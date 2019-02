Debati Klosi-Bumçi: Ramën e rrëzojmë deri në fund të pranverës

Partia Demokratike shpreson që kryeministrin Edi Rama ta largojnë nga pushteti deri në fund të pranverës. Nga studio e emisionit “Opinion”, deputeti demokrat Aldo Bumçi tha se pranvera do vij ndryshe.

Aldo Bumçi, deputet i PD-së: Nuk jam fallxhor, por unë mendoj që maksimumi fundi i pranverës e gjen këtë vend pa Edi Ramën. Pranvera do vij ndryshe, për shqiptarët. Pranvera vjen pa Edi Ramën, ky njeri nuk do qëndroj më, ky njeri nuk do realizojë zgjedhje.

Blendi Klosi, deputet i PS-së: Faleminderit që na dhatë kaq kohë, se na thatë që në 16 shkurt do iknim. Do përpiqemi të punojmë siç kemi punuar e do qeverisim siç kemi qeverisur. Ajo që kemi kuptuar është se nuk fitoni dot kurrë, është një dorëzim pa kushte i PS-së.

v.l/ Dita