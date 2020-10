COVID-19/ Shefi i NATO-s: Shqipëria do marri mbështetje nga burimet e reja të Aleancës

Sipas parashikimeve, 2020 do të jetë viti i gjashtë i radhës në të cilin aleatët e NATO-s në Evropë dhe Kanada do të rrisin shpenzimet e mbrojtjes me 4.3 përqind.

Lajmin e njoftoi shefi i NATO-s Jens Stoltenberg.

Ai shtoi se po priste një vendim të Enjten për të krijuar një qendër hapësinore të NATO-s në Gjermani.

Ministrat e vendeve anëtare do të marrin së shpejti një raport mbi dobësitë e Aleancës.

Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do të zhvillojnë një videokonferencë të Enjten dhe të Premten.

Siç tha Jens Stoltenberg në një konferencë shtypi, ministrat do të diskutojnë, ndër të tjera, forcimin e aftësive parandaluese dhe mbrojtëse të Aleancës, ndarjen e drejtë të barrës dhe çështjet që lidhen me Afganistanin dhe Irakun.

Ai tha se NATO do të jepen parashikimet e Aleancës, për shpenzimet e mbrojtjes 2020 të Mërkurën, të cilat “tregojnë se ky vit do të jetë viti i gjashtë me radhë pasi Aleatët Evropianë dhe Kanada rritin shpenzimet e mbrojtjes. Kjo rritje reale do të jetë 4.3 përqind. Ne presim që kjo tendencë të vazhdojë”, shpjegoi ai.

Ai gjithashtu tërhoqi vëmendjen për përfshirjen e forcave ushtarake të NATO-s në luftën kundër pandemisë COVID-19, duke përfshirë në ndërtimin e spitaleve në terren dhe transportimin e pacientëve.

“Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut do të marrin mbështetje këtë muaj nga burimet e reja të Aleancës,” tha ai.

Stoltenberg tha gjithashtu se NATO po ndërmerr gjithashtu hapat e duhur për të adresuar aktivitetet e vendosjes së raketave të Rusisë.

Po punohet për të forcuar aftësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore, forcimin e aftësive konvencionale dhe sigurimin e parandalimit bërthamor të sigurt dhe efektiv, tha ai.

Në këtë kontekst, ai theksoi se NATO ka zvogëluar numrin e armëve bërthamore në Evropë me më shumë se 90 përqind gjatë 30 viteve të fundit dhe sfida e fundit është e ardhmja e marrëveshjes “Start i Ri”, e cila do të skadojë në Shkurt të vitit të ardhshëm.

Ai tregoi se ishte bërë përparim në bisedimet në këtë pikë, ditët e fundit.

Stoltenberg tha se ai pret që ministrat e mbrojtjes të bien dakord mbi krijimin e një qendre të re hapësinore të NATO-s në komandën Ramstein në Gjermani të Enjten.

Ajo do të mbështesë misionet e Aleancës përmes komunikimeve satelitore dhe imazheve, dhe do të ndajë informacion mbi kërcënimet e mundshme ndaj satelitëve.

“Disa vende, përfshirë Rusinë dhe Kinën, po zhvillojnë sisteme që mund të “verbojnë” ose të çaktivizojnë satelitët. Hapësira është kritike për aftësinë tonë për të lundruar, komunikuar dhe zbuluar raketahedhës. Komunikimi i shpejtë dhe i sigurt satelitor luan një rol thelbësor për ushtarët tanë”, theksoi ai.

Stoltenberg siguroi se qëllimi i Aleancës nuk është të militarizojë hapësirën, por të rrisë ndërgjegjësimin e NATO-s për sfidat që paraqet.

“Talibanët duhet të përmbushin detyrimet e tyre”.

Në takimin virtual, ministrat do të marrin gjithashtu një raport mbi dobësitë e Aleancës.

Si shembull, Stoltenberg përmendi hyrjen në infrastrukturën civile për forcat ushtarake në kohë konfliktesh ose krizash.

Ministrat do të diskutojnë gjithashtu se si të rrisin garancitë e sigurisë përpara takimit të udhëheqësve të NATO-s vitin e ardhshëm.

Të Premten, ministrat e Aleancës do të diskutojnë misionet në vendet e treta.

Në Afganistan, forcat aleate kanë rreth 12,000 ushtarë.

Kjo prani po zvogëlohet si pjesë e procesit të paqes.

“Përshtatja e mëtejshme mbetet subjekt i plotësimit të kushteve të caktuara. Talibanët duhet të përmbushin zotimet e tyre dhe të ulin ndjeshëm nivelin e dhunës për të hapur rrugën për një armëpushim. Ata duhet të ndërpresin të gjitha lidhjet me al-Kaidën dhe grupet e tjera terroriste ndërkombëtare. Ata duhet të negociojnë me mirëbesim”, deklaroi Stoltenberg.

Gjatë konferencës, Stoltenberg konfirmoi vendimin e tij për të tërhequr forcat e Aleancës nga Afganistani “së bashku” me Shtetet e Bashkuara.

Misioni i Mbështetjes së Vendosur të NATO-s në Afganistan aktualisht numëron 12,000 ushtarë nga 38 vende, përfshirë 8,600 Amerikanë.

Kontingjenti amerikan aktualisht po tërhiqet nga Afganistani.

