Covid-19 sfidon zakonet ushtarake, përfshi edhe qethjen e flokëve

Pentagoni ka dhënë disa udhëzime të posaçme për të frenuar përhapjen e koronavirusit midis trupave amerikane të stacionuar nëpër botë, por zbatimi i rregullave dhe ndryshimeve të reja mbetet i pabarabartë.

Sekretari i Mbrojtjes, Mark T. Esper, duke folur në Pentagon, tha se Departamenti i Mbrojtjes ka dhënë disa udhëzime të reja, duke përfshirë një urdhër “ndalesë lëvizjeje” në të gjithë botën, pra ngrirjen e shumë trupave në vend dhe rregulla të reja për distancimin fizike dhe përdorimin e maskave të fytyrës, bazuar në rekomandimet nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në SHBA.

Esper tha se ai ofroi ndihmë për zyrtarë të lartë, përfshirë shefat e shërbimit ushtarak dhe drejtuesit e tjerë të vjetër që shpërndajnë urdhra përgjatë zinxhirit të komandës.

“Implementimi është gjithmonë një sfidë, veçanërisht në një organizatë me 2.2 milionë njerëz, e cila është në 140 vende të botës [dhe] ka një shumëllojshmëri të misioneve të ndryshme”, tha Esper. “Pra, gjëja kryesore është të vazhdosh të bësh presion dhe të vazhdosh të flasësh për të, të vazhdosh ta përforcosh në mënyrë që të gjithë ta marrin fjalën dhe komandantët në nivele të ndryshme… vazhdoni ta çoni përpara atë dhe vazhdoni të plotësoni boshllëqet”.

Pra, virusi paraqiste rreziqe të reja për misionin kryesor të ushtrisë, me trajnime dhe ushtrime të anuluara. 2,618 trupa rezultuan pozitiv për virusin të martën në mëngjes.

Kriza po përplaset gjithashtu me mënyrën normale të ushtrisë për të bërë gjëra në mënyra më të vogla, siç janë kërkesat për kujdes dhe stërvitje që zakonisht përfshijnë kontakte të ngushta.

Eksperti i ushtrisë dhe gjenerali Mark Milley, presidenti i Shefave të Përgjithshëm të Shtabit, u pyet për një video që qarkullonte në mediat sociale duke treguar se njerëzit ishin rreshtuar – duke qëndruar pranë njëri-tjetrit pa maska – në një dyqan berberësh në Camp Pendleton, një bazë e madhe detare në Kaliforni. Personi që postoi videon, një redaktor i ‘Task and Purpose’, tha që ajo video është bërë më 5 prill. Në të njëjtën ditë, u botua udhëzuesi i parë i departamentit për përdorimin e gjerë të maskave.

A source at Camp Pendleton sent me this footage of Marines lined up at a base barbershop because grooming standards trump all else apparently https://t.co/awQHjhzR4K pic.twitter.com/3aCrww3JK2

— Jared Keller (@jaredbkeller) April 13, 2020