Dalin fituesit në degët e Filologjikut dhe Drejtësisë

Maturantët që nuk janë ende pjesë e listës së fituesve të fazës së parë të këtij raundi pranimesh në universitete mund të rrinë të qetë, pasi kanë ende shanse për të siguruar një të drejtë studimi.

Kjo sepse nga renditja paraprake rezulton se një kandidat është shpallur fitues në disa programe studimi, çka do të thotë se lista e fituesve do të pësojë të tjera ndryshime me nisjen e fazave të regjistrimit, duke u dhënë kështu mundësinë edhe maturantëve të tjerë që ndodhen poshtë vijës së fituesve shansin për të siguruar një të drejtë studimi që në raundin e parë.

Edhe sikur të gjithë kandidatët fitues në listat paraprake të shpallura të regjistrohen në programet përkatëse, mbeten ende me qindra kuota të lira nëpër fakultete, për shkak se i njëjti kandidat është shpallur fitues njëkohësisht në disa degë sipas sistemit të aplikimit. Përveç kësaj, shumë kandidatë janë shpallur fitues edhe në fakultete të tjera. Përgjatë ditës së djeshme shpallja e rezultateve ka vijuar me fituesit paraprakë në programet e studimit të Fakultetit të Histori-Filologjisë, si dhe Fakultetit të Drejtësisë.

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën e 1345 fituesve paraprakë, 705 prej të cilëve do të mund të vijojnë procesin e regjistrimit në një nga 5 degët e Filologjikut arkeologji, gazetari, gjeografi, gjuhë letërsi, si dhe histori, ndërsa 640 të tjerët do të mund të regjistrohen në programin e drejtësisë. Në këto kushte, të gjithë aplikantët fitues të raundit të parë, të ciklit të parë “Bachelor” për pranimet e vitit të ri akademik 2019-2020 për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë që të paraqiten në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të parë fillojnë prej datës 2 shtator deri në 15 shtator 2019. Procesi i regjistrimit është i ndarë në 7 faza 48orëshe. Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program, duke i dhënë mundësinë kështu një tjetër maturanti që të përfitojë kuotën e studimit.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë si në vijim: “Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë) dhe në dosje mbahet vetëm kopja, Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose Dëftesa e Pjekurisë së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese apo diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR, si dhe mandatin e pagesës së tarifës së regjistrimit prej 1600 lekësh, së bashku me deklaratën që secili fitues duhet të plotësojë në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues.

Në rast se aplikantët kanë ndonjë pasaktësi, ata kanë të drejtën e animimit, kërkesën e të cilës duhet ta paraqesin detyrimisht në datën 30 gusht. Në mbyllje të kësaj date,institucionet e arsimit të lartë do të verifikojnë të gjitha kërkesat e paraqitura nga kandidatët dhe të pasqyrojnë në format elektronik, në portalin U-Albania, në datat 31 gusht dhe 1 shtator, vendimet lidhur me ankimimet e aplikantëve. Pas kësaj date do të nisë edhe procesi i regjistrimit të fituesve të raundit të parë sipas kushteve të përcaktuara më herët nga dikasteri i arsimit.

Listen me fituesit mund ta shihni ne versionin print te “Dita”

p.k/dita