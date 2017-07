Çfarë po gatuhet?

Nga Genc Burimi

Një nga ish-ministrat e PD-së dhe ish-elefant i kësaj partie, Genc Ruli, tha shumë gjëra të ashpra dje në drejtim të Bashës dhe kjo është e kuptueshme. Por helmin “e vërtetë” Ruli ia lëshoi Eduard Selamit. Atë ai e cilësoi si “të blerë”. Nga kush blihen kryetarët dhe pretendentët për kryetar të PD-së, dhe përse? Le të tentojmë një analizë të zgjeruar.

Nga pandëshkueshmeria tek bojkoti

Në shkrimet e mia të fundit në këtë gazetë, kam mbrojtur idenë e bojkotit të zgjedhjeve. Duhet ta pranoj që vizionin e gjërave që po ndodhin në Shqipëri nuk e kam më të njëjtin që kur lexova gjatë fushatës atë thirrje dëshpëruese të familjes së viktimës së 21 janarit Aleks Nika, që të krijonte një lëmsh në stomak. “Edi Rama na ka tradhtue” lëngonte pafuqishmërisht, xhaxhai i viktimës, Mark Nika, të nesërmen e marrëveshjes Rama-Basha.

Ajo marrëveshje i jepte fund premtimit për fund të pandëshkueshmërisë në vend. Premtim i bërë kushedi sa herë nga vetë Edi Rama. Shikoja tek bojkoti mënyrën më simbolike që populli t’i thoshte ai vetë stop pandëshkueshmërisë, duke ndëshkuar me përbuzje demokratike ata që u shquan për pasivitetin e tyre. Ata që për katër vjet në pushtet nuk ngritën në emër të qeverisë së popullit shqiptar as më të voglën aktakuzë kundra autorëve të krimeve më monstruoze në këtë vend. Bojkoti institucionalisht funksionoi në Shqipëri. Ashtu si dhe në Francë, pjesëmarrja në votime qe fare poshtë kufirit të 50%.

Por presidenti i ri francez, e mori në konsideratë këtë sanksion duke lajmëruar reformën më të thellë të sistemit zgjedhor francez, me kalimin nga mazhoritari në atë me një dozë proporcionale. Nëse populli kërkon të ndëshkojë partitë qeveritare që e kanë zhgënjyer, atëherë mos ta bëjë me bojkot, por me futjen në parlament të partive të reja, të gjakut të ri për demokracinë. Në Shqipëri, as nuk ka më të voglin shans që të lexohet siç duhet shuplaka e bojkotit. Për kryeministrin biles as që pati bojkot, sepse ata që nuk votuan, nuk e bënë nga dëshira, por thjesht sepse ndodhen në emigracion. Në këtë shkrim nuk kam synim të bëj autopsinë e një bojkoti. Këtë mund ta bëjnë më mirë forcat politike që e inkurajuan këtë pozicionim. Një sfidë edhe më e mprehtë e pret këtë popull, amnistia në sferat më të larta të politikës.

Asgjë nuk bëhet pa pëlqimin e Amerikanëve

Gjatë fushatës, nëse e mbajmë mend, Lulzim Basha u kthye shumë i lumtur nga ShBA-të. Më shumë se fotoja me Trumpin, me siguri qe një tjetër “arritje” pranë lobeve në Shtëpinë e Bardhë që ia bënte kthimin të lehtë në atdhe. Pikërisht, garancia se asnjë shefi dhe ish-shefi të PD-së nuk do t’i preket asnjë qime floku, cilido që do të ishte rezultati i zgjedhjeve legjislative në Shqipëri.

Por nuk është Lulzim Basha aspak, alfa dhe omega e politikës në Shqipëri dhe e interesave amerikane në vend, siç u mundua ai ta bindte veten pa modesti. SHBA-të kanë sfida më serioze. Ato po njohin një periudhë të habitshme në Ballkan në këtë moment. Kurrë më parë kthesa properëndimore e vendeve sllave të Ballkanit s’ka qenë më e fortë se tani. Por njëkohësisht, kurrë më parë, që nga rënia e murit të Berlinit, ariu rus nuk ka qenë më i eksituar se në këtë moment për të futur noçkën e tij në Ballkan. Ajo që po ndodh në këtë moment për shembull me Serbinë, nuk ka sesi mos të ç’orientojë dhe politologët më të konfirmuar në çështjet ballkanike.

Nga njëra anë presidenti Vuçiç vetëshpallet, ashtu si Edi Rama, miku më i mirë i kancelares Merkel dhe ambasadori më i mirë i kauzës pro-europiane të Serbisë. Por nga ana tjetër ai i bën një dhuratë Moskës, sa të papritur, sa të pakuptueshme, aq dhe të çmuar. Ai i dha postin e ministrit të mbrojtjes pro-rusit të deklaruar Aleksandër Vulin. Në shkëmbim Putin po i dhuron Beogradit armatime, ndër të cilat avionë Mig 29 gjuajtës. Është dhuratë falas me vlerë që i kalon 500 milionë dollarët. SHBA-të, nuk mund të rrinë pasive ndaj këtyre luhatjeve gjeostrategjike në rajon.

Shqipëria fatmirësisht është për ta një pol pro-amerikan në zemër të rajonit, totalisht i qëndrueshëm dhe i besueshëm. Siç e tha dhe vetë Edi Rama për France24, presidenti amerikan, cilidoqoftë emri i tij, qëndron mbi perëndinë në Shqipëri. Në këto erëra të kundërta ballkanike, partnerit amerikan i nevojitet një Shqipëri stabël politikisht. Fitorja absolute e PS-së, në këtë kontekst është një dhuratë e çmuar. Ashtu siç do të kishte qenë dhe ajo e PD-së. Në gjeopolitikë, është si në politikë të brendshme, nevojitet një timon dhe një kapiten i vetëm, paçka ngjyra e kominoshes së tij.

Ndaj zërat që filluan të pëshpërisnin pas zgjedhjeve se votat u blenë, po dalin si “nota false” në një simfoni, që rrezikojnë të prishin harmoninë e përgjithshme, në sensin gjeopolitik të fjalës. Po nuk u defaktorizuan këto zëra që shkojnë deri aty sa nuk e njohin legjitimitetin e këtyre zgjedhjeve si të manipuluara, ato bëhen vatër trazirash serioze në të ardhmen. Shqipëria sipas vizionit euro-atlantik ka nevojë dhe me çdo çmim për katër vitet e ardhshme për një pushtet të fortë dhe stabël. Zërat që i kontestojnë zgjedhjet nuk përbëjnë asnjë rrezik real, për aq kohë sa partia më e madhe e opozitës, PD-ja, nuk i bashkohet këtij kori.

Perëndimi e pa fuqinë reale të PD-së gjatë demonstrimit të forcës së çadrës që e përkuli si një fije bari pushtetin e Ramës në zgjedhjet e majit në Kavajë. Dhe këtu qëndron gjenialiteti i një partneri të madh dhe një superfuqie si SHBA-të. Të arrijë të “ç’armatosë” në një vend mik, forcat më radikale anti-pushtet, nëse kjo forcë i sjell dëm vendit dhe aleancës së përbashkët. Vetëm në këtë mënyrë duhet kuptuar “ç’armatosja” e PD-së, në fjalorin dhe aksionin e saj politik. Falë aleatit të madh, u gjet gjuha e përbashkët si me magji para zgjedhjeve midis Bashës dhe Ramës.

Vetëm kështu duhet kuptuar qepja e gojës nga Basha, si me magji, përballë spektaklit të blerjes së zgjedhjeve që denoncojnë një pjesë e mediave dhe një numër kuadrosh të PD-së. Kjo magji e ka një shkop. Ose më mirë një karrotë. Ajo është amnistia e pashpallur për liderët e Partisë Demokratike. Që do të thotë, se edhe po të ishin të pafajshëm, ata thjesht kanë garancinë se pushteti i Edi Ramës nuk do të tentojë asnjë provokim ndaj tyre në emër të fundit të pandëshkueshmërisë që e ngriti në sllogan në 2013. Por ndoshta, atë që nuk kishte parashikuar aleati amerikan në këtë skenar paqësimi të jetës politike në Shqipëri, është çadra, brenda çadrës. Si kukullat ruse. Është fjala për kontestimin e fuqishëm që po pëson Basha brenda partisë së tij.

Kjo duhet evituar me çdo kusht në emër të qeverisjes pa telashe të Edi Ramës dhe projektit të një Shqipërie jo vulnerabël në kontekstin rajonal. Po ra Basha, çfarë garancie ka që ai që do e zëvendësojë, nuk do ia fillojë nga avazi se zgjedhjet u manipuluan, se PD-ja nuk i njeh ato. Shqipëria do të rrezikonte të rilëkundet politikisht siç ndodhi në pranverë. Kjo gjë s’duhet të rindodhë dhe drejt këtij objektivi po punojnë të gjithë ata ndërkombëtarë për të mirën afatgjatë të Shqipërisë, siç thonë ata, përtej persihatjeve politike të momentit ku shqiptarët kanë tendencë të bien veresie.

E ardhmja e qeverisë së Edi Ramës, po luhet pra në këto çaste në PD me dy opsione të pranueshme nga kumbarot. I pari është që Lulzim Basha të qëndrojë me çdo kusht në krye të PD-së. Qoftë edhe duke u mohuar të tijve shtyrjen e zgjedhjeve të brendshme, atë që vetë ia kërkoi dhe ia rrëmbeu Ramës me metodën e rrugës. Por nëse kjo strategji “Blitz” dështon, atëherë duhet përgatitur siguresa. Kësaj sigurese, Genc Ruli i vuri emrin Eduard Selami që do të ishte shumë i preferueshëm edhe për aleatët.

Por që Basha do ta kundërshtojë dhe evitojë deri në fund. Amnistinë ai e konsideron pazgjidhshmërisht të lidhur me postin e kryetarit që i ngjan gjithnjë e më shumë si një kontratë për sigurimin e jetës…Dhe në mbyllje, një pyetje për Ramën. Vërtetë Basha nuk flet për blerje votash. Por as ai, Kryeministri, nuk e përmend më borxhin moral që jua ka familjeve të 21 janarit. E patëm njohur më mirënjohës pas fitores së 2013-ës…