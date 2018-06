Çfarë tregojnë thonjtë në lidhje me shëndetin tuaj

Thonjtë zbulojnë zakonet e dikujt, nivelin e ankthit dhe problemet shëndetësore

“Tek thonjtë e një burri…profesioni i tij është krejt i dukshëm”. Kështu thotë Sir Arthur Conan Doyle në një studim në universitetin e Skarletit, duke folur si detektivi i famshëm Sherlock Holmes. Përveç punësimit, thonjtë mund të zbulojnë zakonet e dikujt, nivelin e ankthit dhe disa probleme shëndetësore.

1. Thonjtë e zbehtë

Thonjtë e bardhë me një vijë në ngjyrë më të të errët në majë, quhet thoi i Terry–t dhe shpesh është një shenjë e një sëmundjeje të rëndë të mëlçisë të quajtur cerozë.

2. Thonjtë e bardhë

Edhe në qoftë se thonjtë krejtësisht të bardhë, të pranishëm që në lindje mund të jenë një sëmundje e trashëguar, pa pasoja për shëndetin në përgjithësi, në qoftë se kjo ndodh më vonë në jetë, mund të jetë një shenjë e disa sëmundjeve sistemike, duke përfshirë cerozën e mëlçisë, dështimin e veshkave, dështimin kongjestiv të zemrës, diabetin melitus, hipoalbumineminë kronike dhe sindromën Hodgkin.

3. Thonjtë e verdhë

E ashtuquajtura “sindroma e thonjve të verdhë” ndodh tek pacientët me sëmundje të rënda të mushkërive dhe me limfedemë (ënjtje e gjymtyrëve). Tek këta pacientë, pjesa më e madhe, ose të gjithë thonjtë janë të verdhë.

4. Thonjtë në ngjyrë blu

Në këtë gjendje, thonjtë kanë ngjyrë krejtësisht normale, por shtrati i tyre, indet që shtrihet nën thua, janë ngjyrë blu. Kjo gjendje quhet zakonisht cianoza e shtratit të thonjve dhe është një shenjë e oksigjenimit të varfër të gjakut, ose më saktë hemoglobinë e paoksigjenuar. Hemoglobina është tërësia e proteinave që mbart oksigjenin, tek qelizat e kuqe të gjakut.

5. Thonjtë e rrudhur

Thonjtë me shenja janë një shenjë klasike e psoriazës (një sëmundje lëkure me shenja të kuqe që kruhen dhe dhembin) tek thonjtë. Shenjat e kësaj sëmundjeje duken si vrima të vogla në sipërfaqen e thonjve. Rrudhat në sipërfaqen e thonjve hasen tek pacientët me dermatit te gishtave. Kjo mund të jetë rezultat i dermatitit atopik, dermatitit irritant ose dermatitit që vjen nga kontakti alergjik.

6. Thonjtë e ndarë apo të çarë

Thonjtë e brishtë, onikoza dhe onikorreksi (sëmundje që vijnë si pasojë e ekspozimit të tepërt ndaj ujit apo detergjentëve të fortë), janë zakonisht një gjendje mjekësore që prek të moshuarit.

7. Baza e fryrë e thoit (pjesa e fundme e mishtë e thoit)

Lëkura rreth bazës së thoit mund të dëmtohet nga shumë faktorë. Është anatomikisht e pazakontë që në vende aq larg nga retina, morfologjia e kapilarëve, të mund të vlerësohet nga zmadhimi. Kapilarët e dëmtuar shkaktohen nga sëmundje të caktuara autoimune vaskulare të kolagjenit dhe mund t’i japin kutikulës (pjesës së bardhë në fund të thoit dhe lëkurës rreth thoit) një pamje sikur janë “ngrënë nga mola”.

8. Linjat e errëta nën thonj

Ka një numër arsyesh për shfaqjen e një shiriti ngjyrë kafe apo të zezë, linear, që shtrihet nga kutikula drejt majës së thoit. Meqë burimi i ngjyrës nuk mund të bëhet i dukshëm, pasi gjendet tek matriksi i thoit, poshtë bazës së tij, kjo gjendje mjekësore është shpesh një burim ankthi për pacientët dhe mjekët. Biopsia mund të jetë e nevojshme në mënyrë që të jeni të sigurt që kjo shenjë nuk është një formë e kancerit të lëkurës.

9. Thonjtë e brejtur

Ashtu si me çdo zakon të keq, bashkëpunimi i pacientit është thelbësor për të ndryshuar sjelljen. Do të ishte e pazakontë që këto lloje varësish të sinjalizojnë shfaqjen e disa psikopatologjive të fshehura.

10. Thonjtë janë vetëm një pjesë e panoramës së përgjithshme

Ndryshimet e thonjve nga koha në kohë, mund të sinjalizojnë një sëmundje sistemike të rëndësishme. Shumicën e kohës, shenjat e thonjve janë të vetë-kufizueshme dhe kanë tendencën për t’u larguar vetvetiu. Durimi është një domosdoshmëri kur kemi të bëjmë me thonjtë sepse shërimi i tyre është i ngadaltë. Mund të duhen muaj që një thua i dëmtuar të zëvendësohet plotësisht.

a.s/dita