A është e mundur të jetë Basha kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë? Çfarë thonë sondazhet (jo ato publike) dhe disa rreshta mbi haraçet e vjetra që paguhen një ditë!

Nga Bedri Islami

Në secilën ditë të katër viteve të fundit është dëgjuar i njëjti refren nga drejtuesi i opozitës: Unë do të jem kryeministri i ardhshëm, së bashku me premtimet e zhurmshme për të ndryshuar gjithçka.

Është e natyrshme që secili drejtues i opozitës të synojë të jetë shefi i qeverisë së ardhshme. E panatyrshme është që ende pa kaluar lumin, të bërtasësh “hopa”. Është e pranueshme që opozita të ketë një figurë qendrore për të qenë shefi i qeverisë së ardhshme, por kur shfaqen më shumë se një dhe kur pazaret politike përfundojnë në ndarje postesh, ende pa ditur asgjë, kjo është mjerim i politikës.

Basha nuk është i vetmi që synon të jetë drejtuesi i qeverisë së ardhshme, në fakt kjo ka qenë ëndrra e tij që kur drejtuesi i vjetër e gjeti atë më të përshtatshmin për të qenë drejtuesi hije, pra që nga momenti kur Berisha e perceptoi Bashën më të dëgjueshëm se sa Olldashin dhe që nga momenti kur për familjen Berisha, roli primar i duhej dhënë njërit prej tyre.

Tani edhe Meta po bën sprovat e tij për të qenë shefi i ardhshëm i qeverisë, një zanat që e ka provuar një herë dhe nga i cili, “taksa” 10 për qind për çdo tender u ngrit në 20 për qind.

Riciklimi i emrave për një post të çon drejt një mendimi: a do të jetë vërtet Basha kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë? Vështirë, në mos e pamundur. Për më tepër, më shumë e parealizueshme, se sa e mundur.

Përballë Bashës është lideri i sotëm i qeverisë dhe i shumicës së majtë, që, në të gjitha sprovat e bëra, që nga votimet e para, me vetëm një përjashtim, vitin 1992, është forca kryesore politike dhe e qëndrueshme.

Elektorati i saj ka qenë më stabël se të tjerët, më i lidhur me elitën drejtuese, edhe kur ajo e ka mbushur kupën dhe është shkëputur prej saj dhe, megjithëse nganjëherë zemërthyer, përsëri ka qëndruar në bindjen e vet se, zgjedhja e një lideri të së majtës është e keqja më e vogël.

Edhe tani është e njëjta pamje. Sondazhet e ndërmarra nga institucione të besueshme jashtë Shqipërisë kanë bindjen se elektorati i së majtës do të jetë ende në qëndrueshmërinë e tij dhe se, megjithë rritjen që mendohet të jetë në dobi të opozitës, asgjë nuk do të mund të kthejë përmbys gjërat.

Ato që Basha dhe ekipi i tij këshillues izraelit mundohen të rregullojnë gjatë ditës, fillimisht ia prishin rivalët e shumtë të tij gjatë natës. Edhe nëse ai përpiqet, lëvizje e vonuar e tij, për t’u ndarë nga e djeshmja, qoftë edhe përmes figurave si Ruli, ia ndalojnë me vrull dy përballës politikë të regjur me kalkulime, që herë – herë kanë qenë kundërshtarë dhe armiq të njëri tjetrit, e më së shumti i kanë bërë sëbashku llogaritë, janë pasuruar bashkërisht, kanë mrizuar në të njëjtën kohë dhe kanë krijuar një oligarki politike , përmes së cilës, dhunshëm, kanë përmbysur të gjithë strukturat e shtetit.

Dyshja Meta – Berisha janë kundërshtarët më të fuqishëm përballë Bashës dhe hedhësit poshtë të çdo ndryshimi që ai mund të kërkojë të bëjë, gjithnjë me gjysmë zëri, duke e ditur se shtati i tij si lider shkurtohet vazhdimisht.

26 prilli do të jetë një ditë ndryshe nga të tjerat: nuk do të jetë përmbysëse, por e veçantë. Ata që humbin do të largohen, ndoshta përgjithnjë nga politika, fituesit, nëse do të ketë rotacion, do të fillojnë betejën brenda llojit për ndarjen e pushtetit, lëvizjet e reja politike presin me ankth nëse do të jetë pjesë e mendimit kuvendar.

Përballjet do të jenë të rënda, klima politike do të jetë më përvëluese se asnjëherë, motorët janë ndezur që tani dhe në secilën ditë do të ketë një mjedis lufte që nuk do të mund të kthehet në përleshje. Basha, duke synuar të jetë shefi i ardhshëm i qeverisë do të përpiqet t’u prijë opozitarëve dhe të lodhurve nga mosqeverisja në përballje, do të ketë shansin të ndezë klimën dhe të ndjellë gjendjen e përleshjeve, për të paraqitur luftën.

Ai e ka ndjerë tri herë përballjen me Ramën; e di se tani nuk është në pushtet për të përmbysur votat si në zgjedhjet bashkiake, mentori i tij Berisha nuk është kryeministër; nuk mund të futë vota në kutitë e hapura, pasi Ristani nuk është më askush në partinë e tij, veçse një numër; nuk mund të ushtrojë dhunë dhe as të nxjerrë nga burgjet disa ditë para votimeve horrat e banditët, pasi nuk është ministër i brendshëm dhe, së fundi, nuk mund të bindë pasuesit e Topallit, Bodes, Imamit, Rulit, Mustafajt, se ai ka ndryshuar dhe se mund t’i besohet përsëri.

Ai mbetet i pabesuari i madh, pasi gjithë besimin që nuk ia heq pushteti, ia largojnë me të njëjtin zell ata që ka kundër në vetë partinë e tij. Nëse ai humbet – do të shkojë në vilat e tij luksoze. Nuk ka rrugë tjetër, por, ai, më mirë se të tjerët , e di , se askush nuk do të mërzitet nga shkuarja e tij dhe se të shumtë janë ata që e shohin të përkohshëm.

Ndaj i duhet fitorja gjithsesi, por është një fitore që e gëzon opozitën, pasi vjen në pushtet, por jo rivalët e tij që nuk e duan aty ku e kanë vënë dhunshëm shefi i tij politik.

A do të kemi të bëjmë me një kryeministër të ri, në këtë rast me Lulzim Bashën, kjo është pyetje e shtruar tashmë, e tellallisur aq shumë nga ai vetë dhe disa personazhe gjysmë groteskë pranë tij, e nënvizuar nga Kryemadhi, sapo u hodh teza e rikthimit të bashkëshortit të saj në zyrën kryeministrore, si për të dashur qetësimin e përkohshëm të Bashës, por, nga ana tjetër e shtruar shumë pak herë nga kancelari jashtë shtetit shqiptar.

Ndoshta shenjë mosbesimi apo shenjë njohje e një karriere që befasoi gjithkënd, shpesh herë të dështuar, të lëvizshme dhe të anatemuar nga rivalët e përjashtuar prej tij.

Basha e di mirëfilli se rënia e tij, humbja dhe dëbimi nga PD-ja , do të jetë shkasi tjetër për të bërë anatominë e shkurtër politike të një njeriu që nga e panjohura e madhe, sa mirë kaloi drejt posteve të rëndësishme qeverisëse në të cilat, ndërsa nuk la pas asgjë për të përmendur për të mirë, la pas vetes një humbëtirë të gjithanshme, me një dëmtesë të pazakonshme në jetën ekonomike e financiare të vendit, në jetën politike dhe në vetë shtetin.

Vetë ata që rrijnë afër tij sot do të vrapojnë të gjejnë dëmet dhe do ia përmendin të gjitha çfarë kanë bluajtur me vete dhe, sado që bashkë me të do të mënjanohen disa figura të rëndomta politike, disa nga të cilët shkojnë deri në përbuzje, ata që presin me shpatë në dorë do të jenë më të shumtë dhe Basha këtë e di.

Në mos e ka ditur, 2 marsi i këtij viti ia mësoi se e keqja e tij vjen nga presidenca, nga zyrat e ish liderit të tij, nga selitë e partiçkave që i janë qepur dhe që nuk mund të vegjetojnë ndryshe.

Pikërisht këta, më shumë se të tjerët, do ia kujtojnë se ai është i panjohuri i ardhur nga zyrat e të huajve në Kosovë, ku nuk dihej ende se kush e kishte gjetur e që më pas, do të vinte këtu përmes bekimit të një serbo-boshnjaku, Fazlliq, nuk mund të paraqiste asnjë kredencial tjetër, veç shtatit të gjatë, pamjes së bukur dhe miqësisë me vajzën e liderit të opozitës që shumë shpejt, sa po të bëhej kryeministër, postin më të begatshëm, do ia besonte atij.

I besuar tri herë, duke përdhosur tri herë postet e tij, përmes vjedhjeve, vrasjeve dhe tradhtisë së kombit, ai të gjitha do i përcillte përmes një buzëqeshje karakteristike të personazheve të Dikensit.

Ata, vajtojcat e politikës, do ia kujtojnë se çuditërisht, ky njeri, pa asnjë mendim të tij politik dhe pa asnjë thërrime vizioni, pa asnjë të shkuar, u bë njeriu i së ardhmes në PD-në e dhuruar dhe nga e cila, pasi skicoi fundin politik , (të jetë vetëm kaq!) të Olldashit, fundosi edhe një plejadë, që thënë të drejtën, me ndonjë përjashtim, nuk i janë dhimbsur shumë kujt.

Zgjedhjet e vitit të ardhshëm, që nuk po bëhen si kishte paralajmëruar, hë sot e hë nesër, por në kohën e caktuar, janë limiti i fundit dhe pas tyre, as nuk mund të ngrijnë mandatin e kryetarit, për ta shkrirë më pas; as nuk mund të rikandidojë,pasi loja ka mbaruar; as nuk mund të viktimizohet se e preu në besë Edi Rama, as nuk do të mund të gëzojë mbrojtjen e Berishës, i cili është i gatshëm ta shesë që nesër.

Njerëzit pranë tij do ia kujtojnë vrullshëm se, njeriu i panjohur, kamerieri i dikurshëm i Rinasit, i emëruar apo i dërguar, këtë askush nuk e di, poseduesi i një pasaporte amerikane, për të cilën askurrë nuk e tregoi se si kishte arritur tek ai, i dyshuari i dosjeve të atyre që kishin bërë luftën në Kosovë, ndihmësi i hetuesve apo vetë hetuesi i çështjeve përvëluese të pas luftës, njëri nga ata prej të cilëve do të dilte e plotë dosja e Millosheviqit, edhe me ato që ishin thënë në korridoret e në bisedat e lira; njëri ndër krijuesit e legjendës famëkeqe të Shtëpisë së Verdhë, ku, si duket, nuk kishte qenë vetëm përkthyesi, por edhe kallauzi që sapo kishte dëgjuar se diku aty ishin mjekuar të plagosur nga lufta e kishte përcjellë prapësht lajmin; tani do të ishte figura kryesore e opozitës, që, të paktën në një rast, tregoi se edhe brenda vathës së tij, ajo që shitet kushton më shtrenjtë se vlera që është fluide.

Për të parën herë ai i dërgoi listat e kandidatëve për deputetë të PD si në serialet turke, një pjesë sot e një tjetër nesër…sipas ligjit të kërkesë – ofertës.

Basha po drejton një opozitë që vetëm e reformuar nuk është. Ajo është e deformuar. E ndarë në pjesë, ku secili kërkon të tërheqë jorganin mbi vete. E përbërë në shumicë nga njerëz pa vizion, por të pangopur, ata e dinë se Basha është lideri i dobët që nuk mund të forcohet, edhe po të kishte dashur.

Zgjedhjet janë momenti kur ai do e dijë mirëfilli se fati që i erdhi në duar në vitin 2005 përmes lidhjeve miqësore me bijën kryeministrore, po aq lehtësisht, pas 16 viteve, do i rrëshqasë dhe ai do të jetë vërtetë një njeri i pasur, por i dërmuar nga vetë njerëzit rreth tij.

Opozita e tashme, si asnjëherë tjetër është e çartur në mendimin e saj politik; ajo sheh armiq edhe ku mund të jenë miqtë e saj; ajo e përcakton nivelin e saj sipas mendësisë së Ndokës, perceptimit të Dukës, grekomanisë së Dules dhe shitblerjes së lësëisë.

Asgjë e re nuk pritet prej tyre; me to Basha mund të jetë i mirë ose i lig nga vendi që do i vendosë nëse listat janë të mbyllura, ose nga manipulimi i numërimit, nëse listat janë të hapura. Basha e ka luftën finale, por ende nuk e di se kambanat po bien për fundin e tij politik.

Të drejtosh një opozitë që kudo sheh armiq, që shpall gjithë diplomacinë ndërkombëtare si armike, që sheh tek çdo qëndrim ndërkombëtar njerëz me thika që duan të shkatërrojnë këtë vend, që delegojnë të zezën në vend të së vërtetës, që duket sikur kanë shpallur luftë me gjysmën e botës, është e vështirë, e papërballueshme dhe , në fund të fundit, shenjë rënie.

Asnjëherë tjetër, nga askush, edhe kur liderë si Nano kanë qenë të burgosur apo si Rama, të vjedhur masivisht, nuk kanë bërë kështu kundër vendit të tyre, nuk kanë pasur këtë tërbim, deri në shtazëri ndaj një shteti ku bëjnë pjesë dhe ku rastësisht kanë lindur. Ka disa muaj, por sidomos pas 25 qershorit, kur dështimi ishte aq i turpshëm, që Basha dhe një grup rreth tij, shumica të pavlerë brenda vendit, por të fryrë jashtë tij, po bëjnë të gjitha përpjekjet për të deeguar imazhin e një Shqipërie tjetër, krejt tjetër, e cila, edhe pse është larg asaj që njerëzit duan, nuk është ajo e Bashës.

Një sulm aspak befasues ka shpërthyer kundër çdo njeriu, institucioni dhe organizmi që, sado pak, ka interes të mbarë ndaj vendit, që synon të shpejtojë interimin e tij, dhe që, në një formë a në një tjetër, duke harruar se grupimi politik është më i pakët se sa vlera e një shteti, merr përsipër të bëjë diçka në të mbarë.

Basha, si askush tjetër, në çdo qelizë institucinale ku ka pasur mundësi ka nisur kasnecët e tij dhe kjo nuk është bërë e nuk po bëhet falas, se ashtu ia do qejfi atyre që marrin përsipër të nxijnë këtë vend. Pagesa të mëdha, nga të cilat vetëm disa dihen e deri tani janë bërë të njohura, janë nisur drejt këtyre grupimeve për një mision të vetëm, nxirjen e një vendi që e dërmoi në 25 qershor dhe që , edhe tani, nuk e merr veten nga kjo dërmë.

Nuk është vetëm etja për pushtet ajo që e shtyn një njeri të politikës, aq më tepër një shef opozite, drejt karriges kryeministrore. Në këtë rast, është shumë më tepër se kaq. Beteja për kryeprokurorin ishte vetëm njëra prej tyre;bllokimi i emërimeve në Gjykatën Kushtetuese, një tjetër; përshfaqja e opozitës si një detashment sulmues, po ashtu; shfaqja e oligarkisë financiare që mund të shkërmoqet nuk është e gjitha.

Detyrime më të mëdha qëndrojnë pas gjithë këtyre përpjekjeve të pareshtura për të hedhur gjithçka në greminë, për të shfaqur para botës një shtet që, megjithëse ka dhjetëra probleme të mëdha, shumë nga të cilat të lënë prej atyre që ikën, e të tjera të krijuara prej këtyre që janë në pushtet. përsëri nuk është ai që përpiqen të shfaqin.

Në takimet e fundit të opozitës me statura të njohura të politikës së mendimit të djathtë evropian , disa nga të cilat kanë trajtuar ndryshe nga ai shtetin shqiptar, është folur me tërbim të pazakontë, janë sajuar fakte dhe ngjarje sipas “qytetarit digital” dhe është krijuar një tablo sinoptike sipas stilit të hoxhizmit. Pas takimeve të fundit të figurave opozitare në selitë perëndimore ka prej tyre që kanë ngritur çudinë dhe kanë dyshuar nëse këto njerëz mbajnë vërtetë një pasaportë shqiptare.

Është një e vërtetë e pamohueshme: në të gjithë atë që ka bërë në jetën e tij politike, pas humbjes së parë të madhe, në qershorin e vitit 2013 dhe, si nuk ishte menduar, ardhjes së tij në drejtimin e PD-së me bekimin e të parit të fisit të tij politik, Berishës, dërrmimi i vitit 2017, më i turpshmi nga të gjithë humbjet, ka qenë synimi për të ardhur në krye të qeverisë sa më parë të jetë e mundur. Është njëra nga pamundësitë e mëdha dhe për më tepër e ditur.

Që të jemi të saktë deri në fund, të paktën me bindjen tonë, qeveria Rama nuk është ajo që është pritur dhe nuk ka sjellë atë që njerëzit kanë menduar. Ka njerëz të devotshëm ndaj saj që janë të zhgënjyer dhe që do të kishin dashur të ishte në shumëçka ndryshe.

Është lehtësisht e përfytyrueshme në dëshpërimin e zhgënjimin e shumë njerëzve me politikën e mosndëshkimit të së keqes, lejimin e saj e, në jo pak raste, vazhdimin në një formë tjetër.

Opozita kërkon të rrëzojë një qeveri që nuk është më e mira e mundshme, por, për fat të keq, është më e pranueshme se sa ajo që mund të paraqesë një opozitë ku gëlojnë figurat e vjetra, të provuara dhe të dështuara.. Opozita dhe vetë Basha e dinë këtë. Ndaj, jo rastësisht, gjithnjë e më shumë po i kthehet retushimit të politikës përmes risjelljes në pushtet të duarve të forta, qendrestare, të njohura për përleshje dhe luftë, si Meta dhe Berisha.

Basha i di të gjitha këto.

Por atij i duhet një Shqipëri me imazhin e saj të copëtuar, të lodhur, të stërkequr, në mënyrë që një politikë tjetër, ajo serbe, të mund të ketë duart e lira në Kosovë, të sjellë edhe një herë ëndrrën e saj për Kosovën si një Jeruzalem serb.

Përse ndodh kjo: Krejt thjeshtë: Haraçet e borxhet e vjetra paguhen një ditë!

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë apo i pjesshëm pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt dhe të dukshëm të burimit