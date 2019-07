Cilën rrugë do zgjedhë Turqia pas dorëzimit të S-400?

Ashtu edhe si ishte paralajmëruar, qeveria turke ka deklaruar se ka përfunduar marrjen në dorëzim të pjesës së parë të sistemeve të mbrojtjes ruse S-400, këtë javë. Dorëzimi i pjesëve të sistemit ka zgjatur për gati dy javë.

Presidenti turk Erdogan konfirmoi angazhimin e tij personal për ta vënë në pune dhe për ta pasur në përdorimin sistemin brenda vitit të ardhshëm.

Ai tha: “Në pranverën e ardhshme, do Zoti, në prill 2020, do të jemi në gjendje të nisim përdorimin e këtij sistemi”.

Çështja e S-400 që ka krijuar tension të konsiderueshëm mes Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë.

Blerja sistemeve S-400 ka rezultuar në përjashtimin e Turqisë nga programi për blerjen e avionëve luftakë të avancuar amerikanë F-35. Shtëpia e Bardhë ka thënë se F-35 “nuk mund të bashkëjetojë me një platformë ruse që mbledh informacione sekrete që do të përdoren për të marrë informacion mbi teknologjinë e saj të përparuar”.

Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo paralajmëroi të enjten se çdo aktivizim i sitemit S-400 do të sillte për pasojë vendosjen e sanksioneve, tashmë të paralajmëruara nga Kongresi. Në fakt, deklarata e sekretarit të shtetit është interpretuar si një mundësi për t’i dhënë kohë Ankarasë që të reflektojë dhe të tërhiqet.

Nga ana e tij, në daljen për mediat pas shumë ditësh mungese, presidenti Erdogan shprehu gatishmërinë për të thelluar bashkëpunimin me Rusinë, ndërsa është shprehur se sanksionet do të kishin pasoja edhe tek një kontratë e madhe tregtare, sipas së cilës Turqia do të blejë një numër avionësh amerikanë Boeing.

Erdogan tha: “Shpresoj që SHBA do të veprojë me mirëkuptim në lidhje me S-400, por nëse gjërat vazhdojnë kështu, Turqia do të duhet ta rishqyrtojë kontratën”.

Më herët, ministri i jashtëm i Turqisë, ka paralajmëruar se sanksionet e mundshme të SHBA do të kishin pasoja mbi përdorimin e bazave strategjike ushtarake të SHBA në Turqi.

Ndërsa tensionet mes Turqisë dhe SHBA-së po përshkallëzohen, Rusia njoftoi këtë javë lehtësim të procesit për lëshimin e vizave me Turqinë, duke përmbushur një kërkesë kjo e Ankarasë. Për më tepër, kreu i kompanisë zyrtare ruse që eksporton armë, “Rosoboronexport” njoftoi të mërkurën se kompania është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Turqinë, raporton Dita, duke iu referuar mediave ndërkombëtare.

e.ll./dita