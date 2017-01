“Firmosi për UDB-në”, prokuroria letër-porosi në Kosovë për Flamur Nokën

Ish-ministri i brendshëm tashmë me detyrën e deputetit, Flamur Noka, po hetohet nga sektori i verifikimit bazuar në ligjin e dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme.

ABC News ka mësuar se ky sektor, me kërkesë të 20 deputetëve të Partisë Socialistë ka nis hetimin administrative ndaj Nokës, me dyshimin se nuk ka pasqyruar të vërtetën në formularin e vetdeklarimit.

Burimet thonë se për të verifikuar pretendimet e ngritura nga deputetë e PS-së, Prokuroria e Përgjithshme i është drejtuar zyrtarisht Kosovës me anë të një letër-porosie.

Si objekt i saj është verifikimin nëse shtetasi Flamur Noka është ndaluar në Prizren në vitin 1991 nga policia e ish-Jugosllavisë.

Flamur Noka rezulton të jetë ndaluar nga policia e ish Jugosllavisë në Mars të viti 1991, dhe është marrë në pyetje nga UDB, shërbimi sekret jugosllav, për disa javë derisa është rikthyer në Shqipëri, pasi ka formosur para tyre.

Veç kësaj është kërkuar të verifikohet në arkivat e policisë së Kosovës nëse Flamur Noka ka qëndruar ndonjë ditë i arrestuar apo vetëm është marr në pyetje dhe është lënë i lirë.

Për të gjitha këto pyetje, prokuroria thotë se janë në pritje të përgjigjes zyrtare nga autoritet e drejtësisë së Kosovës.

DITA ka shkruar me pare se daja i Flamur Nokes ka qene agjent i UDB-se.

“Nëse do të kishim institucione serioze të shtetit, të pavarura prej agjenturës serbe e greke, Flamur Noka duhet të thirrej dhe të jepte shpjegime të hollësishme se çfarë lidhjesh familjare ka me ish-gjeneralin e UDB së Serbisë, tashmë në pension, Myrteza Zhvinki. Ky person është arratisur nga Kukësi në vitet 1955 në Serbi, së bashku me vëllain e tij. Ky i fundit, domethënë vëllai i Myrtezait, nuk pranoi të bëhej agjent i UDB, dhe sot e kësaj dite jeton së bashku me familjen e tij në Paris. Ndërsa Myrtezai u bë agjenti me famë të madhe i UDB, duke i ngjitur shkallët e karrierës me shpejtësi, duke marrë gradën më të lartë të gjeneralit. A është Flamur Noka nipi i Myrtezait nga ana e nënës së tij? Kur dhe pse nëna e Flamur Nokës dhe gjithë pjesëtarët e familjes së saj prindërore e ndërruan mbiemrin nga “Zhvinki”, e bënë “Murati”?!” shkruan Idajet Beqiri ne DITA.

Nga ana tjetër, mësohet se prokurorët e sektorit të verifikimit të formularëve të dekriminalizimit, kanë nisur hetimet edhe ndaj dy deputetëve të tjerë te kuvendit te Shqipërisë, që dyshohet se janë dënuar jashtë territorit shqiptar.

Ky hetim, ka nisur pas informacioneve të ndryshme në formë shkresore të ardhura në prokurori, sipas te cilave pretendohet se deputetët janë dënuar jashtë Shqipërisë me gjeneralitete të tjera.

Ata dyshohet se kanë përdorur identitetin e personave të tjerë në momentin kur janë proceduar në shtetet përkatëse. Për këtë dyshim, mësohet se prokuroria ka kërkuar me anë të letër-porosive shenjat e gishtërinjve për këto dy persona, të cilët dyshohet se identitetin e tyre e kanë përdorur dy deputetët tashmë të Kuvendit të Shqipërisë.

Por deri në ardhjen e kësaj përgjigje, zyrtarët e prokurorisë nuk preferojnë të identifikojnë emrat e personave që akuzohen me këto letra shkresore, ardhur në institucionin e akuzës nga individ të ndryshëm.

Veç këtyre, mësohet se prokuroria po kryen verifikime edhe për rreth 170 persona të tjerë, mes tyre të zgjedhur, deputet e zyrtarë të lartë të administratës publike.

Të cilët dyshohen se kanë falsifikuar formularin e vetdeklarimit për llogari të ligjit të njohur si “dekriminalizimit”.

Burimet thonë se deri më tani, Sektori i Verifikimit në Prokurorinë e Përgjithshme që nga hyrja në fuqi e ligjit për “dekriminalizimin” ka verifikuar mbi 500 raste.

