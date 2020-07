Debati mbi figurat kombëtare/ Xhelal Gjeçovi: Pse Eqrem Çabej gjatë pushtimit nazist nuk e ndoqi shembullin e Koliqit

Prof. Xhelal Gjeçovi, SHBA

(Vijon nga numri i kaluar)

Duhet të vendosemi në kohën kur kanë ndodhur ngjarjet për të kuptuar të vërtetën historike, qoftë për Koliqin, qoftë për Camajn, apo dhe të tjerë që mund të dalin më vonë. Administratën fashiste dhe politikat fashiste që zbatoi ajo, nëse, për një arsye apo një tjetër, nuk ishe në gjendje t’i kundërshtoje e t’i luftoje, siç po bënin patriotët e antifashistët e këtij vendi, shumica dërrmuese e popullit, të paktën duheshin bojkotuar e abandonuar; çdo qasje tjetër ishte në dëm të interesave të vendit. Sigurisht nuk janë njësoj posti i ministrit të brendshëm apo në shërbimet inteligjente me atë të arsimit, jo vetëm për shkak të problematikave të ndryshme që mbulojnë e trajtojnë, por dhe të personave që si rregull përzgjidhen në këto detyra. Por, gjithsesi, ata që pranonin postet e ofruara nga okupatori, do të lëshonin jo pak nga vetja, nga personaliteti e nga integriteti i tyre, pasi do të detyroheshin të hidhnin vallen siç e donte ai dhe jo siç do të dëshironin ata.

Është e vertetë që Koliqi dhe në detyrën e ministrit të Arsimit u përpoq të bënte më të mirën e mundshme nën pushtim, edhe në ato kushte të vështira, e se puna e përpjekjet e tij lanë jo pak gjurmë në këtë fushë, sidomos në rimbëkëmbjen e arsimit shqip në Kosovë, që kishte rëndësi shumë të madhe. Ai punoi, siç thamë, në kohë të vështira dhe në një administratë të politizuar, biles me synime e objektiva jo thjesht politike, por dhe revanshiste, shkombëtarizuese, që synonin, siç u tha, italianizimin e vendit, ndryshimin e përbërjes etnike, përmes kolonizimit, por dhe masave të tjera, në fusha të tjera, pjesë e programeve të hartuara nga Roma zyrtare. Dhe në shënjestrën e parë, në objektivin e parë, do të ishin padyshim arsimi dhe shkolla; atyre u qe caktuar një vend e një rol i dorës së parë në këtë proces. Këtë proces nuk mund ta ndalte apo ta ndryshonte as një figurë e respektuar dhe autoritare si Ernest Koliqi. Me të ose pa të, shkolla do të pësonte ndryshimet që dëshironte Roma, që qenë programuar e vendosur prej saj. Dhe kështu në fakt ndodhi. Gjatë kohës që Koliqi drejtoi dikasterin e arsimit, shkolla do të përjetonte zhvillime kontradiktore; disa në sensin pozitiv, siç ishte dhe ringritja e arsimit në Kosovë; por jo pak dhe masa të tjera, në sensin e kundërt, kryesisht këtu, në Shqipëri, ku okupatori ballafaqohej me probleme e vështirësi të mëdha, e ato janë vlerësuar si hapa prapa, në krahasim me shkollën me fizionomi kombëtare që u përpoq të ndërtojë Ahmet Zogu. Mjaft drejtues shqiptarë në shkolla u hoqën e u zëvendësuan me kuadro italiane, një pjesë e tyre të stërvitur dhe për punë të tjera, kryesisht agjenturore. Programet dhe planet mësimore, interpretimi i fenomeneve historike e shoqërore do të pësonin ndryshime, do të përshtateshin e do të viheshin në shërbim të objektivave politike. Shkolla, mësuesit patriotë dhe nxënësit punonin nën terror; ata që kundërshtonin masat fashiste përjashtoheshin nga shkolla dhe pushoheshin nga puna. U hapën shkolla në Kosovë, por shkolla të tjera në Shqipëri u mbyllën, pasi administratën kuislinge e frikësonte shtimi i intelektualëve, i nëpunësve, pasi sipas saj nuk do të kishin ku të punojnë. Këtë fat pësoi për një kohë dhe gjimnazi i famshem i Korçës, që Koliqi e konsideronte si “çerdhe e përhapjes së ideve subversive”. Shkuarja e arsimtarëve në Kosovë, për të kontribuar në ngritjen e shkolles shqipe, ka padyshim dhe përkujdesjen e Koliqit, ashtu sikurse dhe vetëdijen e gatishmërinë e vetë kuadrove që iu përgjigjën thirrjes.

Por, nuk është e rastit që shumica e atyre që shkuan në Kosovë ishin veprimtarë të njohur të Lëvizjes Nacionalçlirimtare. Këtë meritë, të paktën, duhet t’ia njohim edhe asaj, që i nxiti, i organizoi dhe i instruktoi. Visar Zhiti nuk bën mirë që dyqindëve që shkuan në Kosovë ua kundërvë të dyqindët që, në këtë kohë, në Tiranë, themeluan PK për të vendosur, siç shkruan ai, diktaturën dhe për t’i kthyer krahët Kosovës. Për të qenë korrekt, me veten e me historinë, jo thjesht për kronologji, por për rëndësinë, duhet thënë se para diktaturës, do të vinin, çlirimi i vendit dhe rivendosja e pavarësisë kombëtare, meritë kjo e pamohueshme e asaj që themeluan të dyqindët këtu. Kurse përsa i përket Kosovës, janë të njohura angazhimet e Frontit Nacionalçlirimtar në organizimin e Lëvizjes në Kosovë, në ngritjen e kosovarëve në luftë, siç po bënin dhe vëllezërit e tyre në Shqipëri, përkrah koalicionit antifashist që udhëhiqnin aleatët, si e vetmja perspektivë dhe shpresë për Kosovën, për shqiptarët në tërësi, për te ardhmen e tyre.

Kësisoj, të dy palët e dyqindëve, si ata që shkuan në Kosovë dhe ata që vepruan këtu, ishin qysh në fillimet e veprimtarisë së tyre në sinkron, në të njëjtën linjë e me të njëjtin mision; të parët për të rimbëkëmbur arsimin shqip në Kosovë, por për të mos u ndalur e kufizuar vetëm këtu, për të ndihmuar e kontribuar dhe në drejtime të tjera, në radhë të parë për të ngritur popullin e Kosovës në luftë. Nuk është e rastit që asnjeri nga të dyqindët që shkuan në Kosovë dhe qindra të tjerë që iu bashkuan atyre, nuk u bënë as fashistë dhe as kolaboracionistë, por antifashistë, madje shumë prej tyre dhe organizatorë të rezistencës antifashiste në Kosovë. Ishte e njëjta forcë, të njejtët preokupime e ideale që frymëzonin e sinkronizonin levizjet, qëndrimet, organizimet në të dy pjesët e vendit.

***

Duke insistuar në këtë çështje, në çështjen e kolaboracionizmit si fenomen, nuk e kam hallin vetëm tek Koliqi, apo tek të tjerët që pranuan postet e ofruara nga okupatori, por tek fenomeni në vetvete, tek trajtimi që i bëhet sot atij, tek përpjekjet për ta justifikuar, duke na e shitur, madje, si një vlerë. Sigurisht figurat që bashkëpunuan me okupatorin nuk mund të trajtohen njëlloj, me të njëjtin kut, dhe as me mendësitë e me gjykimin që iu bë në vitet e nxehta pas lufte, tek ne dhe në vendet e tjera. Secili ka individualitetin dhe personalitetin e vet, shërbimet e veta ndaj vendit, të cilat askush nuk mund t’ua mohojë askush, por dhe problemet e lëkundjet, në momente të caktuara, të cilat gjithashtu nuk duhen anashkaluar, pasi i kanë sjellë dëm vendit. Qari e qederi, siç thotë populli, në kësi rastesh, shkojnë bashkë. Nuk ka dyshim se ata që pranonin të shërbenin në një administratë të tillë, në nivele të tilla, merrnin mbi vete një barrë e një përgjegjësi jo të lehtë, jo të vogël. Një qëndrim e një zgjedhje e tillë, në ato kohë të vështira ishte një minë me sahat, që mund të shpërthente edhe nga vetë ai që ua ofronte këto detyra. Po gjithsesi, okupatori do të përpiqej të shfrytëzonte lëkundjet e tyre për të krijuar iluzionin se intelektualë të njohur shqiptarë po pranonin e po afroheshin me fashizmin, po integroheshin në rendin fashist. Ky ishte çmimi që paguhej në këtë rast. Ndoshta këtë kishte parasysh Eqrem Çabej, koleg i Koliqit, që, disa muaj më vonë, do të refuzonte të njëjtën detyrë, atë të ministrit të Arsimit që i ofruan gjermanët nazistë.

Po të pranohen shpjegimet që i bën këtij problemi, z. Visar Shiti, një figurë e respektuar e letrave shqipe, atëhere duhet të themi se ata që bashkëpunuan me okupatorët bënë mirë, biles duhet të ishin shtuar edhe ca radhët e tyre, sepse kështu vendi do të kishte patur edhe më shumë dobi. Kjo logjikë, për mua përbën një non sens, një përpjekje për të justifikuar një të keqe, që s’duhet të justifikohet dhe nuk mund të justifikohet; ajo nuk shkonte në atë kohë, por nuk shkon as sot. Në fund të fundit, edhe ndonjë ndryshim apo përfitim që arrihej në këtë rrugë, nuk ishte asgjë përballë gjendjes në të cilën ndodhej vendi nën pushtim, nën terror, i kërcënuar e i rrezikuar deri në asgjësim, si popull e si komb, për shkak të politikave dhe synimeve të okupatorit; edhe ato lëshime që mund të siguroheshin në këtë rrugë, i faturoheshin atij, pasi ishte ai që i lejonte. Pra, qëllimi i kësaj politike, përfshi dhe rekrutimin në administratë të figurave intelektuale të njohura, apo dhe rimbëkëmbja e arsimit shqip në Kosovë, ngritja e Institutit të Studimeve Shqiptare etj., ishin masa të mirëllogaritura në Romë; nuk bëheshin kot, pa një mendim e pa një qëllim. Me to synohej, veç të tjerave, krijimi i iluzioneve se fashizmi po ndërmerr programe zhvillimi në vend, madje dhe në fusha të rëndësishme, sic ishin dhe arsimi e shkenca, prandaj nuk kishte arsye që ai të kundërshtohej e aq më pak të luftohej. Përmes tyre synohej, më së pari, joshja e intelektualeve, sidomos e figurave të njohura e me reputacion, afrimi e angazhimi me studime, në ato fusha që i interesonin për momentin okupatorit, që të paktën mendohej se nuk i krijonin telashe atij dhe që, në fund të fundit, largonin vëmendjen nga problemet që kishte vendi, nga obligimet që kishin intelektualët shqiptarë.

Prandaj dhe tingëllon disi naive për t’u besuar pohimi i Zhitit, se Mustafa Kruja përpiqej të përzgjidhte në kabinet e në administratë figura të njohura antifashiste. Si mund të kërkohej e të pritej nga Kruja një gjë e tillë, kur ai ishte ndër të parët që i bënë thirrje Musolinit që të intervenojë vendin, të përmbysë regjimin e Ahmet Zogut dhe të vendosë një regjim autoritar që nënkuptonte një regjim fashist? Dhe kur kjo u bë realitet, ai ishte ndër të parët që përshëndeti pushtimin e vendit, duke i dërguar telegram urimi Musolinit, për veprën grandioze që realizoi ushtria e tij famëmadhe(!). Ai u soll në krye të qeverisë, pas dështimit të Vërlacit, si një dorë e fortë, që me terror, por dhe me demagogji, duke luajtur kartën e nacionalizmit e të Kosovës, të arrinte të përçante Lëvizjen Nacionalçlirimtare, të tërheqë pas vetes nacionalistë të Frontit, të dobësojë e të shuaje kështu Lëvizjen Nacionalçlirimtare, por dështoi në këtë ndërmarrje dhe për këtë arsye do të zëvendësohej, duke pësuar të njëjtin fat si paraardhësi i tij.

***

Atyre që i servirin opinionit të pavërteta mbi këto figura, u duhet bërë një pyetje e thjeshtë: A i dinë realisht këto gjëra, a i kanë parë dokumentet? Është rasti të theksoj se, nëse duan vërtetë të njihen me realitetin, me të vërtetën, duhet t’i lexojnë me qetësi dokumentet që sjellin studiuesit. Figurat historike gjykohen nga qëndrimet dhe veprimet që pasqyrohen në to, e jo nga dëshirat, nga interesat politike apo simpatitë personale. Ne nuk mund të shpikim kritere të tjera, veç atyre të përpunuara e të zbatuara dhe në vendet e tjera demokratike, për të vlerësuar bashkëpunimin dhe bashkëpunëtorët e okupatorit, apo dhe te fuqive te huaja pas lufte, që u përfshinë në një aventurë për destabilizimin e shkatërrimin e Shqipërisë dhe plotësimin e orekseve të satelitëve të tyre, fqinjëve grabitqarë, që s’u ngopën e s’u ndalën para përdorimit të çdo mjeti, pra dhe rekrutimit e perdorimit të kontigjenteve të tilla, në dëm të vendit të tyre, për pará e përfitime gjithfarëshe. Nuk mund të justifikohet, për asnjë arsye bashkëpunimi me okupatorin e përgjithësisht me të huajt, në dëm të vendit e të pavarësisë së tij, qoftë dhe me faktin se ata ishin antikomunistë.

Në këtë rast, atyre nuk u vijnë në ndihmë ato që ngjanë pas lufte. Paslufta është periudhë tjetër; për regjimet e qeverisjet saj ka e do të ketë gjithnjë vend për te folur. Marrëzitë e regjimit të kaluar që nuk arriti të bëjë diferencimet e duhura, duke kursyer të paktën figura si Koliqi, Fishta etj. e akoma më keq duke ndaluar e syrgjynosur veprën, krijimtarinë e tyre, askush nuk mund t’i justifikojë e t’i mbrojë. Por duhet të jemi të qartë: Regjimi komunist i gjykonte më së pari mbi kritere politike njerëzit. Dhe, në këtë kontekst, nuk janë vetëm Koliqi e Camaj që iu ndaluan veprat dhe krijimtaria. Janë edhe plot të tjerë. Është Fishta e Konica që pësuan të njëjtin fat dhe për të njëjtat arsye. Janë edhe krijues të tjerë të anatemuar dhe të denigruar, madje edhe të burgosur.

Por, lufta, periudha e okupacionit, si për çdo popull edhe për ne shqiptarët ishte një provë e madhe. Në radhë të parë ishte e tillë për njerëzit e ditur, për intelektualë. Dhe dua të theksoj se në atë kohë nuk luftohej për komunizëm, që të justifikohej qëndrimi i tyre; biles për të as që bëhej fare fjalë. Vendi ishte i pushtuar dhe detyra imediate për çdo patriot ishte ngritja në luftë për të rikthyer pavarësinë e shkelur nga agresorët fashistë. Prandaj logjika që synon të justfikojë e të mbrojë kolaboracionizmin, qoftë dhe duke tundur kartën e antikomunizmit, duke na e servirur si një vlerë, nuk shkonte në atë kohë, por nuk shkon as sot. Një gjykim i tillë vlen dhe kur janë në shprehje, të implikuar në këtë veprimtari dhe vende e shtete që në Luftën e Dytë Botërore, por dhe sot janë aleatët tanë. Rrënjët e miqësisë me ta janë më të thella e më të shtrenjta se sa mbështetja që ato u dhanë bandave të diversantëve, shumica e të cilëve bashkëpunëtorë të fashizmit që vinin këtu me një qëllim të vetëm, të destabilizonin e shkatërronin vendin e tyre, për llogari të shërbimeve të huaja inteligjente, kryesisht atyre fqinje, që kishin si objektiv të parë Shqipërinë, e pastaj regjimin e asaj kohe, i cili duhet pranuar e pohuar me forcë se e mbrojti si askush pavarësinë dhe integritetin e saj. Për këtë aresye kuotat e tij rriteshin pas çdo dështimi të kësaj veprimtarie. Ish kryeministri anglez Toni Bler e ka pranuar publikisht rreth një gjysmë shekulli më pas gabimin që u bë duke mbështetur këtë rrugë e këto kontigjente njerëzish që mohuan vendin e tyre për t’u vënë në shërbim të të huajve, për të rrëzuar regjimin e Enver Hoxhës, që solli efekte të kundërta duke i dhënë frymë dhe emër atyre, që edhe sot të kujtohen e ndërohen, pasi i bënë ballë kësaj veprimtarie antishqiptare, më së pari dhe ruajtën të pa prekur pavarësinë e atdheut.