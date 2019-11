Vorpsi apo Xhaferllari, çfarë ndodhi dje në Gjykatën Kushtetuese?

Gjykata Kushtetuese shpërndau dje një deklaratë, ku shkruante se “është duke ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme administrative formale për fillimin e detyrës së tri anëtareve të reja, pas betimit të tyre para Presidentit të Republikës”.

Kjo nënkuptonte se njeh si anëtare të kësaj gjykate emrin e dekretuar nga presidenti Meta, Marsida Xhaferllarin dhe jo emrin e parë në listën e KED-së, të botuar në Fletoren Zyrtare, Arta Vorpsi.

Por çfarë ndodhi dje në Gjykatën Kushtetuese?

Sipas Realstory.al në Gjykatën Kushtetuese është zhvilluar një mbledhje mes 4 anëtarëve, konkretisht: Vitore Tushës, Besnik Muçi, dhe dy anëtaret e reja Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji.

Në këtë mbledhje katër anëtarët në fjalë kanë diskutuar në lidhje me legjitimitetin e Arta Vorpsit.

Portali shkruan se Tusha ka mbyllur mbledhjen duke thënë se do të bisedojë me Arta Vorpsin dhe do ta njoftojë për vendimin e kolegëve.

Por pas mbledhjes, Tusha sipas portalit ka publikuar njoftimin për media në faqen zyrtare të Gjykatës Kushtetuese, në të cilin Xhaferllari njihet si gjyqtarja e 5-të e Gjykatës.

“Duket se ky është një akt i rëndë i ndërmarrë nga Vitore Tusha, pasi në asnjë rast nuk mundet që një drejtuese në detyrë e Gjykatës Kushtetuese të vendosë për çfarë po ndodh me anëtarët e saj.

Dhe për më tepër habit heshtja e gjyqtareve të reja, pasi një vendim i tillë duhet të merret në unison me 4 anëtarët legjitim të Gjykatës Kushtetuese ose në rastin më të mirë do të duhet që Gjykata të plotësohet me 6 anëtarë dhe më pas të merret një vendim i tillë” – shkruan Realstory.al.

