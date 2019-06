“Cikli qeverisës dhe vetë jeta politike e z.Rama kanë mbërritur fundin”

“Kriza e PD është e gjithanshme dhe e thellë. Në fakt, kjo është kriza më e thellë që ka njohur kjo parti deri më sot dhe, në një kuptim shumë real të fjalës, kjo është një krizë ekzistenciale e saj”.

Këto janë mendimet e profesor Fatos Tarifa, një ndër intelektualët publikë më të njohur të vendit dhe bashkëpunëtor i ngushtë i gazetës Dita.

Ai i dha zv/kryeredaktorit të kësaj gazete, Erion Habilaj, këtë intervistë ekskluzive, të cilën e botojmë në dy numra:

Prof. Tarifa, Shqipëria jeton sot përsëri ditë shumë të vështira. Gjendja është kaotike dhe ende nuk shohim ndonjë perspektivë të qartë për të dalë prej saj. Ju jeni shprehur vazhdimisht në këtë gazetë dhe në organe të tjerë të shtypit ose në mediat televizive për zhvillimet politike në vend. Në situatën pa krye që ndodhet vendi sot, kur na ndan thuajse vetëm një javë nga data kur do të duhet të mbahen zgjedhjet vendore, do të dëshironim të dinim mendimin tuaj se çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodhë në këtë vend.

Këto tri pyetje që më bëni kërkojnë, në të vërtetë, të shpjegosh tërë historinë e tranzicionit postkomunist në Shqipëri. Kjo është një detyrë e pamundur për t’u realizuar nga një njeri i vetëm dhe aq më pak në një intervistë.

Atëherë, më lejoni t’ju pyes se si e shihni ju rolin e partive politike kryesore përgjatë këtij tranzicioni dhe në rrethanat aktuale. Flasim për Partinë Demokratike, partinë më të madhe opozitare të vendit, e cila, prej katër muajsh ka dalë nga parlamenti dhe betejën e saj për pushtet e ka zbritur në rrugë e në sheshe duke kërkuar largimin e kryeministrit Rama dhe shtyrjen e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit.

Po e nis nga ky zhvillim i muajve të fundit. Duke braktisur parlamentin, Partia Demokratike tregoi edhe një herë se, përtej shpresave dhe pritshmërive të hershme, kur ajo u krijua si e para dhe më e madhja parti politike opozitare në vend, ajo nuk është një parti politike moderne, që i pranon dhe i respekton rregullat e lojës demokratike. PD nuk ka një identitet dhe një vizion politik të qartë, por ka qenë dhe mbetet një parti “ombrellë”, në të cilën kanë bërë dhe bëjnë vend grupe shoqërorë, pikëpamje,mentalitete, synime dhe personalitete (të vërtetë ose të rremë) që nuk i bashkon as një filozofi politike e përbashkët, as një trashëgimi politike e përbashkët, as një vizion politik i përbashkët dhe as një qëndrim strategjik apo qëndrime taktike të përbashkëta.

Fraksionet që janë krijuar në këtë parti qysh nga formimi i saj dhe skizmat e herëpashershme brenda saj e kanë dobësuar atë si një forcë politike demokratike, ndërsa largimi nga parlamenti, pavarësisht kohezionit dhe “forcës” që duket se i ka dhënë PD-së kjo strategji, përmes aftësisë për të organizuar protesta të dhunshme në rrugë, në të vërtetë e ka dobësuar edhe më tej këtë parti dhe e ka afruar fundin e PD-së siç e kemi njohur deri më sot. PD vuan sot një krizë identiteti politik, një krizë përfaqësimi politik, një krizë qëllimi politik, një krizë metode politike dhe një krizë lidershipi politik. Kriza e saj është e gjithanshme dhe e thellë. Në fakt, kjo është kriza më e thellë që ka njohur kjo parti deri më sot dhe, në një kuptim shumë real të fjalës, kjo është një krizë ekzistenciale e saj.

Ironikisht—dhe paradoksalisht—si ngritja edhe rënia e PD-së kanë pasur e kanë një shkak kryesor: Sali Berishën. Z. Berisha e shndërroi PD-në në një parti personale, e drejtoi atë me dorë të hekurt dhe pati e ka si parim të vetëm “Après moi, le deluge”, të cilin, në vitin 1997, ia pohoi, në një komunikim face-to-face, mikut tim gazetar Peter Lucas.

Po Lëvizja Socialiste për Integrim, aleatja e djeshme dhe e sotme e PD-së? Ç’mund të thoni për metamorfozën e kësaj partie pasi themeluesi dhe drejtuesi i saj, z. Ilir Meta, mori postin e kreut të shtetit dhe bashkëshortja e tij drejtimin e partisë?

LSI është dëshmuar me kohë se është një parti klienteliste e pragmatike, pa një vizion dhe pa një program politik të qartë. Ajo u bë dhe mbeti, kryesisht, një strehë për disa figura karrieriste e të diskredituara të Partisë Socialiste. Mundësia e kësaj partie për t’u bërë e për të qenë një forcë politike balancuese e konstruktive në konstelacionin politik shqiptar, çka shpjegon edhe aderimin në radhët e saj (në vitet e parë pas krijimit të kësaj partie), të një grupi të vogël intelektualësh të njohur, u shpërdorua prej liderëve të saj.

Dalja e LSI-së nga parlamenti dhe zëvendësimi i deputetëve të saj me kandidatë të listës së kësaj partie shënoi fundin e saj si një parti parlamentare dhe të identitetit të saj si një forcë politike. Sa për lidershipin e saj, deri dy vite më parë i mishëruar në personalitetin maverik të z. Meta, sot ai ka mbetur në duart e znj. Kryemadhi dhe të disa politikanëve mediokër, si Petrit Vasili e ndonjë tjetër, që nuk i merr njeri seriozisht.

Dhe Partia Socialiste? Kjo parti ka gjashtë vite që drejton qeverinë e këtij vendi, por duket se, në mes të mandatit të dytë të qeverisjes së saj, ajo mund të jetë e detyruar ta lerë pushtetin. Çfarë po ndodh me socialistët shqiptarë?

Edhe pse nuk jam anëtar i Partisë Socialiste, gjithnjë i kam shprehur hapur e publikisht simpatitë politike dhe përkrahjen time për këtë parti. PS vazhdon të jetë partia numerikisht më e madhe dhe me përkrahjen më të madhe në Shqipëri. Sidoqoftë, mendoj se brenda radhëve të kësaj partie, në organet drejtues të saj dhe brenda vetë grupit parlamentar të saj po ndodh një proces i thellë reflektimi dhe, ndoshta, edhe stratifikimi e riorganizimi, që mund të pasohet nga zhvillime të rëndësishme, ende të paparashikueshme.

Drejtimi i PS-së nga z. Edi Rama, sidomos pasi ai u bë kryeministër i vendit, e ka dobësuar këtë parti si një forcë politike dhe, nëse PS vazhdon të ketë një mbështetje elektorale më të madhe sesa partitë e tjera, kjo është jo aq një meritë e drejtuesve të partisë (dhe aq më pak e kryetarit të saj), sesa rrjedhojë e eksperiencave jetësore dhe e sentimenteve politike të pjesës më të madhe të popullsisë dhe, pa dyshim, e strukturës demografike të vendit. Por, këta faktorë me kohë mund të ndryshojnë dhe mbështetja për PS-në mund të bjerë. Shprehje e ndryshimeve dialektike në shoqëri.

Po Edi Rama, si kryeministër?

Rama kishte një mundësi të shkëlqyer, një ndër ato mundësi që rrallëherë qëllon t’i krijohen një politikani ambicioz, që të bënte ndryshime të rëndësishme—për të mos thënë historike—në ekonominë, në politikën, në sistemin e drejtësisë, në jetën urbane, kulturore e arsimore të vendit, si dhe në mirëqenien materiale e psikologjike të këtij populli, por këtë mundësi, pavarësisht disa arritjeve të qeverisë së tij në mandatin e parë si kryeministër, ai, në një masë të madhe,e shpërdoroi.

Ose, më saktë, nuk diti ta shfrytëzonte me zgjuarsi. Një shans historik i humbur për ta shkëputur përfundimisht Shqipërinë nga gabimet dhe veset politike të së kaluarës, por edhe një shans i humbur për fatin e tij politik, pas një qeverisjeje të gjatë të Sali Berishës—rrënuesit më të madh të ekonomisë e të shtetit shqiptar dhe njeriut që i ka sjellë shumë fatkeqësi këtij populli—si dhe pas disa përpjekjeve jo shumë të suksesshme të disa qeverive socialiste jetëshkurtra, të drejtuara tri herë nga Fatos Nano, dy herë nga Pandeli Majko dhe dy herë nga Ilir Meta.

Dhe kjo, pa dyshim, ka ndikuar në rënien e popullaritetit të z. Rama…

Me kalimin e kohës, si rregull, popullariteti i çdo qeverije dhe i çdo kryeministri bie, veçanërisht pas një mandati të parë qeverisës. Arsyet kryesore janë praktika e qeverisjes dhe zhgënjimi i qytetarëve nga shpresat e papërmbushura dhe pritshmëritë e parealizuara. Kjo duket se ka ndodhur, ose po ndodh aktualisht edhe me z. Rama. Njerëzit e zhgënjyer e të pakënaqur prej tij janë shtuar, madje edhe brenda Partisë Socialiste, edhe në radhët e përkrahësve të tij, ndër të cilët bëjmë pjesë edhe unë dhe një pjesë e rrethit tim shoqëror më të ngushtë.

Edhe pse thirrjet “Rama ik!” nuk shprehin dëshirën dhe vullnetin e pjesës më të madhe të popullsisë, misioni qeverisës i z. Rama duket se realisht ka mbërritur në një “dead end” dhe eventualisht mund të ketë përfunduar. Me këtë, cikli qeverisës dhe, ndoshta, edhe vetë jeta politike e z. Rama mund të thuhet se kanë mbërritur fundin e tyre para kohe. Dhe kryesisht për fajin e tij. Arroganca në marrëdhëniet me opozitën dhe me vetë disa prej bashkëpunëtorëve të tij, narcisizmi, shkujdesja dhe një metodë laissez fairenë drejtimin e punëve të shtetit, hezitimi për të ndëshkuar krimin dhe korrupsionin në administratë, emërimi në krye të dikastereve e të institucioneve kryesorë të administratës shtetërore i njerëzve anonimë, janë disa prej gabimeve kryesore të tij, të cilët ai nuk arriti t’i kuptojë dhe as është përpjekur e nuk përpiqet t’i korrigjojë. Edhe pse tani duket se është shumë vonë.

Shihni se në duart e kujt i la z. Rama financat dhe ekonominë e vendit për më shumë se pesë vite me radhë—në duart e një mësuesi anglishteje, si Arben Ahmetaj! Shihni se kujt ia besoi ai energjinë, ekonominë dhe infrastrukturën e vendit për një kohë po aq të gjatë—Damian Gjiknurit, i cili, pas skandaleve të zbuluar, vazhdon paturpësisht të flasë në emër të PS-së anembanë Shqipërisë! Shihni se cilëve ua ka besuar kryeministri Rama aktualisht disa prej portofoleve më të rëndësishëm të kabinetit të tij: Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës!

Titullarët e këtyre dikastereve jo vetëm ishin individë tërësisht të panjohur për publikun shqiptar, madje edhe për vetë Partinë Socialiste dhe përfaqësuesit më të lartë të saj, kur ata u emëruan në postet drejtuese që vazhdojnë të mbajnë, por edhe nuk kanë asnjë lidhje “organike” me Partinë Socialiste dhe nuk kanë dhënë asnjë kontribut për të.

Dhe shihni pastaj njerëzit prej të cilëve ka marrë, ose merr këshilla kryeministri Rama, ata të cilëve ai vetë u ka dhënë rolin e këshilltarëve zyrtarë të tij, si Shkëlzen Maliqi apo Lulzim Rafuna, ose që janë bërë éminence grise e tij, si Baton Haxhiu. Sikur Shqipëria, ose Partia Socialiste të mos kishin njerëz të mençur që mund t’i ofronin një kryeministri socialist këshilla të mençura.

(vijon nesër)

