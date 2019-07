Dalldia e Edi Ramës

Nga Bedri Islami

Për shumë njerëz ka qenë e pritur që Stadiumi Kombëtar “Qemal Stafa” nuk do e kishte më këtë emër. Edhe pse tani do të quhet Arena Kombëtare, emri i saj doli në ankand, ose më saktë, si është në logjikën e prapshtë të gjërave të tashme, u bë një tender.

Kush do të paguajë më shumë, ai ka të drejtën e vendosjes së emrit kësaj arene, që për mbi 70 vite mbajti një emër, të cilin, as koha e djeshme dhe as e sotme, nuk e shembi dot.

Megjithëse janë bërë përpjekje të herëpashershme për të përbaltur një emër, që ndoshta ishte idealisti më idealist që kishte pasur ky vend, përsëri nuk u shemb dor emri i një heroi.

Si duket, përpjekjen e fundit, po e bën Edi Rama dhe dhe në këtë kohë tenderësh e PPP-sh mistrece dhe korruptive, qofshin kur i miraton vetëm qeveria, qoftë kur ia kalon topin një parlamenti memec, gjithçka është e mundur.

Por të kthehemi në fillimin e gjërave. Përse ka qenë e pritur që stadiumi kombëtar i dikurshëm apo arena kombëtare e tashme nuk do të kishin emrin e një vizioneri idealist, i vrarë nga ata që nisën ndërtimin e këtij stadiumi dhe simbol i atyre që e ngritën?

Në jetën e tij politike, ende radikal i skajshëm dhe i harbuar në idetë e tij, Edi Rama, qoftë në Refleksionet e para, qoftë më pas, në mitingjet e zhurmshme, shpalli devizën e tij, si njëri ndër kundërshtarit më të thekur, kundër luftës nacionalçlirimtare, megjithëse nëna e tij e mirë, ishte pikërisht nga një familje që kishte dhënë birin e saj në luftë.

Dhe, për më tepër, ai kishte rënë në të njëjtën betejë me një figurë të shquar si Reshit Çollaku, i vetmi hero që kishte ngjallur kureshtjen e një poeti të shquar si Lasgush Poradeci dhe e kishte bërë shtërgun e liqerit, të dilte nga gjendja e tij e heshtjes.

Në ditët e para të lëvizjes për demokraci, që mbeti vetëm ëndërr, në trupën që po shfaqej si drejtuese e ardhshme, ndoshta më radikali do të ishte Edi Rama, pikërisht në qëndrimin e tij ndaj luftës, të cilën e kishte përjetuar vetëm si një valë vizitash dhe ardhjesh të paprera, sidomos në një 5 maj të çdovitshëm.

Nuk do të ishte i vetmi, por do të shfaqej më radikali, duke mos e ditur askush se çfarë kishte ndodhur në psikozën e një njeriu të lodhur nga qenia e tij si nipi i një heroi, nënën e të cilit, herë pas here e vizitonte e gjithë byroja politike, e mes tyre, edhe ai.

Afrimi i tij i rastësishëm me të majtën është menduar nga shumë kush, edhe nga autori i këtij shënimi, se do e bënte të kthente kokën pas dhe të djente të vërtetën e një lufte, e cila, edhe pse nuk kishte qenë aq bardh sa e mendonin para vitit 1990, nuk kishte qenë kurrë as zi, si e kishte menduar në atë kohë shefi i tashëm i së majtës.

E majta e viteve 90 në Shqipëri, në drejtimin e së cilës ishin figura tejet të dinjitetshme, të ditura dhe të afirmuara, do e mbanin pranë vetes periudhën e luftës. Jo si një gjë të zakonshme, por si vazhdim i një periudhe, kur sakrifica nuk ishte tek fjala, por tek përballja mes jetës dhe vdekjes dhe si pikënisje për fillimin e ndërtimit të një bote tjetër.

Nga ana tjetër, të majtët, fillimisht në opozitë dhe më pas në pushtet, pra, të majtët votues, që e kishin njëlloj të largët pushtetin, edhe kur ishte partia e tyre në qeverisje , edhe kur ishte në opozitë, duke votuar, në të drejtën e tyre, mendonin se forca politike ku ishin mbështetur dhe të cilën do e mbështesnin përmes bindjes, do të mbronte edhe vlerat e luftës.

Rreth 35 për qind të votave të së majtës vinin pikërisht nga familjet që kishin qenë pjesë e luftës, ose që e trajtonin atë me seriozitet, kundër ringjalljes së figurave fashiste e kolaboracioniste.

Edi Rama ka tashmë 6 vite në pushtet. Ka rreth 14 vite që drejton të majtën, herë herë me një frymë më liberale, por më shpesh me dorën e fortë që i dha vetes përmes ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008. E majta u bë e heshtur, grupi parlamentar anoi drejt modiokritetit dhe të të fortëve të pasur, njerëzit me mendim dhe vizion dalngadalë u larguan, mendimit ndryshe iu mbyll rruga dhe gjithçka po kalon larg së majtës të vërtetë, solide dhe mbështetëse.

Dhe në këto 14 vite në drejtimin e së majtës dhe 6 vite në qeverisje, ndryshe nga sa ishte pritur në fillim dhe, po ashtu, ndryshe nga sa pritet tani, ai harroi një periudhë pararendëse të së majtës, të luftës, kaloi në dalldinë e njeriut të fuqishëm, i cili, si të gjithë autokratët, synon të bëjë edhe historinë, të përcaktojë të shkuarën sipas botës së tij dhe të ndërtojë një të nesërme, po ashtu, sipas bindjes së tij të janarit të vitit 1991.

Në 14 vite drejtim partiak ai e largoi forcën politike që drejton nga vizioni i atyre që luftuan dhe u vranë për një Shqipëri ndryshe, krijoi një hapësirë tjetër për të majtën, e dërgoi gradualisht, por me forcë, drejt një të majte që nuk është e majtë dhe krijoi një ekip të bindur, ku reagimi ndaj shefit duket si herezi politike dhe ndëshkohet.

Fakt është se frika ndaj tij ka krijuar bindjen e verbër dhe pak kush shfaqi një mendim publik ndaj luftës, ndryshe nga shefi i tyre.

Shefi i së majtës as pyeti se është 75 vjetori i çlirimit. Më lehtë e kishte të përkulej para shefit të ballit kombëtar, duke mos e ndarë jetën e tij të shkencës nga ajo e politikës, se sa të ishte pjesë, qoftë edhe një herë në një ditë të shënuar; më lehtë për të mund të jetë rehabilitimi i një figure kuislinge si Pater Anton Harapi, anëtar i regjencës dhe pjesë e përgatitjeve të pushtimit italian, prill 1939, se sa të ishte pjesë e përkujtimit të rënies së një djali idealist si Qemal Stafa; më lehtë mund ta kishte të kërcënonte një figurë pranë tij deri pak muajsh, se të bëj heroin e gjashtë të Vigut, se sa të kujtohej se varrezat e dëshmorëve po shkatërrohen; më e kollajtë për të është të delegojë tendera tek vandalët e oligarkisë financiare, se sa të mendojë se historia nuk fillon me ardhjen e tij në pushtet dhe nuk mund të vulosë ai të vërtetën e një lufte, në të cilën, si kurrë më parë, u rreshtuan mbi 70 mijë vetë dhe ku u bënë pjesë pinjollë të disa familjeve nga më të ndriturat të kombit; rrugë më e kalueshme për të është të harrojë se çdo rilindje e ka një ditë apo datë fillimit, se sa të saktësojë, përmes së vërtetës historike, atë që ka ndodhur realisht.

Në fakt, shefi i së majtës, të cilën dikur donte ta zhbënte, më tepër ngjan me një figurë të Ballit që është në vendin e gabuar, se sa me një lider të së majtës që mbron vizionin e saj. Nderimi për Frashërin, nga djali i një njeriu të lidhur me pushtetin e së djeshmes, do të kishte më tepër vlerë dhe nuk do të anatemohej, nëse do të kishte ndarë shkencëtarin nga politikani, vitet para pushetimit me ato të pakta ku emrat u përlyen dhe historia shkoi nga e prapshta.

Dyzimi i tij dhe dalldia e pafre nuk mund të bëjnë kurrë burrin e shtetit dhe as mendimtarin real, gjakftohtë, të lirë nga pasionet dhe nga uni i tij proverbial.

Në fund të fundit ai nuk duhet të harrojë se e majta e ka votuar jo që të mohojë vlerat e saj, por që të ndëshkojë të keqen dhe të ndërtojë një sistem vlerash; e ka votuar për një fillim ndryshe, ku politika nuk e bën historinë dhe ku shefi i qeverisë nuk gjykon, përjashton e vendos sipas dëshirës së tij.

Edi Rama i vitit 1991, më saktë, radikali i vitit 1991, ndoshta bën mirë të kujtohet se ata që e hipën majë kalit të pushtetit, edhe mund ta zbresin lehtësisht. Heshtja e tashme e tyre nuk do të thotë se janë nënshtruar dhe se mund të mbështetin të kundërtën e besimit të tyre.

Nëse ai, Rama, është i lodhur me pushtetin, e majta nuk është ende aq e pasdorëshme, sa të mos bëjë një ditë një zgjedhje tjetër.

