Çfarë nisje! Kompania e “Butrintit-privat” e quan menjëherë “greko-romak”

P+P has been selected by the Albanian-American Development Foundation to prepare an Integrated Management Plan for the Butrint World Heritage Site. P+P will lead a team of experts in the fields of Greco-Roman archaeology, natural history and biodiversity, tourism and infrastructure, cultural heritage management, business and operational planning, museology and interpretation. The project will balance the conservation needs of the site with sustainable tourism to optimise public access and the economic potential of the region.

Në websitin zyrtar të kompanisë që ka marrë përsipër të bëjë “planin e ri të manaxhimit” të Parkut të Butrintit, “Prince and pearce” që për hir së të vërtetës nuk ka në CV-në e saj asnjë projekt të ngjashem theksohet sa më sipër.

Për ata që nuk kuptojnë anglisht, me te zeza mund të lexohet që kjo kompani dhe AADF që e ka mbështetur së bashku me Ministrinë e Kultures e konsideron Butrintin të arkeologjisë “greko-romake”

Mirë që kompania angleze nuk e di se çfarë është Butrinti apo NGO, CHwB e zonjës nga Bosnja që nuk e di se çfarë janë studimet ilire po si ka mundësi që Ministria e Kultures e Shqiperise lejon që Parku Kombëtar i Butrintit të etikohet vetëm si një qendër “greko- romake” duke fshirë çdo gjurmë të studimeve ilire dhe fiseve që kanë banuar ato troje si Kaonët, Molosët Prasaibët etj.

Si ka mundësi që Ministria e Kulturës të lejojë që studimet e kolosëve të arkeologjisë shqiptare si Hasan Ceka, Selim Islami, Dhimosden Budina të mos përmenden fare duke e shuar çdo studim të ketyre 100 vjetëve mbi autoktoninë e popullatave ilire përqark Butrintit?

Kjo gafë e rëndë që fyen historine e kombit dhe që hap edhe Planin e Manaxhimit është një prej arsyeve që specialistët e fushës po shkruajnë se dhënia me koncesion e Butrintit për Fondin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit do të ketë pasoja të rënda jo vetëm mbi mënyrën e administrimit të kësaj qendre, por në veçanti mbi studimet arkeologjike dhe historike të kësaj zone.

Dita ka denoncuar thuajse e vetme që në fillim të këtij viti, planet për të dhënë Butrintin me koncesion.

Lajmi që fillimisht nuk u besua nga askush, u bë zyrtar pak muaj më pas.

