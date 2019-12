“Ç’janë këto gjama që po i bjen era” në Rahovec të Kosovës

Nga Sefer Pasha

“Djalë i vendosur ishte Nesimiu. Tani qenka vrarë. Me të marrë lajmin, babai i tij Xhemaili ishte përqafuar me babain tim Nazyfin. Ja kishin plasur vajit në mes të odës së burrave dhe pastaj ishin larguar që të vajtonin në vetmi”- Ukshin Hoti

Nuk më ka ndodhur ndonjëherë që ta kem shkruar parathënien e një libri pa e lexuar atë. Po ja si nëpër balada po më ndodh me librin që e kam në dorëshkrim dhe ka për autor një prozator të talentuar si Qemajl Krasniqi në Rahovec të Kosovës. Personazhi i librit është shumë i njohur për mua. Jam njohur me jetën e tij para se t’më binte në dorë libri i mikut tim të ri Qemajl Krasniqi. Po bëhen mote që kam shkelur në fshatin e lindjes së Nesimiut, Nagavac, dhe kam ndjekur çap pas çapi shtegëtimin e tij dhe të luftëtarëve të tjerë burra e djelmosha të cilët më 27 janar të vitit 1990 u nisën për në Rahovec. I shtytur nga libri që kam me vete ndaloi në fshatin Brestovc ku u vra Nesimi Elshani. Kam ndaluar dhe herë të tjera, por këtë rradhë e kam vijën e shënimit për personazhin e librit, të cilin më ka dhënë prozatori Qemajl Krasniqi. Ndaloi aty ku është vrarë Nesimiu. Ulem mbi një gur dhe e vendos lule tek një lis, që e lëkund era e nëntorit. Nga Maja e Shkodranit vijnë një tufë me shpend. Për dreq janë korba. Atë ditë që është varë Nesimiu ka qenë janar. Pasi e vranë serbët mbritën korbat të cilat e nuhasin erën e gjakut. Nuk e di nëse Nesimi Elshani e dha shpirtin në çast apo i plagosur dhe vështroj nga korbat. Ai ishte njeri i ditur dhe mbase në ato sekonda tragjike këndoi atë këngën e lashtë sa Ngavaci: /O ju korba, mos më ngani/ /Sytë e zezë ju mos mi hani/ /Po më pret kërcurja nënë/ /Pranë vatrës e pangrënë/ /Më kërkon e zeza motër//Mal më mal, kodër më kodër/ /O ju korba, që po nxini/ /Sytë e zez, të zez m’ lini/ /Të shoh nënë, motër, grua/ /Të shoh pragun mos mu shua/.

I mbështetur afër lisit tek guri me myshk, ku plumbat bën shoshë Nesiminë me tre trima të tjerë mendoj i brengosur sesi do ta qëndisë esenë e librit: “Nesimi Elshani krenaria dhe kënga e Nagavacit” me autor Qemajl Krasniqi. Sa të vështirë qw e kam. E kam lexuar qindra herë jetën e Nesimi Elshanit. Kam shkelur çdo milimetër në Prizren, Drenicë e në Rrafshin e Dukagjinit. Nesimiu martohej, por ai ishte në krye të protestave në Prishtinë. Gjëmonte dasma. Përse u vonove i tha ati i tij Xhemaili kur ai u kthye?. Dasma ime është e vogël iu përgjigj Nesimiu. Dasma kombëtare është në Prishtinë. Nesimi Elshani një vit qëndroi i martuar me Shirine Morinën. Më dy nëntor të vitit 1989 u lindi djali. Nesimiu ia vuri emrin Nëntor. Për fatin e gruas Shirinisë nuk di hollësira dhe as se ku ndodhet djali i vetëm, Nëntori. Ndihem i trishtuar. I hedh sytë nga mali i Pashtrikut. Fillova të mërmërijë një këngë që dikur këndohej në Mallakastër: /Po ti moj e zeza nënë sa vjet zi do mbash për mua?/ /Sa ti zbardhen pendët korbit/ /Po ti moj e zeza motër sa vjet zi do mbash për mua?/ /Sa të bëhen malet kodër/ /Po ti moj e zeza grua sa vjet zi do mbash për mua?/ / Sa të çoj teshat në krua/. Vargu i fundit nuk i shkon nuses 18 vjeçare të Nesimiut, Shirinisë. Jam i sigurt se nusja e Nesimiut edhe nëse është martuar ajo mban zi njëlloj si nëna dhe motra e këngës në balada. Përveç korbave mbi qiellin e Rahovecit fluturojnë dhe shumë shpend të tjerë. Përballë meje për në drejtim të malit të Pashrikut fluturon një ushtri me zogj të murrëm e të zinj. Sa i pashë u bëra zall lumi. I njoh këta zogj. Është zogu që e ka emrin Gergu. Ky zog i lashtë sa bota në këtë stinë shkon në jug të Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë preferon ullishtat e Vlorës. Prej së largu instiktivisht e ndjen pjekjen e ullirit. E do shumë vajin e ullirit. Vjen në Vlorë që nga rrafshet e Serbisë. Është shfarosës i madh i frutit të ullirit. Vreshtarët e ullinjëve e vrasin. Gergu ka mish shumë të shijshëm. Para se të vija në Rahovec më thanë në Kaninë se gjahtarët që mbrojnë plantacionet me ullinj i vrasin zogjtë që shfarosin ullinjtë, por ata nuk e hanë më mishin e tij. Zogjtë që vrasin ua hedhin maceve. E dinë në Vlorë se Nesimi Elshanin e vranë në Bretovc dhe djalin e vetëm Nëntorin ja lanë foshnje. U bën mote që i bie kryq e tërthor Prizrenit, Krushës së Madhe, Drenicës, Rrafshit të Dukagjinit e luginës së Drinit të Bardhë. Po të shikoj një muranë me gur, një tufë bari me të gjatë se ai i bjeshkës, një gropë ku më rrëshqet këmba, një gorricë dy pëllëmbë mbi shoqet, shpend që çukasin anës Drinit, apo një tufë më lule të mbira në shkëmb e di se aty mundet të jëtë një varr masiv, ose një mik i Nesimi Elshanit. Korbat nuk më ndahen.

E kam të zorëshme ta filloj ta qep esenë për librin për Nesimi Elashnin të prozatorit Qemajl Krasniqi. Po përse? Për tragjedinë në fshatin Bretovc ku humbën jetën Nesimi Elshani, Hilmi Krasniqi, Halim Hoti dhe Agron Fetahu, Ukshin Hoti ka shkruar një poemë ulëritëse. Titulli saj është “Bëje ose vdis”. Ky nuk është një titull shkrimi, por një varg homerik. Me vargun në gojë “Bëje ose vdis” u vranë në protesta dhe në luftë qindra kosovar. Me këto tri fjalë të shkruara në ball u vra dhe Nesimi Eelshani. Dhe qindra të tjerë që duruan torturat në burgje, u bën kuvedet nëpër oda, u krijuan brigadat e UÇK-së, vajti gjaku në mesin e lisit, u pajtuan gjaqet, u përmbysën paragjykimet, filloj rindërtimi i Kosovës, u shtuan lindjet për të zëvendësuar të vrarët në luftë e u ndërtuan me shumë ura me Shqipërinë dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Edhe tani biznemenët kur nisin një veprimtari betohen: T’ja dalim me sukses siç na e la amnet Ukshin Hoti :”Bëje ose vdis!”. Edhe politikanët në fushata kështu thonë. Pikërisht poema “Bëje ose vdis” e Ukshin Hotit ma vështirëson nisjen e parathënies për librin e Qemajl Krasniqit.

Nuk i heq duart nga guri ku jam mbështetur. Malësorët që takova në pyllin ku është vrarë Nesimi Elshani më thonë se ata kanë dëgjuar zëra që vikasin nëpër udhën që të shpie në Rahovec. Një zë i trazuar thërret “Profesor Ukshini! Jam Nesimi Elshani! Ku ndodhesh? Ku do ta pimë një kafe? Më kam marrë malli për djalin Nëntorin. Mos ta kanë zënë sytë në Krushën e Madhe?”

Me hartën në dorë ndjek udhën që bëri Nesimi Elshani me protestuesit e Krushës së Madhe, të Celinës, Nagavacit, Hoça e Vogël, Randobrava, Pirana dhe nga Bretovci. Por e ndërpres leximin e hartës. Vikama e një shpendi mbi kokën time më tërhoqi vëmedjen. Shpendi është i madh. E vështroj dhe shoh që ai ka në sqep një send të bardhë. Kur shpendi u afrua përballë meje sendi në sqepin e tij më ngjau me një kockë. O zot thashë me vete mos është ndonjë nga kockat e ushtarit të UÇK – së Arjan Brahimit nga Shkodra. Arjan Brahimi ndodhej emigrant në zemër të Evropës dhe me të filluar luftë mbrriti në Rahovec. Ai u vra në vendin që sot thirret Maja e Shkodranit, e cila është kthyer në pikë peligrinazhi. Maja e Shkodranit është Meka për rahovecasit dhe për gjithë Kosovën. Aty ku u vra Arjan Brahimi nga mortajat e serbëve trimit nuk ja gjetën fare kockat.Predhat e shpërndanë trupin e Arjanit në qindra copra. Dhe heroi mbeti pa varr. As shokët që ishin me të nuk kanë varre. Mos ky shpend ka gjetur ndonjë nga kockat e Arjan Brahimit. Të lutem shpend i them, ulu pak, dhe ma jep atë kockë që ta varrosim tek vendi, të cilin rahovecasit e kanë pagëzuar me emrin Maja e Shkodranit. Shpendi nuk më dëgjon e harbon për në drejtim të fshatit Nagavac. Arjan Brahimi u vra nëntë vjet më vonë se Nesimi Elshani. Për këtë bën fjalë dhe monografia e Qemail Krasniqit. Vazhdoj të jem i brengosur. Për të marrë caz frymë i nxitur nga shpendi recitoi vargjet e Kadaresë: – /Me ngadalë o shpend/ /Përmbi plagë mu ul/ /Merr nga gjaku im/ /Dhe vure mbi flamur/.

Dorën e majtë e kam hedhur mbi gurin që më duket sikur është Nesimi Elshani. Sa filloj të fryjë erë. Dushqet si të veshur me fustanellë më ngjajnë se vallzojnë. Era e bjeshkës më kujton këngën e këtyre viseve : “Ç’janë këto gjamë që po i bien era?”. Sa shumë gjëma ka pasur në jetën e banorëve të Rahovecit. Këto Qemajl Krasniqi i përshkruan në një libër tjetër të titullur “Fshati i vrarë”. E përkëdhel gurin. Jo shumë larg krahut tim ka mbirë një lule vjeshte. Lulja është e kuqe. Në Kosovë lulet janë vaditur me gjak. E këpus lulen dhe i marr erë. Nuk e di se ç’aromë ka? S’jam mjek dhe nuk e di nëse gjaku ka erë. Por për një gjë jam i sigurt. Gjaku i rritë lulet. Në fshatrat e Rahovecit ka shumë varre e shumë lule. Pa e hequr krahun nga supi i gurit i hedh sytë mbi hapsirën e bukur të Rahovecit. Vetëm në Rahovec dielli që kur lind dhe derisa perëndon nuk pengohet nga asgjë. Kali i diellit është i lumtur në udhën e tij. Por në tokën dhe qiellin e Rahovecit ka dhe shumë dhimbje siç i përshkruan në librat e tij shkrimtari Qemajl Krasniqi. Qindra burra, djem e fëmijë të vrarë, familje e fise të shuara, bjeshkë, ara e fusha të mbjella me bomba, njerëz të gjymtuar, fëmijë të lindur me difekte nga urjaniumi i bombardimeve, leuçemik e burime me helm. Dhimbja është e madhe, por dhe shpresa gjithashtu është e madhe. Dy nga miqtë që më shoqërojnë janë thirrur të dëshmojnë për në Hagë. Bisedoj me ta e bëhem me krah nga kurajua e tyre. Asnjë gjë nuk do të na gjej thonë ata. Kosova është çliruar. Më frymëzojnë nipërit e Nesimi Elshanit. Dinë tu bëjnë ballë gjëmave. Në fshatin tim në Kremenar të Mallakastrës kur kishte fatkeqësi të mëdha nuset merrnin gërshërët dhe qethnin kokat, të zotët e shtëpisë sharronin vreshtat. Gjëma barazohej me shkretimin. Gratë e fshatit tim kur vajtonin me ligje thoshin: /Korba motro!/ /Korba porto!/. Pikërisht këtu tek guri ku është vrarë Nesimi Elshani, Smajl Latifi më tregon baladën e një nëne. Nëna kishte nisur djalin me shokët në luftë. Pas betejës djali u kthye pa shokët të cilët që të gjithë kishin rënë në betejë. Nëna kur e pa djalin të vetëm tek porta i tha: /Pse u ktheve ku i ke shokët?/ /Unë për ty i prefsha flokët!/.

E nxjerr nga çanta librin e Qemajl Krasniqit për një nga heronjtë e vrarë nga millosheviçët në fshatin Brestovc, Nesimi Elshanin . Shfletoj në një faqe aty ku i deshi qejfi erës që frynte me vërtik që nga Maja e Shkodranit. Dridhem tek lexoj vetëm një fjali “Në Krushë të Vogël janë rrëmbyer e janë zhdukur rreth 70 përqind e meshkujve nga mosha 13 deri në moshën 77 vjeçare”. Era nuk më lë që të shfletoj faqe të tjera nga libri. Nuk duroj dot dhe me ndihmën e erës e mbyll librin në dorëshkrim. Parathënien do ta shkruaj më nge në Tiranë në tavolinën time në Bibliotekën Kombëtare. Meditoj me sytë nga mali i Pashtrikut e recitoj vargjet: /Sylejman Vokshi ka hipur në thep/ /Bash si zana po pisket/ /Po pisket si zanë Pashtriki/ /Unë Gjakovën se koriti/. Gjithsesi krahun nuk e heq nga guri ka ka dhënë shpirtin Nesimi Elshani. Gurin e ngulur e shtrëngoj fort. Më duket sikur do të bëhet zog e do të fluturoj. Atje në jug në viset e mia një këngë e bektashive fillonte me vargun: /Seç i hipe gurit e bëre veri/. Kushdei mbase dhe Nesimi Elshani prej thepave të gurit u bë erë e liri për Kosovën. Më vjen keq që në Rahovecin e bukur të kësaj vjeshte të kem një angushti në shpirt. Në liri ndihen më shume dhimbjet. Tregojnë edhe toka, edhe lumi, arat dhe drurët. Para se të vija këtu ku është vrarë Nesimi Elshani me tre protestues të tjerë ndalova tek muzeu në Krushë të Madhe kushtuar Ukshin Hotit. Aty më shkuan mornica. Kur Ukshin Hoti doli nga burgu i parë pas demonstratave të vitit 1981 profesori mbolli një mollë. Molla u zu, por Ukshin Hotin e arrestuan sërish dhe ai nuk e pa më mollën që e mbolli me duart e tia. Molla hidhte shtat e çdo mot mbushej me kokrra të kuqe e të ëmbla. Pa u kuptuar rreth mollës të mbjellë nga Ukshin Hoti u krijua një mit i habitshëm. Kush këpuste aty një kokërr mollë bëhej me para e shëroheshin sëmundjet e të zgjidheshin hallet. Namin e mollës së mbjellë nga Ukshin Hoti e kam dëgjuar dhe në Athinë. Por molla ka filluar thahet. Një çatall ka krisje nga sëmundja që i ka rënë. Bisedova me punonjësin e muzeut për ta mbrojtur mollën, e cila çuditërisht është shndërruar në një mollë çudibërse. Kanë filluar të vijnë dhe nga Tirana vetëm sa ta prekin me dorë trungun e saj, ku do të marrin bekimin për mrekullira në jetë. Mollën Ukshin Hoti e mbolli kur ishte mes dhimbjeve të mëdha. Ka hamendje se Baca Ukshin, siç i thërriste Nesimi Elshani, mundet të jetë gjallë. Kur të kthehet profesori do ta përqafojë mollën, që e mbolli kur brinjët i kishte copra – copra. Ajo mollë është kthyer në vend të mirë për vizitorët.

Shpresoj që libri i dytë i prozatorit Qemajl Krasniqit për Nesimi Elshanin të jetë gjithashtu befasues. “Fshati i vrarë” mbase është libri më tragjik në vatanet e Rahovecit. Një dëshmi tronditëse. Nexhmije Hajdari nga Krusha e Vogël humbi në luftë bashkëshortin dhe të pesë djemtë. Gjithashtu Aishe Shehu burrin dhe të katër djemtë….Nuk mund të vazhdoj më gjatë. Ndjej lëngime. E shtrëngoj fort gurin ku serbët vranë Nesmi Elshanin dhe kokën e kthej nga veriu i lartësive të Rahovecit. Jo shumë larg, pas malit të Mokinës është kufiri me serbët. O zot! A do të ketë paqe me ta?. Ku i dihet? Mbase mushka i do drutë shkurt, por gjëmat në këto vise nuk kanë për tu shuar kurrë. Në Rahovec ka fusha e ara të mbushura me bomba ku as mbillet dhe as korret. Në bjeshkë nuk kositet se pas çdo fije bari janë milionat e minave surprizë. Dhe më tutje në kufi me Shqipërinë janë zhdukur pothuajse të gjitha kafshët e egra. Vetëm era lëviz e lirë. Lulet çelin të shëmtuara. S’ka më zogj dhe flutura të bukura. Nëpër monopate shikon lepuj, derra të egër e kaproj që mezi çapojnë të gjymtuar. Arkani i dehur në hotel “Pashtriku” në Gjakovë në vitin 1999 kishte thënë se nga minat e Millosheviçit kufiri me Shqipërinë është i sigurtë për 100 vjet. Bombat dhe minat janë rojet e kufirit.

Gjatë ditëve nëpër fshatrat e Rahovecit në gjurmët e librit kushtuar Nesimi Elshanit kam takuar dhe shok të fëminisë e të rinisë të Ukshin Hotit. Në biseda një dukuri më la mbresa. Shokët e Ukshinit nuk thoshin “profesori”, “shoku”, “zoti”, “baca”, e të tjera. Jo. Fjalët e tyre ishin të zakonëshme. “Me Ukshinin folëm për luftën, lozëm futboll me ata të Krushës së Vogël, kënduam këngë patriotike, poqëm misra në fund të Arës së Epërme, folëm për librat e gjuajtëm thëllëza anës Drinit të Bardhë”. Ukshin Hoti për ta nuk ishte filozofi me famë, por një krushas si ata. Ishin të prerë nga e njëjta gërshërë. Mes shokëve Ukshini e tregonte shpesh atë ndodhinë me disa nxënës të shkollës së Krushës së Madhe. Se kush dreqi informon në milicinë e Rahovecit se në kodrën mbi Krushën e Madhe kishin zënë prita guerrilasit kosovar të dy krushave. Urgjent mbrrijnë trupat dhe tanket. E rrethojnë kodrën me lisa e dushqe. Por kur ushtarët serb afrohen shikojnë shtatë nxënës, të gjithë djem, të cilët ishin pozicionuar duke mbajtur në duar pushkë druri. I kapin, i lidhin, i rrahin dhe i bëjnë me fraktura. Thuhet se Ukshin Hoti ka shkruar një prozë të shkurtër me titull “ Tanket dhe nxënësit e Krushës me pushkë druri”. Por ajo punë filozofike shumë domethënse si dhe shumë shkrime të tjera udëbashët ja sekuestruan Ukshin Hotit dhe nuk ja kthyen kurrë. Sa herë që delte nga burgu i kërkonte, por ato kurrë s’ju kthyen autorit.

Udhëve të Rahovecit bashkë me shkrimtarin Qemajl Krasniqi flasim për detajet që vijnë deri në ditët tona nga jeta e panjohur e Nesimi Elshanit për të cilin ai ka në dorëshkrim një monografi. Prozatori më thotë se Nesimi Elshani kishte pasion librat. Dhe Qeamjl Krasniqi më fletë për librat që lexonte e komentonte personazhi i tij Nesimiu. I tregoj dhe unë një motiv. Kur ra tërmeti i fortë në shtator në Shqipëri u ndodha i shtrirë në krevat ballë për ballë me bibliotekën, të cilën e kam të sistemuar nga koridori në dhomën e gjumit. Në fraksonet e sekondës kur nuk po merrja vesh se ç’bëhej më dukej sikur librat si të qenë shpend fluturonin ca nga dritarja e të tjerët nga koridori drejt derës. Por si dritarja dhe dera qenë të mbyllura dhe librat fluturonin nëpër shtëpi. Vetëm këtë motiv kam fiksuar. Mesa duket kjo e gjitha lidhet me dashurinë për librat. Qemajl Krasiqi më dëgjon e më thotë se ka për të shtuar në libër edhe ca të pathëna për Nesimi Elashnin, i cili tani do të ishte i thinjur. Nesimi Elshani ishte nxënës i Ukshin Hotit. Ndonjëherë patën bërë dhe debate. Ti profesor i thoshte Nesimiu duhet të ikësh nga Kosova. Na i dërgo rrezet e diellit që nga ndonjë vend tjetër. Je një lis i bombarduar natë e ditë nga rrufetë e serbëve. Sado i fortë që të jesh serbët do të djegin me rrënjë e me degë. Por Ukshin Hoti e kundërshtonte. Këtu do të jem i thoshte bashkë me ju. Mua ma nxori pasaportën Fehmi Lladrovci. Jo një, por dy. Unë nuk ja mora. Pasaportat i ka në banesë e shoqja e Fehmiut, Xhevua. Këtu do të luftojmë e do të vdesim o Nesimi. Dhe të dy vdiqën. Nesimi Elashanin e vranë disa vite më vonë. Kurse Ukshin Hotin e zhdukën pa nam e nishan. Edhe Fehmi Lladrovci me të shoqen Xhevon u vranë që të dy.

Qysh nga Prizreni e në Rahovec nuk tregojnë ngjarje vetëm njerëzit tragjik të këtyre viseve, por vetë toka, drurët, përrenjtë. Drini e bjeshka si të jenë qenie të gjalla rrëfejnë se çka ngjarë. Shumë perj këtyre ndodhive i lexova tek libri “Fshati i vrarë” dhe se shumë të tjera i përshkruan me imtësira në librin, që po e përgatit për botim për një nga shqiponjat e Brestovcit, Nesimi Elshanin. Nesimiu i merrte materialet nga ilegalët e Prizrenit tek vendi i quajtur Lisi i Gashit. Nëna e Nesimiut, Sabrija do të fliste sa qe gjallë për Lisin e Gashit. Nesimiu vente e vinte tek Lisi i Gashit e aty takohej me guerrilasit, të cilët më vonë u bën komandantët e UÇK – së. Afër Lisit të Gashit po ndodhte një çudi. Një shkëmb në formën e një bajonete rritej me centimetra vit për vit. Qe hapur fjala se kur shkëmbi që po rritej do t’i afrohej majës së Lisit të Gashit do të fillonte lufta e do të çlirohej Kosova. U çmendën udbash – ët. Ekspertët e UDB – së nga Prishtina javë për javë me matës verifikonin nëse shkëmbi si të qe me rrënjë hidhte shtat e ngjallte panik. Dhe ata habiteshin. Shkëmbi rritej me cntimetra si të qe filiz bredhi. Lajmi se shkëmbi po rritej dhe po i afrohej Majës së Lisit të Gashit përhapej si valët e lumit të Drinit. Që ta mbyllnin këtë traumë udbashët e minuan shkëmbin në afërsi të Lisit të Gashit. Dhe udbashët e zbuluan misterin. Poshte shkëmbit një rrënjë e madhe në formën e një trari zmadhohej vetëvetiu dhe shkëmbin e shtynte lart e më lart. Në Krushën e Madhe tregonin se serbëve u kishte hyrë tmerri dhe i friksoheshin mitit të rremë të rritjes së shkëmbit pranë Lisit të Gashit. Kjo ishte një ngjarje që nëna e Nesimiut, Sabrija, e tregonte edhe pas humbjes së të birit, Nesimi Elshanit.

Me shpatullat të mbështetura pas gurit të cilin e pagëzova me emrin e atij që u vra në rrëzë të tij. Tani e tutje nuk do të jetë një gur Rahoveci, por do të jetë vetë zotëria i tij Nesimi Elshani. U rikthehem shënimeve që kam mbajtur këto ditë nëpër fshatrat e Rahovecit mbi personazhin e librit të Qemajl Krasniqit. Kam pyetur shumë malësor e kot kam këmbëngulur për të gjetur tek karakteri i Nesimiut “dragoin” apo “Gjergj Elez Alinë”. Jo. Ai nuk ishte i mbinatyrshëm. E donte Kosovën. E donte Nagavcin pa pushtues. Kështu ishin të gjithë ata që u përfshinë në demonstratat e vitit 1981. I tilë ishte dhe profesori i Nesimiut, Ukshin Hoti. Në muzeun e ngritur aty ku ka banuar Ukshin Hoti reklamohet dhe një fotografi ku Ukshin Hoti duket që ka pirë raki nga ajo që ai e pëlqente, raki nga punishtja me emër e Rahovecit. Në foto ka pozuar i dehur. E kqyra me kujdes. Pyeta dhe më thanë se ai ka qenë në një takim me vëllezërit dhe siç duket nga dertet ka pirë raki. Është marrëzi të thuash se “si është e mundur që gjitha ai filozof të dehet me raki”. Nuk kemi pse të çuditemi. Edhe Ukshin Hoti, Nesimi Elshani, Halim Hoti, Agroni Fetahu, Hilmi Krasinqi dhe qindra të tjerë ishin njerëz me botë shpirtërore. Është shumë domethënse vargu i këngës: – “Të gjithë shqiptarët janë Mic Sokola”

Nuk e di se kur do të kthehem tek guri si në balada. Ndodhka që njeriu të shndërrohet në gur si në rastin e heroit të Brestovcit Nesimi Elshani. Po ku do të shkoj tani me librin e Qemajl Krasinqit në çantë? Se di? Këtu dhe një lis, një arë, një shteg e një zall lumi ka histori. Sot do të shkoj tek ai livadhi në Drenicë ku Azem Galica u “grind” me një djalosh të ri. Azemi bashkë me Shotën po lëviznin prej Gjergjevikut në Lug të Cekovës dhe më tutje në Fushën e Kralanit. Aty Azem Galica nuk po gjente rrugën për në katundin Gergovac. Në një livadh takon një djal dhe i kërkon ndihmë. Djaloshi i ri e pyet se kush ishte ai me atë gruan e bukur. Azem Galica i thotë se ishte çetniku Miliq Keresta. Kishte rrëmbye çikën e bukur dhe donte me e çu në Beograd. Djaloshi ishte nxirë në fytyrë dhe i kishte thënë: – “Pas ani hejde”. Vazhduan udhën dhe kur ndaluan tek Rrasa e Kralanit Azem Galica i bën dhe një pyetje tjetër djaloshit që nxinte si retë e Pashtrikut. I thotë nëse vinte në këto anë Azem Galica i veshur tebdil. Jo, i përgjigjet djaloshi me inat. Kam dëgjuar se e kanë vrarë shokët e tij në Junik. Nuk po më njeh i thotë pas pak Azem Galica? Jo, valla i përgjigjet djaloshi. Unë bre djal jam Azem Galica dhe ajo që është në kal është Shota. Më fal o Azem Galica i lutet djali. Unë u hidhnova dhe thashë me vete se si mundet të jetë tek Rrasa e Kralanit çetniku Miliq Keresta kur është gjallë Azem Galica!

Dy miqtë që më shoqërojnë janë çuar në këmbë. Që të dy janë thirrur për të dëshmuar në Hagë. Unë nuk shoh që tu dridhet qerpiku. I kanë pranuar thirrjet e padrejta për në Hagë ashtu si lisat e Rahovecit që presin rrufetë. I kam zili. Nesimi Elshani nuk është i vetëm tek ky gur. Me dy miqtë e mi ata bëhen tre. Më befason krenaria e tyre. Atje larg në Mallakstrën time në pijetoren e fshatit tim vinte Kanan Mazja nga Vlora. Ish luftëtari i Vlorës i vitit 1920 të cilit plumbi i italianit ia kishte bërë copë njërën nofull. Kur Kanan Mazja këndonte labçe nofullat i ngatërroheshin. Dajua im, Muharrem Dulja, që ishte i ri e vështronte tek këndonte Kanan Mazen nga Shkoza me një nofull copa – copa. Kanan Mazja pasi e mbaroi këngën i thotë dajës tim: “Djal se mos qesh me mua. Nofullën që më dridhet si gur mulliri ma ka bërë cifla breshkamadhi(italiani). Në çast daja ime i kthen këtë përgjigje luftëtarit të madh: “Xha Kanan! Unë nuk qesh me ty. Ha inat me veten time që nuk jam i zoti siç je zotrote që të luftojë e nofulla të më bëhet copa. Kanan Mazja e kishte marrë për qafe. Thënia e dajës time qarkullon gojë më gojë në Mallakastër. Dhe unë po e përmend në fund të esesë së librit të Qemajl Krasniqit me titull: “Nesimi Elshani krenaria dhe kënga e Negavacit”.

Filloj të lëviz. Dy lisat ecin përpara meje me krenari. Drama nuk ngjit tek ata. Eci dhe këndoj atë këngën e Selim Hasnit nga Lumi i Vlorës: /Andej lart nga fshatërat/ /Qan nëna në penxhere/. Në Labëri festat hapeshin me këtë këngë. Nesër do të jem në fshatrat ku ndahemi me Serbinë. Deri aty vjen kënga e rapsodit nga Lumi i Vlorës. Më tutje janë nënat serbe. Nuk e di nëse ato nëna qajnë si nënat labe dhe kosovare nëpër dritare. Por nënat serbe nuk kanë kë të qajnë. Djemtë e tyre bën masakra në Rahovec e në të gjithë Kosovën. Nga dreka do të prek kullat e familjeve të Rahovecit, ku mbaron kënga e Selimit të Bratajve. Edhe këngët e kanë një kufi gjeografik.

Rahovec: Nëntor 2019