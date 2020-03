Çfarë do të ndodhë në Shqipëri pas pandemisë?!

Nga Bedri Islami

Që bota nuk do të jetë e njëjtë pas kalimit të pandemisë, kjo është tashmë është e qartë për të gjithë. Do të ketë ndryshime të ndjeshme në aleancat e krijuara, në ndërlidhjet mes shteteve, do të ndryshojnë përparësitë e grupimeve të mëdha politike, por edhe të çdo shteti; forca të caktuara do të ringrihen e të tjera do të bien, për të mos u ringritur më dhe, është krejt e natyrshme që, pas gjithë kësaj që po ndodh, të ketë edhe strukturime të reja politike.

Bashkimi Europian, për fat të keq, dëshmoi se më e dukshme është fasada e tij, se sa përmbajtja. Në pak ditë shumë iluzione që lidheshin me përparësitë e strukturës më të fuqishme në botë, ranë dhe tabloja që doli befas, tronditi njerëzit. Më e dukshme ishte ndarja, se sa bashkimi. E çara e parë, e krijuar me BREX-it, do të jetë një gjë e zakonshme, krahasuar me atë që ndodhi në thelbin e vetë Bashkimit, ndarjen e copëzimin e tij, duke qenë brenda të njëjtit grupim.

Një gjest i gjetur solidariteti i shtetit shqiptar, duke dërguar 30 mjekë dhe infermierë në shtetin fqinjë, në Itali, ngjalli një jehonë të pazakontë, pikërisht nga heshtja e të tjerëve.

Po në Shqipëri çfarë do të ndodhë? A do të jetë gjithçka e njëjtë si më parë, apo, pas kësaj, si ndodh shpesh pas përplasjeve apo ngjarjeve të pazakonshme, do të kemi një klimë të re të politikës, do të ketë mendësi më të kohës dhe përjetime më njerëzore?

Vështirë t’a thuash, por, e gjithë kjo që po ndodh, kjo mbyllje masive, e paparë asnjëherë, e të gjithë njerëzve në shtëpitë e tyre, fashat gjithnjë e më të ngushte të lirisë së daljes, perceptimi që po bëhet gjithnjë e më i pranishëm se, dashje pa dashje, ndodhemi në një luftë që është e të gjithëve dhe ku asnjëri nuk është i sigurtë, partitë politike që kanë zënë llogoret e tyre dhe kanë nisur të bëjnë përllogaritjet e së ardhmes, domosdo do të kenë ndikimet e tyre.

Megjithëse përgjithësisht kemi një klasë parapolitike, kokëmushkë dhe të ngjeshur në rresht pas shefave, përsëri, kjo që po ndodh, nuk do ikë pa lënë gjurmët e saj.

A ka mësuar gjë klasa politike shqiptare nga e gjithë kjo që po ndodh? Vështirë ta thuash, kur krejt mirë e di se në këtë “klasë” shumica janë të mbetur dhe të aftët janë larguar prej kohe, për më tepër, edhe shumë nga ata që janë, edhe po të duan, nuk janë të zotë të mësojnë.

Mësimi i parë duhet të ishte dhe mendoj se do të jetë për shefin e qeverisë, nëse lufta që e ka shpallur dhe që erdhi, nuk do ia marrë mendtë.

Në shtatë vitet e qeverisjes së Rilindjes politike gjithnjë e më shumë ajo ka ecur në të djathtën, e cila, edhe pse nuk ka qenë ekstreme e së djathtës, ka qenë ekstreme e përkrahjes së një grupimi financiar, që tashmë ka krijuar kastë dhe po kthehet në oligarki politike e financiare.

Në shtatë vite qeveria rendi drejt dy shtresave që janë aktivë dhe të fuqishëm në politik-bërje: ndaj “të fortëve” dhe ndaj oligarkëve. Të fortët u bënë ose deleguan njerëzit e tyre në politikë, në parlament, në bashki, në struktura të rëndësishme të shtetit. Të larguar për ndjenjë despotizmi dhe lidhje me klane të njohura të krimit u ulën në parlament ose u rikthyen në struktura të strukturave të sigurisë. Ata u bënë aq të fortë sa nuk kishin droje të përgjonin edhe funksionarë shumë të lartë të shtetit, deri ministra, të krijonin dosje të rreme për to, të krijonin lëvizje qeveritare dhe të paraqitnin, përmes kabinetit, ligje që u shkonin për shtat vetëm atyre.

Megjithëse e së majtës, qeveria bëri sikur harroi ata që e kishin votuar, që i kishin besuar, herën e parë në vitin 2013 dhe herën e dytë pas katër viteve, dhe, çuditërisht, në vend të rritjes ekonomike, gjetjes së politikave favorizuese, përkrahëse , nxitëse dhe rrugë-hapje, gjeti të vetmen rrugë: kërcënimit me burg dhe gjoba për gjithçka që mund të ndodhte. Kjo vijë sjellje kishte edhe marrëzirat e mëdha që kushtuan jo pak; një i burgosur për 12 mijë lekë të reja qëndron me javë në paraburgim, deri sa vret veten, ndërsa falsifikuesit e proceseve dhe hajdutët e mëdhenj të tenderëve bëhen ortakë të qeverisë.

Pandemia i bën të gjithë njëlloj dhe kjo mund të jetë shenja më themelore e një qeverie që të kthehet nga njerëzit, nga ata, shumicë, njerëzit me gjendje sociale të mesme apo të varfër, nga punëtorët dhe bujqërit, të cilët kanë vetëm pagën mujore si mundësi jetese.

Rikthimi në binarët e së majtës, duke qenë partner me botën e biznesit, por jo të nënshtruar ndaj tij, mund të jetë mësimi i parë i pandemisë.

Nuk mund të bësh politikë dhe të synosh pushtetin përmes një politike të verbër, të ngutshme, të ankthshme dhe pa kokë. Në këto javë opozita ka rendur pikërisht pas këtij nguti: të gjejë me çdo kusht fajet e një qeverie që kishte hyrë në luftë dhe këtë nuk e kishte bërë përmes njerëzve të mendjes, që gjenden edhe tek ajo, por përmes të njëjtave figurave politike, disa nga të cilët janë bërë përtej të padurueshmes.

Edhe mendimet dhe propozimet e sakta që mund të sillte opozita humbën në mllefin me të cilin paraqitet gjendja, në dërdëllitjet e gjithsecilit që kërkon të afishohet tek shefi i tyre politik dhe vetë ajo, si tërësi, megjithë përpjekjet këshilluese, nuk gjeti dot të mesmen e artë që duhet në këto raste: të bëjë opozitën duke dëshmuar se është pranë qeverisë në këtë moment të papërsëritshëm.

Opozita është e ndarë sot në tre rryma: në atë që po merr terren përmes shefit të presidencës, Meta, që, si duket kërkon me çdo çmim rigjenerimin e figurës së tij politike, nga një njeri që ishte gati për vetësakrifikim në mbështetës, duke e lënë luftën për më vonë; në radikalizmin e luftës politike edhe në këtë situatë, që ende ka të njëjtin përfaqësues politik, Berisha dhe mllefi i tij, më shumë se të dëmtojë figurën e tij politike, sjell dëme në të gjithë imazhin e vendit e sidomos të opozitës dhe, në përpjekjet e drejtuesit të opozitës që kërkon të rrijë në dy këmbët, duke u paraqitur herën e parë si Meta dhe pastaj befas, si Berisha. Natyrisht opozita nuk është aty për t’i bërë fresk qeverisë, por është koha e duhur për të kuptuar se kur duhet thënë “mjaft”. Ravijizimi i saj në të njëjtin portret politik si disa analistë, të njohur për lidhjet me të dhe sidomos për qëndrimin antiranë, radikalizmi i të cilëve shkon edhe përtej çdo gjendje normale politike, i sjell dëm, e bën edhe më të distancueshme dallimin mes saj dhe pozitës, që, edhe nëse nuk duan, është tani e vetmja adresë për daljen nga gjendja.

Opozita nuk është në kohën e duhur për t’i rënë me grushte tavolinës. Në fund të fundit as nuk i shkojnë.

Kërkesat populiste të opozitës heqin mënjanë edhe idetë e arsyeshme të saj, kur, për më tepër, ende nuk është harruar se koha e tyre në qeveri nuk ka qenë shumë e largët dhe se nuk janë njerëz të paprovuar në qeverisje.

Shtojcat e tjera politike, si nga e majta, ashtu edhe djathtas, po bëjnë mirë që nuk po dëgjohen dhe kanë rënë në heshtje. Edhe po të flasin, nuk i dëgjon askush, megjithë kërcëllimet e Nard Ndokës.

Ndryshimi më i madh që duhet sjellë pas-pandemia është ajo që po ndodh aktualisht: shikoni,një tufë e madhe e deputetëve, drejtorëve, të ashtuquajtur liderë, shefa të mëdhenj e të vegjël, oligarkë, nuk ndjehen. Ata janë mbyllur si të tjerët dhe askush nuk e dëgjon fjalën e tyre. Në radhë të parë se janë të padijshëm dhe, së dyti, sepse askush nuk ia ka ngenë. Të qenurit deputetë, njerëz që kanë në dorë të duken, të bëjnë një favor, një nder, të të gjejnë një vend pune, i bën përkohësisht të rëndësishëm, por jo të njohur. Ata qëndrojnë jo nga dijet, por nga vendi ku i kanë dërguar ose që e kanë blerë.

Në këtë luftë të parët, ata që vendosin janë specialistët. Të njohurit, të aftët, të përkushtuarit. Të tjerët nuk ndjehen dhe askush nuk ka nevojë për to.

Këto specialistë, në këtë rast mjekë, po bëjnë të pamundurën dhe në fakt, pikërisht këto, po drejtojnë qeverinë. Ata kanë gjetur një emër ku mbështeten ministren e shëndetësisë, zonjën Manastirliu, dhe prej saj kalojnë jo në paradhomën e kryeministrit, por drejt në vendimet e tij, të cilat ai i shpall, pasi nuk mund të bëjë gjë tjetër.

Këto specialistë këtu kanë qenë, ata vetëm se koha i bëri më të shfaqshëm dhe, po të mos ishte një kohë e tillë, ata do të ishin përsëri të padukur, të nënvlerësuar e jo pak herë të përbuzur.

Këto njerëz, që sot janë de fakto qeveria shqiptare, asnjëherë më parë nuk janë thirrur në strukturat e larta të shtetit, të pyeten se çfarë duhet bërë, jo tani, kur i erdhi koha vezës për të dalë, por që në krye të herës.

Qeveria ka qenë e gjithëditur, edhe pse nuk ka pasur rreth vetes njerëz me mend dhe më të duhurit.

Por , sot është radha e mjekëve. Pa pandemisë do të jetë radha e financiarëve, e ekonomistëve, e ndërtuesve, e specialistëve të minierave, të naftës, të bujqësisë.

I pyeti kush deri më tani se çfarë duhet bërë; çfarë duhet bërë që pasuria nëntokësore e naftës të mos shkojë në një grusht duarsh përfituese dhe tek njerëzit asgjë dhe vazhdojmë të kemi çmimin më të lartë të karburanteve në të gjithë Europën; askush nuk pyet specialistët e bujqësisë se çfarë duhet bërë me prodhimet e tepërta,qeveria nuk ka para për të investuar në fabrikat e prodhimit të lëngjeve të frutave apo në përpunimin e produkteve bujqësore, ku është punësuar thuaj gjysma e Shqipërisë, por edhe në kohë pandemie shpërndan miliona tek “ miqtë “ e vjetër, që, edhe pse e dinë se në çfarë gjendje po zvarritet shteti, nuk ndihmojnë askënd dhe janë strukturë në vilat e tyre apo jashtë shtetit.

A do të thirren specialistët, njerëzit e mençur, të aftët, pavarësisht moshës, ndërtuesit e shtetit, për të marrë mendimin e tyre dhe, më të rinjtë e më të ndershmit, të jenë pjesë e politikës, që të mos sundohemi nga mediokrit dhe “të fortët”.

Atëherë kjo do të ishte e mira e kësaj të keqe dhe ndoshta do të kishim dobi edhe nga kjo pandemi.

