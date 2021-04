DASH përgëzon Shqipërinë për zgjedhjet: Vazhdojmë partneritetin me Ramën, opozita të njohë rezultatin. Yuri Kim: Populli foli qartë! Prisni raportin final të OSBE

Ned Price, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ka përgëzuar Shqipërinë për procesin e zgjedhjeve të 25 prillit.

Në një status në rrjetet sociale, Price shkruan se vazhdojnë të shpresojnë për një partneritet të ngushtë me Kryeministrin Rama dhe të përgëzojnë fushatën e fortë të opozitës.

Ndër të tjera, zëdhënësi i DASH shton se respektimi i rezultateve të zgjedhjeve legjitime forcon demokracinë e Shqipërisë.

“Sh.B.A përgëzon popullin e Shqipërisë për zgjedhjet e tyre të fundit. Ne shpresojmë të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Kryeministrin Rama dhe të përgëzojmë fushatën e fortë të opozitës. Respektimi i rezultateve të zgjedhjeve legjitime forcon demokracinë e Shqipërisë”, thuhet në reagimin e DASH.

Ndërkohë edhe ambasadorja amerikane, Yuri Kim foli për herë të parë për zgjedhjet e 25 prillit, pasi ripublikoi deklaratën e DASH.

“Ne e përgëzojmë Kryeministrin Edi Rama dhe PS në fitoren e tyre elektorale. Ne gjithashtu përgëzojmë Kryetarin e PD-së Lulzim Basha për udhëheqjen e një fushate të fortë që u dha zë shumëkujt & frymëzoi shpresë. Më e rëndësishmja, ne përgëzojmë popullin shqiptar, i cili foli qartë. Duke njohur rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin, udhëheqësit do të veprojnë me përgjegjësi për të mirën e popullit shqiptar. Ne shpresojmë të punojmë me Shqipërinë për të forcuar më tej bashkëpunimin mbi demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin. Prisni raportin final të OSBE, i cili duhet të përdoret për të përmirësuar më tej zgjedhjet e Shqipërisë. Ne përsërisim që zbatimi i ligjit dhe gjyqësori duhet të ndjekin penalisht cilindo që shkel ligjin dhe pengon të drejtën e qytetarëve për të votuar lirshëm dhe në paqe”, tha Kim.

(1/3) We congratulate PM @ediramaal & the Socialist Party on their electoral victory. We also congratulate DP Chair @lulzimbasha_al for leading a strong campaign that gave voice to many & inspired hope. Most importantly, we congratulate the Albanian people, who spoke clearly. https://t.co/nDJWjiQnZb

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) April 28, 2021