsyet i di ai.

Ne dimë që mosndëshkimi pjell krime të reja.

Që pazaret nuk sjellin zgjidhje afatgjata, por orekse të reja.

Dhe që pazaret e përsëritura me të pandëshkuarit kanë vetëm një arsye: korruptimin e atyre nga të cilët pritej ndëshkimi./DITA