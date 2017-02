Çrregullimet e tiroides, shkak i infertilitetit. Analizat që duhet të bëni

Doktori endokrinolog, Dashamir Gjergji, detajon simptomat që mund të jenë paralajmëruese për çrregullime në mirëfunksionimin e gjëndrës tiroide, kategoritë që rrezikojnë më tepër, si dhe kujdesin që duhet të kemi gjatë kësaj stine, për të identifikuar dhe trajtuar në kohë ndërlikimet që mund të vijnë prej saj

Tiroidja në të vërtetë është gjëndër e vogël për nga përmasat, pasi peshon vetëm 15 gram dhe është e vendosur në pjesën e përparme të qafës. Ndonëse është gjëndër e vogël endokrine që hedh hormonet në gjak, në të vërtetë i gjithë organizmi jonë është i varur nga puna dhe mirëfunksionimi i saj.

Gjëndra tiroide kryen shumë funksione të rëndësishme fiziologjike për organizmin, si dhe është e domosdoshme që në ditën e parë të lindjes, e derisa njeriu të ketë ekzistencë.

Në përgjithësi, sëmundjet dhe komplikacionet e kësaj gjëndre fillojnë nga më të lehtat, e deri tek ato më të rënduarat, për të cilat trajtimi i përshkruar nga mjeku specialist duhet të ndiqet në mënyrë strikte.

Ajo që duhet të themi është se ne nuk kemi jetëgjatësi, nëse kjo gjëndër nuk funksionon siç duhet dhe nuk trajtohet në kohë. Duke iu rikthyer stinës, në këtë periudhë është mjaft i rëndësishëm roli i gjëndrës tiroide, ku si shkak i temperaturave të ftohta që po kalon Shqipëria dhe i gjithë rajoni, e bëjnë shumë të domosdoshme përshtatshmërinë e njeriut me ambientin.

Çka do të thotë se për të krijuar ekuilibrin e duhur me ambientin, kjo gjëndër duhet të punojë mirë dhe të na japë energjinë e duhur që të bëhet përshtatshmëria e organizmit me kushtet e ambientit.

Në rastin konkret, tiroidja është rregullatori kryesor, ose organi që ka barrën më të rëndë sa i takon vendosjes së këtyre ekuilibrave të përshtatshmërisë së organizmit me kushtet e ambientit.

Cilat janë simptomat që na bëjnë të kuptojmë se gjëndra tiroide nuk po funksionin siç duhet?

Nuk mjafton vetëm një vështrim i përgjithshëm për të vendosur diagnozën e saktë të problemeve që mund të ketë kjo gjëndër. Është mjeku specialist që merr shkas nga kushte të caktuara për të kërkuar kryerjen e ekzaminimeve dhe analizave të nevojshme për identifikimin e problemit që mund të ketë në funksionim kjo gjëndër.

Në rastin tonë, kur gusha fillon dhe zmadhohet më tepër, duke u bërë më e dukshme, dyshojmë për komplikime të mundshme.

Edhe ndryshimet funksionale te tiroides japin shenjat e tyre. Duke ndalur tek stina ku ndodhemi, në rastet kur tiroidja prodhon më pak, kemi të bëjmë me hipotirozë, çka i detyron pacientët të ndjejnë më shumë të ftohtin.

Të sëmurët që kanë pakicë të gjëndrës tiroide, e “adhurojnë” zjarrin dhe të ngrohtin, kjo është një nga shenjat që ka hipotiroza. Krejt e kundërta ndodh tek të sëmurët që kanë tepricë të gjëndrës tiroide, të cilët nuk mund të durojnë dot nxehtësinë, ata vishen më lehtë, nuk mbajnë dot xhupat, pasi janë më ndjeshëm ndaj temperaturave.

Janë edhe shumë shenja të tjera që e orientojnë mjekun të dyshojë për problemet që mund të ketë kjo gjëndër. Megjithatë, në çdo rast nevojitet një “muskul” i mirë profesional për të vendosur një diagnozë të saktë të sëmundjes.

Cilat janë analizat e para që duhet të bëhen?

Diagnoza bazë e sëmundjeve të gjëndrës tiroide, bazohet pikërisht në këto elemente klinikë që diskutuam, pra duke u nisur nga shenjat dhe simptomat që manifeston pacienti, por që interpretimi i tyre i përket vetëm mjekut specialist.

Më pas veprohet me kryerjen e ekzaminimeve imazherike, që mund të jetë një ekografi. Nëse nga ekografia konstatohen probleme të gjëndrës tiroide, nevojitet një shintigrafi, apo skanime të tjera të nevojshme, të cilat në të vërtetë janë edhe më të rralla, kjo kuptohet për shkak të ndjeshmërisë që ka kjo gjëndër. E fundit është edhe pjesa hormonale, ose e analizave biologjike, të cilat përcaktojnë formën finale të diagnozës.

Duhet të matet niveli hormonal i gjëndrës, sa prodhon, në ç’nivel funksionon dhe kjo ka të bëjë shumë me stinën aktuale të dimrit. Nëse një i sëmurë e di që ka probleme me gjëndrën tiroide dhe është duke marrë barna, ai duhet të paraqitet më shpesh tek mjeku, që nëpërmjet ekzaminimeve përkatëse, të kuptojë nëse ky medikament i ka mjaftuar apo jo për të mbajtur nën kontroll funksionimin normal të tiroides.

Në varësi të rezultateve të ekzaminimeve përcaktohet nëse deficiti është korrigjuar, ose jo dhe se si duhet të veprohet më tej. Kështu mund të konfirmojmë nëse po mjekohemi në mënyrën e duhur, dhe kjo është një pikë thelbësore në trajtimin e sëmundjeve që prekin këtë gjëndër.

Hormoni më i zakonshëm që prodhohet është T4, si dhe T3. Hormoni tjetër që është shumë i rëndësishëm është edhe ai që e kontrollon tiroiden dhe vjen nga gjëndra e hipofizës, e cila ndodhet në kokë dhe komandon gjithçka në organizëm.

Hormoni i parë që matet është pikërisht ky i hipofizës, ose siç njihet ndryshe TSH, që e stimulon punën për mirëfunksionimin e gjëndrës tiroide. Kur tiroidja prodhon më pak, ky hormon rrit nivelin e stimulimit, si dhe e kundërta ndodh kur prodhon më tepër.

Sa e shpeshtë është frekuenca e sëmundjeve të tiroides dhe kush vuan më tepër?

Duke iu referuar stinës ku ndodhemi, sikundër e theksuam edhe më lart, personat që kanë tepri të hormonit manifestojnë vështirësi sa i takon përshtatjes me të ngrohtin, ndërsa ata që kanë mungesë, e ndjejnë më shumë të ftohtin.

Po flasim për të ftohtin ekstrem që ndjejnë këta pacientë. Fatkeqësisht frekuenca e sëmundjeve të tiroides është mjaft e shtuar në vendin tonë. Por, pavarësisht këtij fakti, kjo nuk do të thotë se çdo njeri të ketë probleme të tiroides.

Më e shpeshtë është pakica e jodit, ose Hipotireoza. Kur defiçi i tiroides është në rritje, atëherë problemet fillojnë të bëhen të dukshme, për shembull mund të manifestohen edhe te puna e zemrës, e cila nuk rreh më si duhet, nuk pompon gjakun si duhet, fillon e fryhet, vesh lyrë nga jashtë, etj.

Ndaj bëj thirrje që çdo i sëmurë që ka këtë pakicë të gjëndrës tiroide, po ashtu edhe të tjerët që kontrollohen shpesh tek mjeku specialist.

Çfarë nuk duhet të bëhet kur konstatohen shqetësime të tilla?

Në asnjë rast nuk duhet të neglizhohet kujdesi i hershëm i simptomave, apo të veprohet me marrjen pa rekomandim të barnave, thjeshtë me të vajtur tek farmacisti, apo me të dëgjuar.

Na ndodh shpesh që pacienti të na vijë në gjendje të agravuar, e cila mbart komplikacione të shumta më pas. Kjo për shkak të praktikave të gabuara të vetëmjekimeve, apo ndryshimit të dozave të medikamenteve pa autorizimin e një mjeku specialist të fushës përkatëse.

Në përgjithësi këtyre pacientëve u jepet mjekim me hormon nga jashtë, ku duhet të merren në mënyrë strikte vetëm dozat e përshkruara nga mjeku.

Përdorimi i trajtimeve të gabuara mund të çojë në pasoja më të rënda se sa vetë sëmundshmëria që ka prekur këtë gjëndër. Më parë këto sëmundje kanë qenë më të shpeshta, dhe pasi është dhënë jod nga jashtë, kryesisht nëpërmjet kripës së jonizuar, është bërë e mundur që të shkohet drejt normalizimit të defiçencës jodike.

Për shkak të kufizimeve në trajtime, apo përdorim preparatesh të duhura, shumë vite më parë ndodhte që pacientët të shkonin drejt ndërhyrjeve kirurgjikale për trajtimin e çrregullimit të kësaj gjëndre.

Fatmirësisht sot trajtimet kanë ndryshuar, dhe është e mundur që të shmangen kirurgjitë e panevojshme nëpërmjet ndjekjes së rregullt të trajtimeve.

Në cilat raste është e nevojshme ndërhyrja nëpërmjet kirurgjisë?

Kirurgjia rezervohet kur mjekimi me barna nuk jep më maksimumin e rendimentit për mbajtjen nën kontroll të funksionimit të gjëndrës tiroide.

Këto ndërhyrje zbatohen në rastet më të rënda, kur vërehet se ndonjë nodul mund të kthehet në malinj, duke shtuar rreziku për sëmundje kanceroze.

Ndaj në këto raste rekomandohet kirurgjia. Para se të shkojmë tek interventi bëhet kontrolli i duhur nëse trajtimi i sëmundjes mund të arrihet nëpërmjet trajtimeve me barna.

Jo çdo njeri duhet çuar për operacion, pasi këto të fundit mund të shoqërohen edhe me komplikime të zërit, ku pacienti mund të mos flasë më gjatë gjithë jetës.

Ndaj duhet të dimë që kirurgjia rezervohet vetëm për rastet më të rënda. Kirurgjia mund të jetë e pjesshme, e mesme dhe totale, në varësi të dëmtimit që mund të ketë pësuar kjo gjëndër.

Mjaft kujdes duhet të tregojnë pacientët pas operacionit, pasi trajtimi me anë të barnave duhet të vijojë për një kohë të caktuar, deri në vendosjen e balancave të duhura të organizmit, ose gjithë jetën.

Kush vuan më shumë nga këto ndërlikime, femrat apo meshkujt?

Sigurisht që femrat vuajnë më shpesh, por kjo nuk do të thotë se meshkujt nuk preken nga çrregullimet e gjëndrës tiroide. Sëmundjet e sistemit endokrin në përgjithësi prekin më shumë femrat, se sa meshkujt.

Kjo për shumë arsye, dy më kryesoret janë: për faktin se tek femrat hormonet seksuale siç janë estrogjenet, janë më në “kundërshtim”me hormonet e gjëndrës tiroide, kur nuk funksionojnë gjërat mirë, ndryshe nga sa ndodh me androgjenin tek meshkujt.

Shpesh është deficiti i jodit shkaktar i problemeve të vezoreve, sëmundjeve të gjirit dhe të tiroides. Arsyeja tjetër ka të bëjë edhe me sëmundjet autoimune, që tek femrat janë edhe më të shpeshta.

A ndikojnë problemet e kësaj gjëndre tek riprodhimi?

Vërtet e kemi zhdukur defiçencën jodike në një masë relativisht të madhe, fatkeqësisht ajo çka po del sot më shumë në pah janë edhe çrregullimet e fertilitetit, të lidhura me gjëndrën tiroide.

Kemi shumë raste në praktikën klinike, të grave që kanë probleme me lindshmërinë, si shkak i një problemi me funksionimin e gjëndrës tiroide. Duhet të bëhet kujdes dhe të diagnostikohen në kohë për ndonjë komplikim të kësaj gjëndre, kryesisht gratë që bëjnë aborte të shpeshta, apo që kanë vështirësi me të mbeturit shtatzanë.

Tek këto të fundit duhet dyshuar edhe për ndërlikime në funksionimin e duhur të gjëndrës tiroide. Këtu doja të theksoja edhe një lajm të mirë, se në rastet kur kjo situatë është konstatuar dhe është marrë mjekimi i duhur, tek femrat janë vërejtur ndryshimi pozitive sa i takon fertilitetit.

Si ndikon faktori gjenetik dhe a shoqërohet me dhimbje problematika e gjëndrës tiroide?

Në 80 për qind të rasteve sëmundja mund të ketë baza gjenetike. Aty ku ka histori të sëmundjes dyshohet edhe më shumë, ndaj është mirë që të kryhen kontrolle mjekësore të hershme për të parandaluar në kohë ndërlikimet që mund të shkaktojë me kalimin e kohës mosfunksionimi siç duhet i gjëndrës tiroide.

Duhet të dimë që gjëndra tiroide dhemb, pasi është e pasur me enë gjaku dhe mbaresa nervore. Veçanërisht kur ka sëmundje inflamatore, siç janë infektimet nga viruset apo bakteret, viruset dhe bakteret që pushtojnë gjëndrën japin dhimbje shumë të forta dhe me temperaturë. Temperatura është më e lartë në rastet kur infektimi është shkaktuar nga agjentë bakterialë.

Këshilla mbi ndikimin e ushqimeve

Pjesa dietës është parakujdesi i vazhdueshëm për sëmundjet e gjëndrës tiroide.

Të sëmurët duhet të marrin produkte me bazë jodi, kryesisht që gjenden në produktet e detit.

Seleniumi është një nga elementet më të domosdoshëm për mirëfunksionimin e tiroides, gjendet me shumicë në arrat, lajthitë.

Kur kemi hipotirozë nuk duhet të konsumojnë të gjalla bokolin, apo bishtajoret. Pacientët duhet të ushqehen në mënyrë të shëndetshme, ku të merren gjëra natyrale dhe të papërpunuara.

Nëse i jepet ushqim artificial, si dhe kur konsumohet sheqer, apo kafe me tepri, gjëndra”lodhet” dhe nuk e kryen siç duhet punën. Ndaj në këto raste, këta të sëmure ndihen edhe më të lodhur.

Nuk duhet të teprohet me alkoolin, po ashtu as edhe me duhanin. Kur tiroidja është e normalizuar, një pije e lehtë alkoolike është e lejuar, por jo më tepër.

Megjithatë nuk ka dieta të prera, në çdo rast është mjeku që vendos në mënyrë individuale trajtimin dhe kujdesin që duhet të ndjekë çdo pacient që vuan nga ndërlikime të gjëndrës tiroide.

Pranvera Kola- DITA