COVID-19 apo grip? Ekspertët: Ja si t’i dalloni simptomat tek fëmijët

Nuk është e lehtë, por është e mundur të dallosh te një fëmijë, gripin nga Covid-19, sepse midis dy sëmundjeve ekzistojnë dallime delikate që nuk u shpëtojnë mjekëve klinikë.

Pediatrit e Spitalit Kombëtar të Fëmijëve në Uashington kohët e fundit i kanë theksuar ata, të cilët sapo kanë botuar në JAMA atë që kanë kuptuar duke studiuar me kujdes 315 fëmijë (me një moshë mesatare prej 8.3 vjet) të cilët janë diagnostikuar me Covid-19 midis marsit dhe majit të vitit 2020, dhe deri në 1,402 fëmijë të tjerë (me një moshë mesatare prej 3,9 vjet) të cilët kishin pasur një grip të tipit A ose B midis 1 tetorit (2019) dhe 6 qershorit 2020.Në veçanti, Analiza kishte të bënte me nevojën për shtrim në spital dhe trajtim, dhe veçanërisht me simptomat.

Dallimi në simptoma

Lidhur me nevojën për të mbajtur të vegjlit në spital, apo edhe në kujdesin intensiv, ose për të përdorur ventilimin e asistuar, duket se nuk ka asnjë ndryshim.

Por kur shkoni të kontrolloni simptomat, del se fëmijët që sëmuren me Covid kanë më të dukshme: ata më shpesh kanë ethe (e cila rritet në tre në katër, krahasuar me gjysmën e të tjerëve), diarre ose të vjella ( që ndodh në 26% të tyre, krahasuar me 12% të të tjerëve), dhimbje në muskuj dhe gjymtyrë (e cila prek 22% të atyre që preken nga Sars-CoV 2, krahasuar me 7% të atyre me grip), që në gjoks (përkatësisht 11% dhe 3%) dhimbje koke (11 dhe 9%).

Indikacionet gastrointestinale

Nga ana tjetër, kolla dhe gulçimi duket se ndikojnë në mënyrë të barabartë në të dy llojet e pacientëve. Sipas pediatërve të Universitetit të Belfast, atëherë, simptomat që janë veçanërisht të dallueshme – përveç etheve – të fëmijëve Covid janë ato gastrointestinale dhe, në veçanti, diarreja dhe të vjella.

Ata e panë atë në pothuajse një mijë fëmijë dhe të rinj midis moshave 2 dhe 15 (mosha mesatare 10.5 vjeç) të identifikuar në 5 qendra në të gjithë vendin midis prillit dhe korrikut.

Siç raportohet në MedRXiv (dhe për këtë arsye në një studim ende në pritje të rishikimit), në gjysmën e djemve që paraqitën simptoma (të tjerët ishin asimptomatikë), karakteristikat më të shpeshta dhe më të lidhura ngushtë me praninë e antitrupave specifikë ishin ethet, lodhje, manifestime gastrointestinale dhe humbje të nuhatjes dhe shijes.

Kolla është më pak e pranishme sesa tek të rriturit. Shërbimi shëndetësor britanik (NHS) lëshoi listën e tij të kontrollit të simptomave tipike tek fëmijët dhe të rinjtë në maj, duke vendosur ethet në radhë të parë, të ndjekur nga kollitja (shpesh e thatë) dhe humbja e nuhatjes dhe shijes, por sipas autorëve mund të të rishikohet në një kohë të shkurtër, sepse kolla nuk duket se është aq karakteristike: të vjella dhe diarre do të ishin më shumë.

CDC-të amerikane raportojnë gjithashtu një listë të plotë të simptomave me ethe në radhë të parë, ndërsa të dy CDC-të Evropiane dhe Ministria Italiane e Shëndetësisë kanë faqe të dedikuara por nuk raportojnë krahasime me sëmundjet e tjera të frymëmarrjes.

Sidoqoftë, në të gjitha dokumentet zyrtare dhe në studimet më të besueshme, ethet vijnë së pari: kjo është arsyeja pse matja e vazhdueshme e saj konsiderohet kaq e rëndësishme.

