Çudirat pa fund nga dosja e mega-vjedhjes: Leonidha Çobo dhe Genci Voja merrnin toka shtetërore me qira qesharake, që më pas i kontraktonin në Bankers me kontrata shumëfishe

Vijon nga numri i kaluar

Administrimi i një kompanie gjigante si Bankers Petroleum është një përgjegjësi e madhe, por njëkohësisht të jep informacione të rëndësishme në lidhje me planet e zhvillimit të kompanisë. Pikërisht këto plane zhvillimi janë përdorur nga ish-Drejtori i Bankers Petroleum për të krijuar përfitime personale në kurriz të kompanië, por edhe të banorëve të zonës së Patos – Marinzës. Duke përdorur informacione të brendshme, lidhjet me menaxherë të tjerë të kompanisë dhe lidhjet familjare, Çobo merrte me qera tokat e fshtarëve të zonës për një çap buke ose tokat e shtetit për dy lekë dhe më pas ja jepte me çmime marramendëse kompanisë së tij. Kjo skemë mashtruese është zbuluar nga Bankers Petroleum dhe tashmë është nën hetim nga prokuroria shqiptare. Deri më tani është zbuluar se Çobo ka fituar miliona dollarë nga skema të tilla abuzive.

Abuzimi me qeratë e tokës

Në kuadër të kryerjes së operacioneve hidrokarbure në zonën e Patos – Marinzës, kompania Bankers Petroleum duhet të marrë shpesh herë me qera tokat e banorëve të zonës ose toka shtetërore. Këto toka përdoren për qëllime të ndryshme të punëve të përditshme të kompanisë.

Por hetimi i thelluar ka treguar se në të vërtetë këto toka përdoreshin për qëllime personale të Leonidha Çobo dhe njerëzve të tij të afërt. Sipas një letre publike që Bankers Petroleum i ka dërguar të gjitha autoriteteve shqiptare, skema mashtruese ka nisur në vitin 2015 kur Leonidha Çobo, në rolin e CEO të Bankers Petroleum rriti buxhetin e destinuar për marrjen e tokave me qera në mënyrë të ndjeshme.

Kjo rritje buxheti solli edhe rritjen fiktive të çmimit të një metri katror tokë me qera nga 150 lekë m2 në 400 lekë m2. “Z. Çobo, kundra çdo praktike apo rekomandimi qeverisës, krijoi një çmim reference të rremë, vetëm për perfitimin e çmimit më të lartë për qeranë e tokave. Këtë e ka përdorur për qëllime personale.

Siç provohet, ky keq drejtim ka luajtur një rol të madh në rritjen e shpenzimeve dhe ka ndikuar në humbjen e miliona USD çdo vit”,- thuhet në letrën e bërë publike nga Bankers Petroleum. Sipas saj, në vitin 2015 u rrit buxheti i tokave me qera në mënyrë që të mbuloheshin edhe abuzimet e kryera më parë.

Përfitimet personale

“Si pasoje rritjes së çmimit të vitit 2014, nga 150 lekë në 400 lekë m2, Bankers humbi miliona lekë, duke konsideruar këtu dhe kontratat abuzive personale të nënshkruara nga Z. Çobo. Veçanërisht Z. Çobo hapi rrugën personave të cilët ishin këshilluar të merrnin toka me qera nga institucione publike me një çmim të pakonsiderueshëm dhe që më pas ju dhanë me qera tek Bankers me çmime shumëfish më të larta”,- thuhet në letrën që Bankers Petroleum i ka dërguar institucioneve shqiptare. Sipas saj, për të realizuar me sukses këtë skemë, Çobo kishte angazhuar edhe drejtues të tjerë të Bankers Petroleum siç është rasti i vartësit të tij, Z. Genci Voja, Menaxheri i Tokave.

Përfshirja e Genci Voja

“Z. Çobo, së bashku me vartësin e tij, Z. Genci Voja, kanë prodhuar humbje të vazhdueshme dhe kanë influencuar negativisht pozitën financiare të shoqërisë duke dëmtuar në mënyrë direkte edhe interesin e shtetit shqiptar sepse shumë nga tokat e përdorura në këtë skemë abuzimi ishin shtetërore”,- thuhet në kallëzimin që Bankers Petroleum ka depozituar në prokurori. Sipas kallëzimit, Z. Genci Voja, personalisht, ka abuzuar me detyrën e tij si Menaxher Tokash pasi në atë kohë ka blerë tokat, të cilat ishin marrë me qera nga Bankers në mënyrë që ai të merrte përfitimin prej tyre. Nga hetimi rezulton se të ardhurat e përfituara përmes kësaj skeme arrijnë në shifrën e 400 mijë USD në vit. Vetëm për vitin 2015-2016 provohet se Z. Çobo dhe Z. Voja kanë ndarë nga fitim pjesor prej 141,632,000 lekësh vetëm nga një kontratë qeraje. Të dhënat tregojnë e Bankers Petroleum Albania ka rreth 800 kontrata qeraje dhe ende nuk dihet a është shifra e abuzimit me këto toka.

*Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë apo i pjesshëm pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të burimit