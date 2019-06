Dako: Nuk jam duke folur me Astrit Avdylaj në atë përgjim

Gazeta gjermane “Bild” ka publikuar një ditë më parë përgjimet e reja për dosjen 339/1, pjesë e dosjes hetimore për grupin e vëllezërve Avdylaj, të dyshuar për aktivitet në fushën e drogës.

Përgjimet vënë në dukje lidhjet direket që Astrit Avdylaj, kreu i grupit, mbante me kryetarin e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, por dhe me kandidatin aktual të Partisë socialiste për Bashkinë e Shijakut Elton Arbana, si dhe angazhimin e Avdylajt për të siguruar vota për Partinë socialiste dhe një prej kandidatëve të saj, deputetin aktual Ilir Ndraxhi.

Dako, i ftuar sot në emisionin Opinion , deklaroi se ai në këto përgjime që janë publikuar nuk ka folur me Astrit Avdylajn.

“Nuk jam duke folur me Astrit Avdylaj. A më akuzon ky gjermani? Unë nuk jam duke folur me të. Nuk jam duke folur me atë, këtë ta sfidoj këtu”, deklaroi Dako.

“Kjo tregon se e ka manipuluar për të krijuar gjithë këtë lidhje. Me mua nuk është në asnjë vend Astrit Avdylaj”, theksoi më tej Dako, i cili ka treguar dhe se çfarë ka thënë në prokurori.

“Në prokurori kanë dhënë shpjegimet e mia për 5 orë dhe nuk më kanë pyetur për këtë telefonatë. Nuk janë marrë në detaje, kanë ushtruar kontroll, kanë sekuestruar materialet e bashkisë”.

“Vlla, lale është shprehje e gjithë shqiptarëve”, tha Dako.

Vangjush Dako ka sqaruar gjithashtu pozicionin e deputetit socialist Ilir Ndraxhi, emri i të cilit në disa audio-përgjime të dosjes “339” përflitet nga pjesëtarë të familjes Avdylaj.

Dako tha se asnjë nga personat e përgjuar nuk ka përcaktuar kandidimin e Ilir Ndraxhit për deputet, por deklaroi se kandidimi i tij ka nisur që në vitin 2013.

“Pse ai e ka emëruar Ndraxhin deputet? Procesi i zgjedhjes së deputetëve fillon që në vitin 2013 me Ndraxhin të cilit i kemi kërkuar të jetë deputet i PS, nuk ka pranuar. Në 2015 i kemi kërkuar të jetë kryetar i Bashkisë së Shijakut. Nuk ka pranuar. Në vitin 2016, një miku im i ngushtë ka ardhur dhe më ka thënë kam biseduar me Ilir Ndraxhin dhe ka ndryshuar mendjen. Dhe kam qenë unë bashkë me mikun tim të cilin ja kemi prezantuar edhe kryetarit të partisë Edi Rama. Kur u vendos deputeti mori dhenë. Deputeti i Shijakut në këtë kohë ka qenë Blendi Klosi, i cili mori detyrë tjetër, për të drejtuar qarkun e Beratit”, deklaroi kryetari i Bashkisë së Durrësit.

“Unë nuk mbaj përgjegjësi se çfarë thonë njerëzit, nëse njerëzit jashtë prezencës sime dhe bëjnë plane për të ma futur apo për të ma nxjerrë… Unë marr përsipër që në fushatën elektorale të mos ketë vjedhje votash, të mos ketë blerje votash e të mos ketë kërcënime. Të më dalë një kandidat, Agron Duka që të më thotë se kanë kërcënuar një votues”, tha Dako më tej.

