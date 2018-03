Çfarë ka thënë për Tahirin para hetuesve Moisi Habilaj? Flet gazetari italian

Pas përgjimeve të reja të publikuara në media që implikojnë Habilajt në trafikimin e drogës më shumë detaje për hetimin e tyre ka dhënë gazetari italian Dario de Luca.

Në një intervistë për “Real Story”, De Luca, i cili ka ndjekur dhe zbuluar përgjigjet e Moisi Habilajt për hetuesit italianë kur është pyetur për lidhjen me ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri.

Gazetari italian tha se Moisi Habilaj ka thënë se është e vërtetë që ka një lidhje farefisnore, por është një lidhje shumë e largët.

Gjithashtu ai është pyetur edhe për Audin e famshëm.

Ai ka thënë se shitja i është bërë në të zezë vëllait të tij, pa një kalim pronësie të rregullt.

I pyetur nëse me makinën e blerë nga Tahiri ai ka kryer aktivitet që lidhet me trafikun e drogës, De Luca tha: “Nuk jemi në dijeni, i kanë bërë një pyetje specifike në lidhje me pronësinë e makinës, për mënyrën sesi kanë arritur Habilajt të marrin këtë automjet. Në lidhje me këtë, nuk e dimë nëse ka patur pyetje për përfshirjen e forcave të policisë shqiptare”.

Ndërsa për sa i përket Nazer Seitit të cilësuar si financieri i Habilajve gazetari tha: “Nga Italia ne e dimë se është kryer ekstradimi, por nuk kemi arritur në këtë javë të kuptojmë se kush është avokati i tij.

Ajo që dimë është se ai ka vendosur t’i nënshtrohen marrjeve në pyetje. Por Nazer Seiti nuk është përfshirë në dosjen e Habilajve, që janë vetëm tre shqiptarë. Kjo do të thotë që Nazer Seiti mund të jetë pjesë e një tjetër hetimi.

Nëse ky hetim do shkojë në nivel më të lartë nuk e dimë. Por varet se çfarë do thotë Sebastiano Sardo nga Siçilia që bashkëpunonte me bandën e Habilajve”.

Ai tha gjithashtu se nuk ka informacione nëse do të përjashtohet nga hetimi ish-ministri Tahiri dhe për këtë arsye nuk mund të përgjigjet.

a.s/dita