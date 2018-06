Debati në Himarë/ Banori: Mos u bëj si Berisha, se të kemi nip. Rama: Po na turpëron

Kryeministri Edi Rama deklaruar gjatë dëgjesës në kuadër të ‘Llogaridhënies’ se janë 11 milionë euro në dispozicion të atyre që do të shpalosin projektet për agroturizëm.

Rama u shpreh se turizmi është një sektor ku qeveria do investojë direkt, jo me kredi, por me para në dorë.

Gjatë dëgjesës pati edhe disa debate mes banorëve dhe Ramës, për pronat, punësimet dhe probleme të tjera që i shqetësojnë.

Ndërsa nuk munguan edhe batutat me banorët, pasi kryeministri është nip në Vuno.

Debati me qytetarët në Himarë

Qytetarja: Nuk po na jepet e drejta për kullotat për kopenë në Vuno, vetëm ne jemi.

Kryebashkiaku Goro: U kemi dhënë përgjigje, nuk keni bërë procedurat e duhura, e kemi parë me kujdes çdo gjë.

Rama: Ai po të jep përgjigje, duhet ta dëgjosh. Po i shoh dokumentet, kjo nuk bëhet duke ndërprerë njëri-tjetrin, na turpëron edhe Vunoin, na e nxjerr sikur është vendi i njerëzve me 39. Mos na nxirr namin e keq. Të lutem se po e tepron. Mos se do të thonë u zunë vunjotësit me njëri-tjetrin. CCa qengji urtë ti?! Ti paske edhe 300 të tjerë pas…Do të shikojmë mundësinë që ta shpallim edhe gruan heroinë të punës, që të përballon ty.

Qytetarja: Kemi probleme me pronat, na i kanë marrë.

Rama: Lesh arapi, që nuk e merr vesh i pari të dytin. Do të shikojmë letrat dhe në bazë të letrave, kujt i takon do i njihet e drejta.

Qytetarja: Kryetari i bashkisë është vetëm për njerëzit e tij këtu, jo për të drejtuar punën.

Rama: Nëse toka është shpronësuar për interes publik shkruani te faqja, aty me fakte…

Qytetarja: Këtu e ke bërë plazhin, je rritur këtu…

Qytetari: Berisha më tha që Borshi nuk ka dalje në det, mos e bën si Berisha na ndihmoi ne, se të kam njohur që të vogël.

Rama: Mos na e përmend, se është edhe ditë e premte, do të na prishësh muhabetin

(Një qytetare vijonte që të fliste ndërkohë që vijonte bashkëbisedimi me qytetarët)

Rama: Boll se na çmende…

Rama: Kështu e kemi ne të Vunonit, këtu në Tiranë kam Petrit Vasilin, këtu jeni ju.

