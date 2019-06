Çfarë nuk munda të them në emisionin “Opinion” në TV Klan

Nga Fatos Tarifa

Në rrethana të tjera, më normale sesa këto në të cilat jetojmë sot, mundet edhe të mos i kisha shkruar këto radhë dhe të mos i botoja një ditë para zgjedhjeve për përfaqësuesit e pushtetit vendor.

Por janë pikërisht këto zgjedhje që më shtyjnë të shkruaj, shkurt, për të vënë në pah një dukuri, që është prej kohësh e njohur, por që e konstatova sërish, me keqardhje, në studion e emisionit “Opinion”, në TV Klan, ku isha ftuar të flisja dy ditë më parë. E them qysh në fillim se mbeta tepër i zhgënjyer nga ç’dëgjova të thonin në atë emision z. Neritan Ceka dhe znj. Rezarta Çaushaj, me të cilët, unë dhe dy gazetarë të mirënjohur, u vumë përballë në një debat mbi zgjedhjet e 30 qershorit.

I zhgënjyer jo sepse pikëpamjet e tyre ishin diametralisht të kundërta me pikëpamjet e mia dhe ato të dy gazetarëve të sipërpërmendur. Kjo është krejt e natyrshme, madje edhe e mirëpritur në një debat publik, për më tepër në një debat mes intelektualësh, siç u prezantuam kolektivisht në atë emision shumë të ndjekur nga shikuesit shqiptarë.

Zhgënjimi im rezultoi nga shterpësia e mendimit të tyre “intelektual”. Gjatë tërë debatit në studio, “argumentet” e tyre ishin sharje, mallkime dhe zëri i lartë (veçanërisht i znj. Çaushaj).

Unë ende nuk arrij të kuptoj se si një arkeolog i njohur dhe, ndoshta, njëri prej përfaqësuesve më të rëndësishëm të shkollës shqiptare të arkeologjisë të periudhës komuniste, i konvertuar në politikan pas vitit 1990, si z. Ceka, të pretendojë se është një konstitucionalist (pa asnjë ditë shkollë në fushën e drejtësisë) dhe, në cilësinë e një “konstitucionalisti”, të thotë broçkulla për të mbështetur pikëpamjen e tij se zgjedhjet e 30 qershorit nuk duhen zhvilluar.

Akoma më shumë nuk arrij të kuptoj se si ky intelektual shkon deri atje sa të mallkojë në mënyrën më të shëmtuar çdo qytetar shqiptar që, me ndërgjegjen dhe vullnetin e tij të lirë, do të votojë më 30 qershor për përfaqësuesit e organeve të pushtetit vendor.

Mallkimet e z. Ceka, të artikuluara për turpin e tij në studion e një televizioni tjetër, u sollën në vëmendjen e publikut edhe gjatë emisionit “Opinion”: “Shqiptarë! Në 30 qershor ju vraftë zoti nëse shkoni në votime! Do të jeni të marrë dhe ju vraftë zoti! Ju zëntë bukën e kalamajve! Ju qorrofshin sytë!”. (!!!)

Nëse ky zotëri përfaqëson intelektualët shqiptarë, unë refuzoj të jem pjesë e asaj klase intelektualësh që e konsideron atë të tillë. Sepse argumentet dhe, sidomos, mallkimet cekajane, si ato që dëgjova në atë emision, nuk kanë asnjë meritë që mund t’i bënte ato sadopak intelektualisht të vlefshme dhe logjikisht të kuptimshme, qoftë edhe për një njeri të zakonshëm. Mallkimet e z. Ceka janë tipike mesjetare e inkuizicioniste.

Qëndrimi i tij ndaj zgjedhjeve të 30 qershorit, tërësisht i paargumentuar në emisionin “Opinion”, si dhe në raste të tjerë, dëshmon nivelin e mjerueshëm të klasës politike shqiptare (sepse z. Ceka ka qenë për një kohë të gjatë një eksponent i rëndësishëm i kësaj klase), por edhe nivelin po aq të mjerueshëm të një pjese të atyre njerëzve që ne i quajmë “intelektualë”. Unë, këtej e tutje, do t’i quaja “cekalektualë”.

Na ishte në atë emision edhe një tjetër “cekalektuale”, një zonjë, e cila, edhe pse tha se ka studiuar për shkenca politike, nuk kishte as njohuritë më elementare për teorinë dhe praktikën demokratike. Dihet se shkenca politike, ashtu si dhe sociologjia, janë disiplina shkencore relativisht të reja. Ato kanë lindur me modernitetin, si një nevojë për të reflektuar në mënyrë racionale mbi shoqërinë.

“Reflektiviteti racional i modernitetit”, shpjegon Anthony Giddens, “është një parakusht për të gjitha shkencat sociale”. Dhe moderniteti e demokracia (pa përmendur demokracinë e Athinës së lashtë), janë, pak a shumë, produkte të së njëjtës epokë historike. Në këtë vështrim, zhvillimi i sociologjisë dhe i shkencës politike pasqyron historinë e vetë modernitetit dhe, si pjesë e tij, edhe historinë e zhvillimit të demokracisë, si teori dhe praktikë.

Unë nuk e di se sa ka arritur ta mësojë në shkollë, ose sa ka arritur që ta kuptojë pas shkolle këtë fakt të thjeshtë znj. Çaushaj, por nga monologu i zhurmshëm i saj në studion e “Opinionit” kuptova se ajo është tërësisht “out” në këtë fushë dhe krejt e paditur mbi atë se çfarë përfaqëson një sistem politik demokratik. Zonja në fjalë e konsideron demokracinë si një sistem moral (njëlloj si feja, apo doktrinat morale) kur, në fakt, demokracia, si çdo formë tjetër e organizimit politik të shoqërisë, është një sistem politik dhe juridik. Injoranca shumë herë shprehet si prepotencë dhe zonja në fjalë mund të konsiderohet si një Idealtypus perfekt i atij lloji njerëzish që pak më sipër i cilësova “cekalektualë”.

“Argumentet” e saj janë: Zgjedhjet mund të shtyhen pa problem. Nuk ka ligj që e ndalon këtë. Kryetarët e bashkive mund të qëndrojnë në detyrë edhe pas mbarimit të mandatit të tyre kushtetues etj.

OK, mund të pranojmë se ajo kaq di, kaq thotë, edhe pse me formimin e saj universitar argumente të tillë tingëllojnë absurdë. Ajo çka më bëri veçanërisht përshtypje në ndërhyrjet e kësaj zonje në studio atë mbrëmje ishte epilogu i saj: “Unë nuk do të shkoj të votoj dhe do shkoj në një qendër, në këdo qendër, që të frymëzoj këdo që mundem që të mos votojë”.

Ky është, siç vura në dukje më sipër, “tipi ideal” i një cekalektuali publik. Dikush që s’është në gjendje të bindë askënd me ato çfarë thotë, pretendon “të frymëzojë” këdo që mundet që të mos votojë. Mission impossible!

Të gjithë e dimë se ka njerëz të manipuluar e trushpëlarë. Trushpëlarja nuk ka qenë një tipar vetëm i komunizmit. C. Wright Mills me kohë ka argumentuar se manipulimi (ose trushpëlarja) është një ndër tri format e pushtetit, krahas dhunës dhe autoritetit shtetëtor dhe kjo, sipas tij, është një tipar edhe i shteteve demokratikë. Madje, në shtetet demokratikë, ku dhuna përdoret gjithnjë e më pak, manipulimi (trushpëlarja) bëhet jo vetëm “forma më e preferuar e pushtetit”, pra e atyre që kanë pozita drejtuese në shtet, por edhe atyre që kërkojnë të vijnë në pushtet.

Njerëzit trushpëlarë i gjen kudo, edhe ndër ata që e mbështesin një qeveri të dhënë, edhe ndër ata që kërkojnë rrëzimin e saj. Znj. Çaushaj shpreson të gjejë njerëz “trushpëlarë” në radhët e qytetarëve që dëshirojnë të votojnë në zgjedhjet e nesërme, me shpresë se me fjalët e saj (që s’mundën të bindin askënd në atë emision) dhe me shembullin e saj, do të mund t’i “frymëzojë” ata që të mos votojnë!

Çfarë i dallon cekalektualë të tillë nga kryeplaku i një familjeje të zgjeruar patriarkale, që i detyron (apo i “frymëzon”) anëtarët e familjes së vet të votojnë, familjarisht, për këtë ose për atë parti politike? Thuajse asgjë. Është pakashumë i njëjti mentalitet arkaik, autoritarist dhe antidemokratik.

Lërini qytetarët shqiptarë të veprojnë siç mendojnë ata vetë, me mendjen e tyre, dhe të vendosin me vullnetin e tyre të lirë nëse duan ose jo që të votojnë nesër. Kjo është një e drejtë qytetare dhe politike individuale. Qytetarët nuk kanë nevojë që disa të ashtuquajtur intelektualë apo artiste, edhe nëse këta janë disa qindra (shumica krejt të panjohur për qytetarin e thjeshtë), të dëgjojnë “këshilla” si ato të z. Ceka apo të znj. Çaushaj për të kuptuar se si duhet të veprojnë e të sillen nesër, më 30 qershor.

Le të vazhdojnë një pjesë e artistëve, e gazetarëve dhe e pedagogëve të universiteteve tona (shumica e të cilëve nuk mund të quhen intelektualë) t’i shtojnë emrat e tyre nismës #Edhe unë, e inicuar si një hashtag në mediat sociale (një kopje e lëvizjes feministe #Me too në Shtetet e Bashkuara).

Qytetarët e informuar nuk ua vënë veshin nismave të tilla kur është fjala për një të drejtë qytetare e politike, siç është e drejta për të zgjedhur e për t’u zgjedhur, që është një e drejtë për të gjithë, një e drejtë, e cila, në një rend demokratik, as nuk mund të mos i njihet, as nuk mund t’i hiqet, as nuk mund t’i rrëmbehet e tjetërsohet individit.

Karl Popper, një ndër filozofët më origjinalë e më të shquar të shekullit të 20-të, i kritikonte ashpër ata intelektualë që të vërtetën e përcaktonin nisur nga standardet e tyre individuale—e vërtetë është ajo që mendoj unë. Sipas tij, narcisizmi, solipsizmi dhe besimi i verbër në të vërtetën “tënde” nuk bëjnë tjetër veçse inkurajojnë intolerancën dhe izolimin intelektual. Për të arritur tek e vërteta, e cila është gjithnjë relative, Popper sugjeronte që pjesëmarrësit në një debat duhet të krahasojnë argumentet e tyre dhe jo personalitetet e tyre, siç bënë z. Ceka dhe znj. Çaushaj në debatin e sipërpërmendur.

Zëvendësimi i diskutimit rreth argumenteve të njëri-tjetrit me “analiza” për njëri-tjetrin, sipas Popper-it, s’është veçse “metoda shkencore” që zhvilluan dhe përdorën në analizat e tyre marksistët (mbështetur në paragjykimin klasor), frojdistët (mbështetur në idenë e represionit) dhe adleristët (nisur nga pasioni për të provuar superioritetin tënd, pasion që, siç thoshte Popper-i, “shpjegohet me përpjekjen për të kompensuar inferioritetin tënd”.

Në përfundim, duke iu referuar debatit që u zhvillua dy ditë më parë në studion e emisionit “Opinion”, përmend përsëri Popper-in. Sipas tij, qëllimi i një debati nuk duhet të jetë kurrë që të fitosh; qëllimi i vërtetë i një diskutimi duhet të jetë progresi intelektual, jo afirmimi social. Afirmimi social duhet të jetë rrjedhojë e suksesit intelektual.

Po kështu, kriteri i fitores në një debat intelektual nuk duhet të jetë kurrë i jashtëm (social, ekonomik, politik); ai duhet të jetë thjesht intelektual. Në këtë mënyrë, edhe nëse ti përpiqesh të mbrosh interesat e tua personale, ose ato të grupit të cilit i përket, ti duhet të përdorësh vetëm argumente të vlefshëm intelektualisht.

Popper theksonte se: “Fitorja në një debat s’është asgjë, ndërsa sqarimi sado i vogël qoftë edhe i një problemi të vetëm, madje edhe kontributi më i vogël për një kuptim më të qartë të pikëpamjes tënde, ose të pikëpamjes së kundërshtarit, është një sukses i madh. Një diskutim, të cilin ti e fiton, por i cili nuk arrin të ndryshojë, ose të sqarojë sado pak mendimin tënd, mund të konsiderohet si humbje”.

