Çfarë ishte Enveri…

Rastësisht, duke zhbiruar në kërkim të një materjali, hasa në një intervistë të presidentit tonë Ilir Meta dhënë Bledi Fevziut në ”Opinion” . U habita jashtë mase, me cektësinë e interpretimit të Tij, për një nga periudhat më të lavdishmet të popullit tonë atë të Luftës Antifashiste Nacional – Çlirimtare e sidomos në mohimin e rolit të komandantit të saj Enver Hoxhës . Në ato momente nuk di pse mu kujtua dhe e vura veten në rolin e “Ushtarit të mirë Shvejk” i cili vazhdimisht përsëriste: – O zot na e ruaj Perandorin tonë !

Kohë më parë mu kujtua se shtypi radioja dhe Televizioni ishtë marrë me qëndrimet historike të luftës tonë për Pavarësi në kuadrin e 28 Nëntorit, e të Luftës Nac-Çl në kuadrin e 29 Nëntorit…por dhe të riabilitimit më 14 Nëntor ( pikërisht ditën e arratisjes së tij) të një nga figurave më komplekse në tradhëtinë e tij Mithat Frashërit e “Ballit Kombëtar” prej liberalit pa asnjë kufi kryeministrit Rama.

Gjithashtu kjo turbolencë nxorri në pah qëndrimet pro e kundër, sikurse dhe idetë e ndryshme që na serviren se “këto gjëra” na u dashkan lënë në dorë historianëve që të shkruajnë historinë, bile aq larg shkojnë pseudo patriotë si Dash Shehi i zogistëve, saqë për tu treguar orgjinalë e për të thënë një të pa thënë deklarojnë se …”nuk na qenka e vërtetë, se populli shqiptar e ka çarë rrugën e vet të historisë me shpatë në dorë”. Natyrisht që Dash Shehit në moment të caktuara dhe i falet, sepse kur buzët i ka jeshil nga mezja e plëncit dhe bërë tapë me raki “Rrushbulli” deomos që do të flasi çapras…dhe në vend të shptës imagjinon garuzhden , por puna është se si duhet t’ja bëjmë Lil Metës i cili flet më keq se Dashi.

Në pamjen e parë ai të jep impaktin se është i ekuilibruar në ato që thotë e që bën dhe si tregues për këtë ai na praqitet me kurora e tufë lulesh në vorrezat e dëshmorëve, ku dhe bën homazhe para tyre, për të treguar popullit se ai është një atdhetar i vërtetë. Ai “përulet me respekt”para tyre, pozon e bën cfilatë nga zyra e tij duke kompozur me duar shqiponjën para gjoksit presidencial…. por ja çuditërisht nuk ka dëshirë që të njohë Komandantin, bile shkon edhe më tej, duke thënë se asnjëherë nuk e ka dashur dhe kurrë nuk ka patur simpati për të!

Duke qenë se Lili ka mbaruar shkollën për marmalatë gjizë e hirrë edhe ne të tjerëve nuk na prishet fort gjiza se çfarë mendon “liliputi skrapalli”, sepse ka kush e do Enverin, bile po e them fare hapur që nëse do ta donte Ilir Meta apo dhe karvani i tij antikomunist- atëhere, Enveri nuk do të ish më i yni. Megjithatë, deri këtu nuk ka ndonjë asgjë të jashtëzakonshme, sepse edhe në kohën e socializmit, kulakëria dhe diversantët bejlerët e agallarët e përmbysur nuk e donin, problemi qëndron gjetkë. Pikërisht, te kamuflimi që i bën ai indirekt të vërtetës historike.

Them kështu, sepse pavarësisht faktit që Presidenti ynë e njeh datën e çlirimit, ai hedh baltë mbi udhëheqijen e saj sikur kjo luftë, na paska qënë bërë spontane, në anarki të plotë dhe se Enveri nuk e paska luftuar fashizmin. Bile për ta ilustruar dhe bërë më” bindës” në publik padituritë e tij në fushën e historisë, na merr si shembull gjeneralin francez”De Gol” i cili më vonë u bë edhe president i Francës, duke deklaruar …” se rezistenca antifashiste ne Francë filloi me De Golin, ndërsa në Shqipëri ( nga që nuk kish udhëheqës) rezistenca antifashiste filloi që në ditët e pushtimit.

Më duhet t’i mësoj pionierit President, se kur filloi sulmi nazist mbi Francën (qershor 1940) De Goli ishte gjeneral i mjeteve te blinduara franceze, pra i një ushtrie të organizuar dhe u thye nga gjermanët., teksa ne, në vitin 39’ jo që s’kishim fare ushtri , por dhe mbreti tradhëtoi duke i’a mbathur e marrë rrugët në arrati. Deomos që populli shqiptar, s’mund të pajtohej me pushtimin( sikurse dhe nuk u pajtua) dhe lufta sikurse e përmend ai, (Meta) filloi që me pushtimin fashist. Por më duhet ti them z.President, se vëretë filloi direkt me pushtimin, por ajo luftë nëse nuk do të ish në krye PKSH-ja dhe Enver Hoxha, ( apo të drejtohej nga ballisto-zogistët), Shqipëria sot do të rradhitej së bashku me ato vende kolaboracioniste, të cilat, jo vetëm që përqafuan pushtuesit nazi-fashistë, por u bënë edhe tromplin, nga ku niseshin agresionet ndaj vendeve të tjera. E me këtë rast do fitonim veç urrejtjn e popujve.

Më duhet të nënvizoj dhe t’i kujtoj z.President, që nuk njeh historinë, se vërtetë De Goli u tregua një atdhetar i madh, (Nacionalizmi francez njihet ) por ai drejtonte “Komitetin Franca e lirë” nga Londra dhe ngandonjëhere dhe nga vendet ish koloniale të Afrikës, sikurse dua t’i kujtoj se ky liberator i madh i popullit francez ish e ngeli, po aq kolonialist ndaj vendeve Afrikane ( po i kujtoj presidentit luftën e Algjerisë kundër kolonializmit frances 1958). Kështu që ishte dhe një fat i madh për Shqipërinë lindja e PKSH në ato periudha të zeza që po kalonte populli ynë, e cila sëbashku me Enver Hoxhën do të bëheshin organizatorët e Luftës së madhe për çlirim, e jo vetëm kaq por Enver Hoxha qëndroi deri në fund konseguent dhe një luftëtar i madh aq sa edhe vet fashizmi e më vonë nazizmi e patën dënuar disa herë me vdekje. Nuk jam i sigurt nëse nihilisti Meta i di këto fakte apo jo?! Fundja le ti kënaqet paditurisë së tij por problemi është gjetkë.

Ku e ka qëllimin Meta që kërkon të injorojë Komandantin e Përgjithshëm të Ushtrisë Partizane Nacional-Çlirimtare? Mos vallë do dhe është në kërkim të një imazhi për të qenë më lart se lrtësia e tij? Deomos ai duke atakuar indirekt Enver Hoxhën, atakon edhe rolin e PKSH-së në luftë, por edhe të Shtabit të përgjithshëm të tij. Atakon të gjitha vendimet e rëndësishme që kanë qenë marrë nga Komanda Madhore e asaj kohe ( sidomos mbas 10 korrikut 1943) por edhe të gjitha dirktivat qarkoret, vendimet e PKSH-së gjatë asaj periudhe të lavdishme.

Është llogjike dhe fakt i pa kundërshtueshëm se nuk ish Enveri ai që i dinte të gjitha, apo që i bënte të gjitha etj..etj..etj.

Jo! Enveri ishte përfaqësuesi politik e ideologjik, më në zë i masës së madhe të komunistëve shqiptarë të asaj kohe( por dhe më vonë), ai ish e mbeti zeri i kushtrimit për liri, zeri i Atdheut të pushtuar, ishte mendimi dhe veprimi nga pikëpamja filozofike i shtresave të mëdha popullore, ish urrjetja ndaj armikut dhe tradhëtarëve të vendit që u bënë sahan lëpirës dhe llustraxhinj të çizmeve pushtuese.

Por Meta me këtë sulm nuk do të bindë shqiptarët sepse, nëse problemi shtrohet të na mësojë Meta historinë…lumi që na mori. Jo, ai do të bindë Evropën dhe Amerikën se qëndron i ekuilibruar dhe tërësisht antikomunist, tërësisht i distancuar nga periudha që ish në krye Enver Hoxha prandaj kohët e fundit ka marrë rolin e “Budës” për të tregur “urtësi” durim”maturi” e deri vetëskrifikim për hir të interesave të këtij populli. Shiko shiko sa hollë me këtë rast ku i dihet.. ?! Mbase ata matanë Atllantikut, por dhe këta për këtej Evropës e nxjerrin figurë të pastër, si me atë videon e të ndjerit Prifti… ( Oreee… se mos ke më shumë hallin tënd, sepse po të ish për popullin, ata katër fakirë në “Bulevard” u vranë për korrupsionin tënd e të dinastisë Berisha, por dhe gjithë sistemit korruptiv që ju e mbollët në Shqipëri nga qendra e deri në bazë)

Po mirë or Presidenti ynë, e di ti e çu bënte Enveri të korruptuarve e të degjeneruarve , kusarëve dhe atyre që livadhisnin mbi kurriz të popullit ? Ka ende dëshmitarë që ti dhe “instituti yt “ i quani një pjesë të tyre të persekutuar dhe se komunizmi paska bërë krime kundër tyre ( bile këtë llum edhe e shpërbleni mirë pa e ditur se banditët kusarët e të degjeneruarit janë e keqe për çdo lloj sistemi)

Jo or Presidenti ynë jo, ti nuk e ke madhësinë e mëndjes të gjykosh Enverin ! Ta them këtë jo rastësisht. Mjafton të kishit lexuat para 20 vitesh gazetën ”Koha e Jonë” do ta nxirrnit përfundimin. Po ju u kujtoj se në 10 burrat më të shquar të Kombit ai çuditërisht ishte ngritur në vendin e parë,dhe si për inatin tuaj populli e kish ngritur atë , më lart se monumenti që ju i patët rrëzuar.

Tani po ju citoj edhe disa personalitete të tjera botërore, të cilët e kanë vlerësuar jo për sistemin socialistqë ai ndërtoi, por personalitetin e tij duke filluar nga De Goli yt, të cilit i referohesh:

“Askush më tepër se Enver Hoxha nuk e meriton thënien ‘Lavdia shkon tek ai që nuk e kërkon asnjëherë atë”!

Andrea Papandreu, ish Kryeministër i Greqisë ka thënë: “Një popull mund ta bësh të duartrokasë me dhunë udhëheqësin e vet, por nuk mund ta bësh të qajë për të”!

Ja kështu është kjo punë dhe “Lili-putët” nuk mund të maten dot me gjigandët sepse kur ngrejnë kokën lart i verbon drita e diellit.

Kështu që s’më ngelet gjë tjetër vetëm që t’i lutem allahut:

O ZOT ,VIJE DORËN NË ZEMËR E NA RUAJ PRESIDENTIN TONË NGA…… VETINGU !

Ylli Meçe