COVID-19 në botë, regjistrohen mbi 104 milionë persona të infektuar deri tani, vendet më të prekura

Numri i të prekurve nga COVID-19 në mbarë botën ka arritur në mbi 104 milionë, sipas faqes së internetit “Worldometer”, e cila përpilon të dhënat në lidhje me pandeminë.

Në total 104 008 098 raste me COVID-19 janë regjistruar deri më tani në mbarë botën, sipas faqes së internetit “Worldometer”, e cila përpilon të dhënat në lidhje me pandeminë.

Në gjithë botën, afro 2,24 milionë persona kanë humbur jetën nga COVID-19, ndërsa mbi 75,85 milionë janë shëruar. Numri më i madh i të infektuarve është regjistruar në SHBA, me gjithsej 26 911 375 raste deri më tani.

Pas SHBA-së renditen India me 10 767 206 raste, Brazili me 9 230 016, Rusia me 3 884 730, Britania e Madhe me 3 835 783, Franca me 3 201 461, Spanja me 2 852 729, Italia me 2 560 957, Turqia me 2 485 182.

Gjermania 2 232 316, Kolumbia 2 104 506, Argjentina me 1 933 853, Meksika 1 869 708, Polonia me 1 520 215, Afrika e Jugut 1 456 309, Irani 1 431 416, Ukraina 1 233 879, Peruja 1 142 716 dhe Indonezia me 1 099 687 raste.

h.b/dita