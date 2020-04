Çfarë do të ndodhë me turizmin, flet gazetarja italiane (VIDEO)

Nga Blerina Ago

Vendosa të filloj shfaqjen virtuale mbi turizmin “Blerina Udhëton në Karantinë” sepse doja të vazhdoja të ëndërroja të udhëtoja.

Gjatë ditëve të para të izolimit, unë isha e hutuar, e rraskapitur, e pashpresë, në panik për atë që sapo ndodhi me botën, vendin tim, sipërmarrjet e mia, me ato të miqve dhe partnerëve të mi.

E mbërthyer në shtëpi, në mes të një kolapsi të plotë të industrisë së turizmit fillova të mendoja mënyra se si mund të mbanim të gjallë udhëtimin në jetën tonë.

Pas një muaji e mbyllur, vendosa që mos ta lejoj veten të rrëshqasë nga kultura e udhëtimit. Duhet ta mbajmë gjallë ndjenjën e aventurës. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është duke shkëmbyer përvojat tona me njerëzit e tjerë. Dhe jo vetëm ndarja e përvojave të kaluara, por edhe ndarja e aspiratave, parashikimeve dhe këshillave nga njerëz të ndryshëm se si do të jetë turizmi, pasi të gjitha këto do të përfundojnë.

Kështu që, unë jam e entuziazmuar që transmetoj serialin e parë me video me një të ftuar super speciale.

Sot, jam vërtet e lumtur që kam me ne një regjisore, fotografe dhe gazetare të televizionit italian. Punimet e saj përfshijnë filma, dokumentarë, reportazhe fotografish dhe artikuj për shtypin. Gazetarja e njohur e programit “Community” Rai Italia dhe episodi i udhëtimit në “Kilimangiaro” televizioni RAI 3.

Blerina Ago: Përshëndetje Gloria dhe faleminderit që jeni sot këtu. Si jeni, si është situata në Itali?

Gloria Aura Bortolini: Përshëndetje Blerina situata këtu është për fat të keq dramatike. Italia është një nga vendet më të prekura nga urgjenca e virusit korona. Shpresojmë të kthehemi së shpejti në normalitet. Duket se tani është arritur kulmi dhe ne dëshirojmë që jeta të rifillojë ngadalë në normalitet.

Blerina Ago: Qeveria jonë bëri një gjest modest, duke dërguar 30 mjekë dhe infermierë për t’ju ndihmuar të luftoni pandeminë CoVid-19. Çfarë mendoni në lidhje me të? Si u pa ky gjest në Itali?

Gloria Aura Bortolini: Nuk ishte një gjest modest. Ishte shumë i rëndësishëm sepse sigurisht që dikush bën atë që mundet. Veprimi shqiptar ishte i rëndësishëm. Ai demonstroi solidaritet në Itali. Ne italianët jemi shumë krenarë, të lumtur që kemi marrë ndihmë nga vendet që janë të afër nesh. Ne e dimë që Shqipëria ka një dashuri të veçantë për kulturën italiane. Shpresojmë që ky gjest të forcojë edhe më shumë marrëdhëniet midis vendeve tona.

Blerina Ago: Faleminderit. Ne kemi qenë gjithmonë të lidhur me Italinë. Mund të flas në emër të asaj që përjetuan familja dhe miqtë e mi. Italianët kanë qenë të parët që na kanë hapur dyert, duke na mirëpritur të gjithë pas një periudhe shumë të vështirë të komunizmit që kemi kaluar. Ju na keni mbajtur në familjet tuaja, na keni mësuar të duam jetën sërish dhe në ditët e sotme të gjithë shqiptarët janë një komunitet i mirë-integruar në Itali. Faleminderit për gjithçka.

Blerina Ago: Sa mendoni se kjo krizë do të dëmtojë turizmin në përgjithësi?

Gloria Aura Bortolini: Fatkeqësisht, në nivelin ekonomik mendoj se të gjithë sektorët do të vuajnë. Natyrisht që turizmi do pësojë një nga goditjet më të mëdha sepse njerëzit nuk mund të udhëtojnë. Kufijtë në këtë moment janë të mbyllura. Nuk e di kur do të fillojë përsëri turizmi. Me siguri është gjithashtu një mundësi për të zhvilluar një lloj turizmi, turizmi vendas. Njerëzit me shumë mundësi do të udhëtojnë brenda vendeve të tyre. Të paktën në një fazë të parë. Pra, kjo mund të jetë një mundësi për të njohur ndoshta zona më pak turistike dhe për të zhvilluar një industri edhe në ato vende që nuk janë promovuar aktualisht si destinacione turistike.

Blerina Ago: Ju jeni një gazetare, një eksperte e turizmit, a mund të na jepni disa këshilla, kur do të dalim nga kjo pandemi, si të ringjallim turizmin dhe të kompensojmë dëmet e pësuara?

Gloria Aura Bortolini: Unë mendoj se pas çdo vështirësie ka një mundësi. Pra, ju duhet të ngrini mëngët, me shumë optimizëm dhe shumë iniciativë, përpiquni të jeni krijues. Ndoshta nuk mund të mbështetemi te modelet e vjetra, shërbimet standarde apo të turizmi i dobët, pa cilësi të lartë. Unë mendoj se tani me siguri mikpritja, vëmendja ndaj klientit, shërbimi, që turistët të ndjehen të çmuar do të jetë çelsi për t’i bërë njerëzit të udhëtojnë përsëri. Me siguri duhet të zgjoni kureshtjen, kështu që zhvilloni itinerare që akoma nuk janë rrahur, promovuar; për të krijuar ngadalë alternativa ngadalë të reha përkundrejt turizmit masiv.

Blerina Ago: Cili është vendi më i bukur që keni hulumtuar dhe vizituar ndonjëherë?

Gloria Aura Bortolini: Kam pasur fatin të udhëtoj shumë nëpër botë. Kam parë shumë vende në Amerikën e Jugut, New York, në Evropë. Por jam shumë e lidhur me Lanzarote, një nga ishujt Kanarie, sepse kam organizuar dasmën atje. Natyrisht me Japoninë si dhe ku kalova muajin e mjaltit. Pra, këto janë dy vende që unë i mbaj në zemrën time. Edhe Shqipëria, që mund të them se e kujtoj gjithmonë me një kënaqësi të madhe. E kam zbuluar Shqipërinë dy vjet më parë. Nuk kisha qenë kurrë më parë. Ishte një zbulim i bukur. Fatkeqësisht kam vizituar vetëm një pjesë të saj, prandaj premtoj të vij dhe të vizitoj pjesën tjetër të vendit. Përfitoj nga ajo që të njohim më shumë Italinë që ne kurrë nuk do të përfundojmë të zbulojmë.

Blerina Ago: Cila është vendi i parë që do të vizitoni pas karantinës?

Gloria Aura Bortolini: Për arsye logjistike do të qëndroj në Itali, kështu që do të përpiqem t’i jap një dorë edhe ekonomisë së vendit tim. Do të përfitoj për të njohur më shumë Italinë, që kurrë nuk ndalemi së zbuluari. Do të bëj një udhëtim me makinë duke filluar nga Verona, ku unë jetoj, në jug të Italisë. Sa i përket udhëtimit jashtë vendit, do të doja të kthehesha në Shqipëri dhe mbase të vizitoja plazhet në jug dhe të bëja një udhëtim në veri të Shqipërisë.

Blerina Ago: Kjo është e vërtetë. Ju keni vizituar Shqipërinë dy vjet më parë. Por, çfarë kujtoni akoma nga ato vende që keni vizituar?

Gloria Aura Bortolini: Epo, unë kam mbërritur në Tiranë dhe jam befasuar nga ky kryeqytet i rregullt, gjelbërimi, nga rrugët e shtruara me pemë, shumë bare me njerëz të ulur në natyrë. Më pëlqeu atmosfera dhe në fakt e gjeta një qytet të ri. Vlora, më pëlqeu shumë, përfshirë udhëtimin me varkë në gadishull. Unë bëra atje banjën e parë të detit të vitit dhe ishte një kujtim i paharrueshëm. Berati është i bukur, por kjo dihet, është një trashëgimi e UNESCO-s. Zona ku kemi bërë rafting. Më pëlqeu shumë gjithçka që vizituam.

Blerina Ago: A do t’u këshillonit bashkatdhetarëve tuaj të vizitojnë Shqipërinë? Nëse po, pse?

Gloria Aura Bortolini: Unë gjithmonë e rekomandoj. Në të vërtetë në klasifikimin që unë drejtoj në emisionin televiziv “Kilimangiaro” kam propozuar Shqipërinë si një nga destinacionet për t’u zbuluar. Unë sigurisht që flas gjithmonë për të, duke i ftuar të gjithë italianët që të shkojnë në një vizitë në Shqipëri, sepse është gjithashtu e rehatshme. Vetëm përmes një ore fluturimi nga Roma ju mbërrini në Tiranë.

Blerina Ago: Faleminderit shumë Gloria për intervistën dhe shpresoj të takoj së shpejti. Përqafime për të gjithë.

Gloria Aura Bortolini: Faleminderit. Mirupafshim. Shihemi se shpejti.

