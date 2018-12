Çfarë duhet të bëjë PS me Ramën?

I nderuar z.Kryeredaktor

Unë që po ju drejtoj këtë Letër, jam e majtë, jo antare e Partisë Socialiste, por që gjithmonë kam votuar për të. Vij nga një familje patriote, që gjatë luftës u bë pjesë e Ushtrisë NC-Çl dhe e ideve komuniste, të vetmet që u dhanë dritë e shpresë shumicës së popullit shqiptar, jo vetëm për liri e pavarësi por edhe për çlirim shoqëror.

Ëndra dhe besimi që populli inspiroi gjatë luftimeve me pushtuesin e huaj dhe me kolaboracionistët u bë realitet pas Çlirimit të vendit.

Kontributi i Luftëtarëve shqiptarë,të radhitur në Koalicionin e Madh Antifashist Botëror,duket i parëndësishëm në krahasim me kontributin e Bashkimit Sovjetik, Amerikës apo Britanisë, por dhe të gjitha vendeve të tjera të pushtuaranga nazi-fashistët. Por realisht vendi ynë i vogël dha një kontribut të madh, duke pasur parasysh popullsinë e tij prej më pak se 1.000.000 banorë në atë kohë.

Jo vetëm kaq, por ne krenohemi se përveç ndihmave materiale angeze, dhe këshilltarëve të tyre, shumë më të pakta se ato që i dhanë Ballit Kombëtar dhe Legalitetit , Ushtria NC-ÇL e çliroi vetë, pa ndihmën e askujt, gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo ka rëndësi të veçantë, se nuk u desh asnjë ushtar i Koalicionit anti-fashist të ndihmonte në Çlirimin e vendit, siç u bë në Jugosllavi, Greqi, Itali, Poloni, Francë etj, vënde me popullsi shumëfish më të mëdha se vendi ynë, ku dhe lufta guerilo-partizane ishte shumë e zhvilluar.

Prandaj dhe monarko-fashistët grekë e patën të pamundur, megjithë ndihmën direkte të Britanisë të realizonin ëndrën e tyre të marrjes së Jugut të Shqipërisë në tavolinë, në Konferencën e Paqes në Paris,duke pretenduar që ne kishim qënë pjesë e ushtrisë fashiste.

E të mendosh që këto pretendime absurde, grekët edhe sot e kësaj dite, i përdorin si “gozhdë Nastradini” së bashku me ligjin qesharak, por jo të parrezikshëm të Luftës, dhuratë nga klikat kolaboracioniste qeverisëse gjatë pushtimit, të cilat sot me tam-tame po i ringjall ky tranzicion “demokratik” , që nga qeveria blu e deri në qeverinë e sotme mavi.

Por pse unë po i dërgoj këtë Letër të Hapur, gjithë Partisë Socialiste, që nga Kryesia e Partisë e deri tek anëtari më i theshtë.

Partia Socialiste lindi si ndryshim i emrit dhe i superstrukturës së PPSH. Baza e saj ishte pothuajse po ajo, veteranët, që në 1990 ishin 28 vjet më të rinj, një pjesë nga bijtë e tyre, që kishin influencë të madhe në PS, sepse kishin pasur poste drejtuese, si në ekonomi ashtu dhe në Parti, dhe ne të tjerët, bijtë e veteranëve, që na udhëhiqte vetëm patriotizmi.

Kjo ishte një bazë e fortë, e kulturuar dhe atdhedashëse, që siç dihet i bëri ballë shtetit blu, antishqiptar. Unë kam qënë në një nga komisionet e zgjedhjeve të para, në Tiranë. Ishin zgjedhjet më demokratike që janë bërë. Njerzit votuan vetë, pa presion, se PD kujtonte se e kish fitoren në dorë. Rezultati i zgjedhjeve të 91, ishin zhgënjyese për PD, por, çuditërisht, dhe për botën.

Dihet si vazhdoi e ndryshoi historia, si u ideua masakra e Shkodrës, dihet kush i leu duart me gjakun e pafajshëm të dy të rinjve, që dëshëronin me të drejtë ndryshim, por ndryshim demokratik, e jo me dhunë e zjarrvenie. Kështu u krijua precedenti i forcës që filloi të përdorej në masë nga PD si mjet nënshtrimi.

Po ku qëndron gabimi i Kryesisë së Partisë Socialiste? Në programin e saj ishte e natyrshme dhe e domosdoshme dëshira për ndryshim, në mënyrë rrënjësore të konceptuarit e zhvillimit të ekonomisë, në një kohë kur ekonomia socialiste kishte dështuar. Por në krye të saj u vunë bij të ish pushtetarëve, të shkallës së mesme, të cilët, megjithë kulturën, arsimin e plotë dhe dëshirën për të ndryshuar, treguan se nuk kishin idealin e lartë të mbrojtjes së atdheut, të pasurive të tij, se ishin mësuar t’i gjenin të gjitha gati, pa mundim.

Kritikë mund të bëjë kushdo, por kur vjen puna të ruash sa ke arritur dhe të jesh i zoti të arrish ëndrën e popullit për tu bërë“ si gjithë Europa”, atëhere ndryshon puna.

PS, megjithëse kishte shtetin, të organizuar më së miri, në të gjitha strukturat e saj, kishte një shumicë të majtë të padiskutueshme, e gënjeu dhe zhgënjeu atë, duke u dorëzuar para presionit të Rajersonit dhe të një Partie, e cila që në fillim u duk që ishte revanshiste, antikombëtare.

Si reagoi PS ? Që në fillim u bashkua me zërat e korbave të zinj, të orkestruar mirë nga agjenturat e huaja, të lobeve antishqiptare në Amerikë, si greke, sërbe e akoma më shumë balliste, si Biberaj, Pipa me shokë, për të sulmuar Shqipërinë Socialiste dhe Enver Hoxhën, me të gjithë armët e sofistikuara që zotëronin mirë, shpifje e presion. Menduan se duke sharë “Diktaturën” dhe udheheqësin e saj do të “pastroheshin” nga e kaluara e tyre, dhe do të bëheshin të besueshëm për të huajt, që i udhëhiqnin e i udhëzonin , hap pas hapi.

Në këtë çorbë anti-shqiptare morrën pjesë të gjitha ambasadat e vendeve perëndimore, të cilat vunë kusht kryesor çrënjosjen nga memoria të të gjitha arritjeve të Diktaturës Komuniste. Kështu u lëshua kushtrimi për zjarr e shkatërrim, nga veriu në jug, për shkatërrimin e të gjitha veprave, që ky popull i mjerë me djersë e mundim i kishte ndërtuar në 50 vjet.

Kjo situatë oportunizmi, servilizmi dhe nënshtrimi ndaj të huajve, duke hedhur baltë mbi të kaluarën, e duke bërë be e rrufe që nuk kishin asnjë lidhje me të, i dobësoi ata, i bëri të pabesueshëm, i ktheu në baltë plastike ndaj çdo presioni të huaj, ndërkohë që luftonin kundër një partie- klan i UDB-së.

Kur edhe dekani dhe filozofi i PS-së, Servet Pëllumi, pa asnjë analizë koherente, objektive, shkruante kundër Enver Hoxhës dhe “krimeve” të diktaturës, deri edhe kundër Marksit, çfarë mund të prisje nga klika neofashiste e pinjollëve të krerëve të kolaboracionistëve të tipit Butka me shokë?! Çfarë mund të prisje prej shumë nga të persekutuarit komunistë, që organizatën e tyre pseudo-veterane, e bashkangjitën me ata, kundër të cilëve kishin luftuar deri në ’44 ?!

Më kujtohet si sot, babai im, veteran, ish-pjesmarrës në çlirimin e Tiranës, kur në nëntor të 1991 dëgjoi ish-gjeneralin e dënuar, Rahman Perllakun, për të cilin kishte njërespekt të veçantë, që në radio deklaroi se Shqipëria u çlirua në 28, e jo në 29 nëntor të 1944.

Deri atëherë im atë nuk besonte që Perllaku i ishte bashkuar korrit antishqiptar, që kishte marrë përsipër të ndryshojë gjithë historinë e periudhës së Luftës dhe të ndërtimit socialist. Kur dëgjoi këtë gënjeshtër të poshtër nga njeriu që kishte qënë ushtarak i lartë, mbylli sytë u zverdh dhe pasi qëndroi nj ëcopë herë pa folur, sikur dikush ta kish zënë prej fyti, tha: “Nuk e besoja, por këta e paskan pasur hak dënimin”!

E thënë nga im atë , që 1974 e kishte përjetuar shumë keq, si të padrejtë e dobësim të ushtrisë, dënimin me vdekje apo arrestimin e grupit të ushtrisë, kjo kishte domethënie të madhe. E gjithë kjo luftë kundër vehtes, për tu bërë fresk të huajve, për t’i bindur se “ne jemi njerëz me dy këmbë si ata” dhe për përfitime thjesht personale, na e uli figurën , si komb me personalitet, siç njiheshim para 90-s.

Vitet e mëvonshme treguan se edhe kur PS ishte në pushtet për tetë vjet, kuptohet se nuk mund të krahasohet me pushtetin e PD, nuk solli ndryshime rrënjesore, të pritshme për popullin që e ndiqte. Po të kujtosh çfarë është realizuar në 8 vitet e para të pas 1944, as ka krahasim në ndryshimet rrënjësore që solli për popullin “diktatura”.

Vetëm kaq të ishin idealistë ata që kryesojnë të majtën, të krahasohen me rezultatet, të cilat i kanë nxirë , por që mbahen mënd mirë nga ata që e jetuan diktaturën. Mendo sot, ministri Gjiknuri guxon dhe mburret për nxjerrjen e kromit, se ka kaluar rezultatet e para 90-tës. Por harron derëziu të analizojë (duke e nxjerrë vehten bllof) se në dobi të kujt ka vajtur nxjerrja e babëzitur dhe pa kriter e kësaj pasurie përrallore, popullore, sa , të paktën, të pyesë sa ka përfituar Bulqiza nga pasuritë e saj nga e cila kanë përfituar manjatët shqiptarë, të huajt dhe shteti vetë. Zero!

Lufta e brendshme në PS dhe ndarja e saj, solli marrjen e pushtetit nga PD. Në këtë kohë Edi Rama bëhet personazh i rëndësishëm, në vakumin që u krijua brenda PS, nga lufta e saj e brendshme. Kur ai u pranua në PS, të gjithë e dinin që vinte nga e djathta, por që me ftesën e së majtës kishte kryer me sukses mbresëlënës detyrën e Ministrit të Kulturës dhe atë të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, në kohën më të vështirë të kjoskëzimit dhe të shëmtimit të saj.

Për hir të të vërtetës, Edi Rama i meritoi votat e të majtës, për punën në ndryshimin e Tiranës. Kishte dhe të meta, patjetër kishte, u betonizua Tirana dhe u zhdukën sipërfaqet e gjelbërta në mes pallateve, ku luanin fëmijët dhe rrinin pensionistët. Ka më të metë se kaq, të zhdukësh gjelbërimin?!

Por ky nuk ishte vetëm faji i tij, por i të gjithë deputetëve të majtë , të paguar nga populli, që as duan tia dinë për ligjet që votojnë. I votojnë në tufë, pa menduar konseguencat ose dhe duke përfituar nga to. Zgjedhja e tij si kryetar i PS , kishte vakum ose jo, u bë nga kryesia. Të gjithë e njihnin me kë kishin të bënin, me një njeri të kulturuar, puntor por kërkues për atë që kërkon deri në prepotencë. Drejtimi i një partie , e sidomos e një shteti, nuk është si të drejtosh një ministri ose një bashki , qoftë ajo dhe Tirana.

Ndryshimet që solli Rama, si në parti dhe në krye të shtetit, nuk u pëlqyen nga garda e vjetër, se kuptohet që vizioni i tij, si për mirë ashtu dhe për keq, nuk kishte lidhje me të tashmen por me të ardhmen, kur do të vendosë pushtet absolut.

Me marrjen e pushtetit në 2013, shteti filloi të funksionojë por me kosto. Shpesh herë gjen që shteti ndërhyn , në aksione apo projekte që në fakt rregullojnë mjedisin , por pa një shpjegim të gjërë paraprak, jo vetëm me aktorët por dhe me publikun e gjërë, i cili vihet në dijeni vetëm kur fillon dhuna.

Si rasti i banorëve të Astirit. Pse shteti , që “është në gjendje të kapë lepurin me qerre” nuk publikoi më parë gjërësisht këtë aksion kaq të madh, me vlerë vërtet të rëndësishme për zhvillimin e asj zone, pjesë e rëndësishme e Tiranës? Pse shteti nuk publikoi paraprakisht listën e familjeve që duhej të lëviznin, dhe bashkë me to dhe mundësitë reale që ato kanë për të lëvizur? Pse duhet të informohet publiku vetëm 15 ditë më vonë për dokumentet që disponojnë për pasuritë e pa deklaruara të shumë prej tyre, më të zellshmit në kundërvenin me forcë kundër policisë?

Kjo sjellje tregon o paaftësi organizative të organizmave përkatëse, pra shtetit, o arrogancën po të shtetit, që mund të bëjë atë që do, pa marrë mundimin të sqarojë. Kjo arrogancëe çoi më së fundi, Ramën, në nderimin shtetëror të krye-tradhëtarit Frashëri.

Ai, mundet,është nisur nga rëndësia e bashkimit të popullit tonë të vogël. Por uthulla nuk bashkohet me vajin. Kështu Rama nuk u ndal para asnjë shkrimi të historianëve, luftëtarëve të lirisë, Nderit të Kombit, komenteve të pafundme të komentuesve, që sikur dëshëronin ta ndihmonin të ndalej para dalldisë , që do ta damkoste si anti-shqiptar .

Akoma më keq, me fjalën që mbajti para varrit të kryetradhëtarit, u kërkoi luftëtarëve, fituesve në sytë e botës mbarë, të ulnin kokat, ata që kishin luftuar kundër fashizmit dhe bashkëpuntorëve të tyre. Të ulnin kokat patriotët, luftëtarët gati 100 vjeçarë, që i bëjnë nder këtij vendi, dhe bijve të tyre.

Ai në sy të gjithë popullit, dhe pasardhesve të tradhëtarëve,kërkoi të baltosen heronjtë, ata që që shkruan me gjak dhe me penë një prej Epokave më të Lavdishme të Historisë së Shqipërisë. Unë këtë sjellje kontroverse të Edi Ramës, në këto pesë vjet, nuk e prisja. Për aq sa e kam njohur personalisht, dhe për sa kam ndjekur ndikimin e tij në jetën tonë pas vitit 2000, kam pasur besim të patundur se me kulturën, patriotizmin, kultivuar që në familje, dëshirën e madhe për të bërë shumë për ndryshimin e jetës dhe vendosjes pikë të këtij tranzicioni të stërzgjatur, do të bënte shumë.

Por ai i vuri kazmën çdo gjëje të mirë që bëri, dhe me veprimet e tij ka vënë në rrezik ndarjen e të majtës, më shumë se është ndarë.

Po ajo që është akoma më shqetësuese është pyetja që më lind për rolin e Kryesisë së PS . Pësh –pëshet e pakënaqësive kundër kryetarit i bëjnë vetëm korridoreve, e bile dhe me kazanin mediatik, apo dhe me ndonjë mik “kundërshtar”, se ata janë “opozitarë, por vëllezër”, por kurrë nuk kanë kundërshtuar emrat e çuditshëm të deputetëve , pa asnjë lidhje me të majtën tradicionale, idealiste, që shumë nga ata janë të inkriminuar apo të dyshimtë në aktivitetet e tyre të biznesit.

Shumë emra të rinjsh,pa idenditet, të nënshtruar plotësisht nga pushteti i Kryetarit, që nuk kanë asnjë lloj zëri në vendim-marrje, kanë zënë karriket e ministrave , zv. Ministrave dhe drejtorëve të administratës shtetërore, duke përfituar sa munden, duke “ndejtur urtë”.

Po PS , tradita e saj, organizimi dhe organizatat, a kanë fuqi vendim-marrëse ?! Nuk besoj. PS ka vite që po tregon se është një parti që përfiton vetëm nga baza idealiste, nga veteranët dhe familjet e tyre, që besojnë akoma se PS është ruajtëse e vlerave të Luftës Heroike NC-ÇL, të Rilindasve tanë të mëdhej , të Heroit tonë kombëtar Skënderbeut.

Por ku ishte dhe është Partia Socialiste kur :

-Rama e ndërroi emrin e partisë, e vuri Rilindje, po Rilindje e kujt ???

– Rama ndërroi ngjyrën e flamurit, duke nakatosur të kuqen me blu ??

– Rama ndërtoi muzeun e gjetheve,muzeun bunker, ku ekspozoi fotot e tradhëtarëve ??

– Rama fali tokë shqiptare, për varreza greke, duke i bërë karshillëk popullit të tij të masakruar nga andarët grekë??

– Rama sajoi një kamp përqëndrimi të paqënë, duke hedhur baltë e arogancë, jo vetëm ndaj popullit të Tepelenës, por dhe ne të gjithëve??

– Rama krijoi një precedent tërrezikshëm , me rivlerësimin figurës dhe të rolit të kryetradhëtarit kolaboracionist, Frashëri ??

– Rama, çdo ditë bën batuta pa kripë në rrjete sociale, por nuk ju jep një përgjigje prej kryetari të PS dhe kryeministri të vendit, të gjithë komentuesve të shqetësuar për veprimet e tij, që me dashjen apo pa dashjen e tij po çon ujë në mullirin e armiqve të këtij populli, në emër të të cilit flisni në çdo fjalim që mbani??

Ku janë Ruçi, Braçe apo dhe garda e vjetër e dalë në “lirim”, Pëllumbi, Dokle, Dade etj.??? Mendimi i tyre është i vlefshëm sot, se nuk flitet për Enver Hoxhën, meazallah, për rivlerësimin e tij, po për kryeballistin, për hir të të cilit kryeministri dhe kryetari i tyre do t’ia mbyllë gojën fituesve.

Pse nuk ja shtrëngoni vidhat, ku është kurajoja juaj qytetare dhe socialiste për të treguar se Partia është krijuar mbi ca vlera të rëndesishme dhe duhet t’i ruajë me konseguencë ato??

Prandaj, për sa më sipër nuk mendoj se në këtë katrahurë që po krijohet është faji vetëm i Edi Ramës.

Është në nderin dhe në detyrën e Partisë Socialiste të prononcohet për veprimet që ka ndërmarë Kryetari i tyre, diametralisht të kundërta me idetë e bazës së tyre të majtë.

Nuk do të dëshëroja kurrë që këto situata , të rëndësishme për historinë e jetën tonë, të mos jenë në gjendje të përballohen dhe të zgjidhen brenda Partisë. Nuk mendoj se duhet të përjashtohet Edi Rama, por mendoj se nëse PS nuk është në gjendje, me proçedurat e brendshme të forcojë personalitetin drejtues, në përputhje me moralin e atyre që e votojnë, atëhere kot që ekziston. Heqja e Edi Ramës nuk pastron e as e forcon partinë pa një reformim të brendshëm, një vetting brenda partisë, ku të kontrolloni idealet që ju udhëheqin, ju drejtuesve të PS-së.

Ju lutem, mos na detyroni pas 30 viteve të mos kryejmë detyrën si qytetarë, të mos votojmë.

Lola Komimi