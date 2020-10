Çfarë është samiti 17+1, nga ku Trump po i kërkon Ramës të firmosë daljen. Sa ka investuar Kina deri tani në Shqipëri dhe ku (shifrat dhe bizneset)

Në një letër derguar kryeministrit shqiptar, presidenti amerikan Donald Trump e përfshiu Shqipërinë në luftën tregtare me Kinën, duke i kërkuar të dalë nga Samiti 17 plus 1.

Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka kërkuar gjithashtu që Shqipëria të mos bashkëpunojë më Huawein për teknologjinë 5G.

“Mbështetja juaj e hapur për rrjetet e sigurta të telekomunikacionit po jep një shembull të fortë dhe shpresoj që Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria të mund të nënshkruajnë së shpejti një Memorandum Mirëkuptimi mbi sigurinë 5G, i cili hap rrugën që edhe vendet e tjera në Ballkan të bëjnë të njëjtën gjë”, thuhet në letrën e presidentit amerikan.

“Jam gjithashtu i kënaqur nga roli i fortë i Shqipërisë në Nismën e Tre Deteve – një alternativë transparente, e bazuar në treg dhe e drejtë, e formatit Kina 17 + 1 prej të cilit unë ju nxis të dilni”, vijon letra.

Për 5G-në Tirana zyrtare e ka bërë prej kohësh publik qëndrimin, madje Rama e përforcoi edhe këtë të premte gjatë mbledhjes së përbashkët me qeverinë e Kosovës.

Po çfarë është samiti i Kinës 17+1?Është padyshim iniciativa më e madhe diplomatike e Kinës në Europë dhe bën bashkë 17 vende të Europës Lindore dhe Qendrorë në një takim disa-ditor me udhëheqës dhe investitorë kinëzë.

Formati u themelua në 2012 në Budapest dhe përfshin Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Republikën Çeke, Estoninë, Greqinë, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Poloninë, Rumaninë, Serbinë, Sllovakinë dhe Slloveninë.

Përse kërkon Trump largimin e Shqipërisë nga kjo iniciativë dhe a jua ka kërkuar edhe vendeve të tjera pjesëmarrëse?

Ajo që ka alarmuar prej kohësh SHBA është se Kina po përfshin vendet pjesëmarrëse në atë që cilësohet investimi më i madh i shekullit, projekti “Një Rrip, një Rrugë”.

Iniciativa është një projekt infrastrukturor që ka shpallur se do të ndryshojë të gjithë Euroazinë dhe periferinë e saj detare; një strategji gjigante e Kinës, për të lidhur pothuajse të gjitha shtetet euroaziatike dhe europiane me Pekinin.

Me nisjen e iniciativës “Një Rrip, Një Rrugë”, e cilësuar ndryshe si Rruga e Re e Mëndafshit, Kina është bërë një lojtar i fuqishëm në Ballkan. Në vitin 2014, ajo caktoi një fond investimesh prej 3 miliardë dollarësh veçmas për rajonin e Ballkanit.

Kina e sheh Ballkanin si një port midis Mesdheut dhe Europës Qendrore dhe si një urë gjeopolitike midis botës perëndimore dhe Euroazisë. Është pikërisht kjo qasje ajo që e ka vendosur rajonin në qendër të luftës tregtare SHBA-Kinë.

Përfundimi i këtij projekti do ta afronte “Kinën komuniste” me synimin e saj të shpallur ekonomik: kthimin në kryeqytetin e ri ekonomik të botës, pasi të gjitha rrugët tregtare do të çonin në Pekin.

E alarmuar nga një skenar i tillë, administrata Trump ka vendosur të shkëpusë zinxhirët e bashkëpunimit, duke nisur me Shqipërinë.

Shqipëria është një pjesë e rëndësishme e Ballkanit Perëndimor për Kinën, kryesisht falë vendndodhjes së saj në bregdetin e Adriatikut, një pozicion kyç në “Rrugën e re të Mëndafshit”.

Gjatë një takimi me Kryeministrin Edi Rama, në Bullgari, ku dy liderët ndodheshin për të marrë pjesë në samitin 17 plus 1 kryeministri kinez, Li Keqiang u shpreh se Kina është e gatshme të punojë me Shqipërinë për të përshpejtuar zbatimet e strategjive të zhvillimit rural në vendin tonë dhe për t’i çuar marrëdhëniet e ndërsjella në një nivel të ri.

Pas një pauze prej më shumë se 30 vjetësh, kthimi i Kinës në Shqipëri u motivua kryesisht nga investimet në sektorët e transportit dhe energjisë.

Në vitin 2014, “Jiangxi Copper”, prodhuesi më i madh i bakrit në Kinë, bleu një 50 për qind të aksioneve të një kompanie turke që operonte minierat e bakrit në Shqipëri për 62.4 milion dollarë.

Në mars të vitit 2016, “Canada’s Banker’s Petroleum” ia shiti të drejtat e saj të kërkimit dhe shpimit në fushat e naftës në Patos-Marinze dhe Kucovë filialit kinez Geo-Jade Petroleum për një çmim prej 384.6 milion euro.

Në tetor 2016, “China Everbright dhe “Friedmann Pacific Asset Management Ltd”. (të dyja me seli në Hong Kong) fituan 100 për qind të aksioneve në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA).

Shqipëria po punon po ashtu për hapjen e eksporteve të produkteve bujqësore më Kinën.

o.j. /dita