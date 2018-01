Cili është ai korpus mendimi e morali që ky u ka lënë shqiptarëve?

Një prej personazheve të PD-së, që vështirë se do njihej ndër shqiptarë për ndonjë punë me nam nëse nuk do ishte personazh në politikë, e ka ngritur Berishën e tij në nivel idhulli, duke e absolutizuar, siç e kanë për zakon në partinë e tij: “Idhull për shqiptarët!” – është shprehur ky para do kohësh në një debat televiziv.

Pra, nuk është mjaftuar të thotë se ai ka qenë i sukseshëm, ka qenë reformator, ka qenë përcaktues në disa situata, jo.

Idhujt zakonisht nuk vijnë nga politika, por nga bota e artit dhe mendimit. Nëse vijnë nga politika, doemos duhet të kenë qenë dhe diktatorë, ose të kenë sunduar me sisteme diktatoriale. Kjo e përligj faktin se përse për një pjesë Enver Hoxha është idhull e jo thjesht një politikan i një kohe të caktuar.

Politika bashkëkohore, ajo e bazuar tek pluralizmi dhe vota e lirë, ka në thelb përkohshmërinë, e për këtë arsye nuk lejon lindjen e diktatorëve e rrjedhimisht idhujve.

Idhulli gjithashtu, ka efekt të gjithëkohshëm tek produktet e mendjes, të atyre çfarë ka thënë e çfarë është skalitur në memorien e njerëzve.

Pyesni çdo të përlotur e të përqyrrur nga fjalimet spazmike të Berishës, se cilat citate kanë veçuar?! A ka në ambjentet apo zyrat e PD-së thënie të liderit-idhull?! Cilat janë ato, me fatin e madh për t`u përcjell brez pas brezi?! Nëse mbajnë posterin e Berishës tek koka e krevatit, cilën fjalë të artë të tij kanë zgjedhur për diçiturë?!

Cili është ai korpus mendimi e morali që Sali Berisha u ka lënë shqiptarëve?!

Me këto kritere, vetëm Enveri ka premisë të quhet idhull, se fjala vjen, nëse ndokush është i apasionuar pas matematikës, do e kishte burim frymëzimi thënien e tij: “Po të isha në moshën tuaj, do t`i vihesha matematikës!”, ose kush është i dhënë pas higjienës vetjake dhe ambjentale: “Higjena nuk është virtyt i njeriut të pasur, por i njeriut të ngritur politikisht dhe ideologjikisht nga partia!”.

E meqë Enveri pra na qenkësh idhull, a nuk do ishte më e denjë që Berisha të quhet nga të tijtë, e pakta dhe e shumta, politikan i aftë, qeveritar vizionar; aq më tepër që idhujt kanë dhe fatin e keq të shkërrmoqen një ditë e të hiqen zvarrë; ndërsa politikanët, sado të mirë a të këqinj, mjaftohen të mos jenë një ditë në pushtet nga vota.

Çudi: Përse nuk e lënë të jetë një ‘Nano’, por duan ta bëjnë ‘Enver’ me zor?!

Me të mirat e të këqijat, i pari, fare mirë mund të endet mes njerëzve, sot e në çdo kohë, si njeri normal në një jetë normale; por i dyti, vështirë se do e kishte këtë shans!

