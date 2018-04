Dasma e Skënderbeut/ Fate Velaj: Një përgjigje për ata që e duan Shqipërinë vetëm me festa ëmbëlsirash, e mishit të pjekur

Nga Fate Velaj

Në Kaninë të Vlorës, në datë 22 Prill, për herë të parë në histori, u festua 567 vjetori i dasmës më kuptimplotë të historisë së kombit shqiptar, asaj të Skënderbeut me Donika Arianitin.

Në një ceremoni modeste, me pjesëmarrjen e një grupi prej 50 arbereshësh, si dhe të ardhur nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Kruja, Tirana, Durrësi, Fieri dhe Vlora, Kalaja e Kaninës u rikthye në qendrën e kujtesës kombëtare.

Si ideator dhe organizator i këtij aktiviteti, realizova një ëndrrën time të vjetër, shprehur prej vitesh mes miqsh e, për ta realizuar këtë, iu drejtova përsëri miqve, vëllezërve të mi kaniniot, që e mbajtën në zemër e në mendje këtë ngjarje dhe e realizuam ashtu siç mundëm. Madje, shumë herë më bukur seç kishim mundësitë.

Skënderbeu e Donika erdhën nga Lungro e Kalabrisë. E donin me patjetër vëllezërit tanë Arbëresh të ishin ata të parët që do e martonin këtë çift, më të famshmin çift të historisë së kombit tonë. Ditën e dielë, 22 Prill, Kalaja e Kaninës u mbush me festues, me valltarë nga vise të ndryshme, ardhur enkas për të festuar.

Ngjarja e tejkaloi madhështinë por, njëkohësisht, vapa e madhe e asaj dite, nxori dhe zhapikët e fshehur poshtë gurëve të kalasë shekullore, të cilët filluan të hidhnin në hava helmin e tyre. Kuturu. Të kapë kë të kapë, e të helmohet kush të dojë. Ata nuk mbanin përgjegjësi për fatin e zi të atij që do helmohej.

Fillimisht u hodh helmi i një hardhuce, se dasma ka marrë para publike prej 25 milionë lekë. Do ishte mirë të kishte marrë, por nuk mori. Para publike kanë marrë shumë aktivitete në këto 27 vite, por jo të gjitha kanë qenë vlerë.

Nuk u mor asnjë lek nga Ministria e Kulturës. ZERO. Shkoni pyesni. Hapni dosjet e ministrisë dhe shikoni. Dasma u financua nga djemtë e Kaninës për ta nisur këtë ngjarje në vitin jubilar të Skënderbeut.

U tha se ishte qesharake. JO. Ishte madhështore. Ishte dritëruese si dielli që i rrinte në kokë nuses, vajzës së Kaninës dhe djalit të Krujës. Në fjalën time përshëndetëse thashë se vitin tjetër do të vijnë 5000-10.000 veta në dasmën e Skënderbeut sepse kjo festë do të jetë e përvitshme. E përhershme. Kjo është DASMA E KOMBIT dhe do jetë e të gjithëve. Dhe vitin tjetër, në atë pas dy viteve e shume viteve do jetë akoma më e bukur,më madhështore, më vezulluese, më verbuese.

Të krahasosh Kaninën me Romën është groteske, mjerane. Vetëm buxheti i kulturës së bashkisë së Romës është më i madh se i shtetit shqiptar.

Është e vërtetë që kali tërhiqej nga një litar por, paska akoma njerëz që e shohin kalin nga dhëmbët. Si t’ia bënim në momentin e fundit, kur personi që na premtoi të na sillte kuajt më të bukur në Shqipëri nuk erdhi sepse ashtu i doli një punë. Ata kuaj që t’i komenton u gjetën orën e fundit.

Çfarë t’i thosha unë arbëreshit që erdhi si Skënderbeu; ndërro këpucët se, diku maleve është dikush që është rritur me Gaius Iulius Caesar e Marcus Antonius dhe i njeh mirë veshjen e tyre, tabjatet e tyre.

Për t’u mos u marrë me çfarë është shkruar, dua t’iu them se Shqipërisë iu shtua një festë domethënëse, e përvitshme,e përhershme.

DASMA E KOMBIT.

DASMA E BASHKIMIT.

Ata që janë mësuar ta shohin kalin nga dhëmbët, e duan Shqipërinë vetëm me festa ëmbëlsirash, me festën e mishit të pjekur. Janë ata që kanë 27 vite që merren me analizat se kur iku gjermani i fundit nga Shqipëria, në datë 28 apo 29 nëntor 1944, e shpikën festat e tyre,të revanisë, të asudes, të reshedisë, të dhisë e të kecit.

Por, kur shohin të realizohet një festë ku mblidhet shqiptarizmi, kërkojnë ta çojnë kalin tek dentisti.

Ejani vitin tjetër në Kaninë. Ejani të shihni si do jetë. Ejani të festoni në vendin më të bukur mbi dhe. Ejani të ndiheni princëror, si njëherë e një kohë. Bashkojuni të ardhurve nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, arbëreshëve, dhe nga e gjithë Shqipëria.