Çuditë me pronat, 10-vjeçari bëhet pronar

Elion Semanaj, kreu i Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ka zbuluar një sërë abuzimesh me pronat.

Semanaj bën me dije se janë ushtruar një sërë kontrollesh në disa zyra vendore ku janë evidentuar disa raste, ndër të cilët përfshihet edhe përfitimi i një toke bujqësore nga një 10-vjeçar.

“Njësia Vendore ka plotësuar dhe konfirmuar AMTP për një person i cili ka qenë minoren në momentin e përfitimit të tokës bujqësore në bazë të ligjit 7501. I gjithë dokumentacioni është përcjellë si i rregullt nga Njësia Vendore drejt Zyrës Vendore të Regjistrimit, gjë që bie në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Kështu ky minoren ka përfituar tokë bujqësore në familjen e babait të tij, por ka përfituar edhe AMTP të vetën personale si kryefamiljar kur në fakt ishte vetëm 10 vjeç, në kundërshtim të hapur me ligjin”, shprehet Semanaj.

Abuzimet me aktet e marrjes së tokës, sipas Semanajt, shihen tek rastet e korrigjimit kadastral të pasurisë: nga zona me ranishte e kënetë kthehen në tokë bujqësore, veprim ky që është në kundërshtim me ligjin.

Të gjitha këto veprime, sipas tij, janë bërë nga Njësia Vendore në bashkëpunim me Zyrën e Regjistrimit. Ai është shprehur se gjetjet e rasteve në fjalë do t’i referohen Task Forcës së ngritur nga kryeministria, dhe më pas do t’i përcillen organeve ligj-zbatuese.

s.a/dita