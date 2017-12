Chelsea mbulon me para Hazard-in, e bën më të paguarin në Premier League

Chelsea ka reaguar ndaj deklaratave të bëra nga babai i Hazard, që tha se djali i tij nuk do të rinovojë me blutë e Londrës, në pritje të interesimit nga Real Madridi dhe, siç është publikuar nga “The Telegraph”, do të rifillojë bisedimet me agjentët e lojtarit belg për t’ia rritur në masën 50% pagesën.

Më konkretisht, belgut do t’i ofrohet një pagë prej 20 milionë eurosh në vit. Bëhet fjalë për 300.000 paundë neto në javë, duke u bërë lojtari më i paguar në Premier League, përpara Paul Pogba, i cili fiton 290.000 paundë në javë.

Ky është urdhri i Roman Abramoviç, për të parandaluar largimin e tij.

Hazard e përfundon kontratën në vitin 2020 dhe Chelsea dëshiron ta zgjerojë atë, sepse deri atëherë belgu do të jetë 28 vjeç dhe ende ka shumë karrierë futbollisti përpara.

Por Hazard mund të jetë duke pritur një telefonatë nga Real Madridi dhe Zinedine Zidane, i cili e ka vlerësuar gjithmonë atë si lojtar.

Belgu dëshiron të përmbushë ëndrrën e tij, të vishet me të bardha, siç tha dje babai i tij, Thierry Hazard, në një intervistë me gazetën belge “Le Soir”: “Edeni ka refuzuar një zgjatje të kontratës për të qenë në gjendje, nëse është e nevojshme, për t’i shërbyer interesave të Real Madridit, ku do të dukej mjaft mirë”.