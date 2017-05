Dade falënderon zonën e saj elektorale, ja postimet e mbështetësve

Arta Dade, një nga themelueset e PS-së, anëtare e kësaj partie që prej 1991, siç është bërë e ditur nuk është në ekipin me të cilin kreu aktual i PS, Edi Rama ka vendosur të garojë në 18 qershor.

Megjithë habinë që ka shkaktuar kjo mungesë, në vend të qëndrimeve publike, Dade ka vendosur të udhëtojë drejt zonës së saj elektorale që ka përfaqësuar 4 vitet e fundit.

Isha në Ersekë dhe në Vithkuq për të falënderuar strukturat e partisë – thotë Dade në një postim në rrjetet sociale shoqëruar me foto nga takimet.

“Askush nga ne para kater vjetesh nuk do t’a mendonte se nje nder ikonat e PS do te behej pjese e jona duke na nderuar me perfaqesimin e saj ne Parlamentin Shqiptar por jo vetem kaq na mesoi se cfare do te thote te jesh pjese e partise me te madhe ne vend, te punosh per te dhe per te gjithe njerezit qe besojne dhe kane shpresen ne te, te luftosh e punosh per ate qe beson e perfaqeson . Ishte perkrahja me e madhe ndaj grave dhe nenave kolonjare duke I mbeshtetur dhe duke u bere mikja dhe zeri tone kudo. Falenderim dhe mirenjohje zysh Arta” – shkruan në një postim me video që mund të shihet KËTU Forumi i Gruas Socialiste, Bashkia Kolonjë.