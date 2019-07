Debati Salinjani-Shalsi: Kryetarët tonë, në detyrë

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji deklarpi mbrëmjen e kësaj të marten ë një lidhje telefonike në emisionin “Opinion” se kryetarët e bashkive të djathta nuk do të dalin nga zyrat, pas votimeve të 30 qershorit.

Salinjani tha: “Ne nuk i njohim zgjedhjet. Bashkitë do t’i administrojnë kryetarë bashkie të zgjedhur me vota, me zgjedhje normale. Do jenë këta që janë sot. Si do dalin këta me dekret të Ramës? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është vetë Rama. Ne do bëjmë gjithçka që ka në dorë populli dhe institucionet për t’i penguar. Nëse nuk ka zgjedhje, ne nuk i njohim zgjedhjet dhe kryetarët e bashkive do jenë aty”.

Në lidhje me këto fjalë reagoi Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Eduard Shalsi, po në lidhje telefonike, i cili tha se kryetarët e rinj të Bashkive duhet të jenë në zyrë dhe nuk kjo nuk pengohet.

Shalsi tha: “Nuk kam ndërmend të komentoj deklarata kalamajsh, ajo që mund të them është se kryetarët e zgjedhur të bashkive duhet të jenë në zyrë pasi të përfundojë procesi. Njerëzit dhe shqiptarët nuk ka gjykojnë se çfarë ne themi, por se çfarë ne bëjmë. Kanë që nga shkurti që thonë e kemi rrëzuar Edi Ramën. Kryetarët e bashkive do të jenë në zyrë dhe nuk ka asnjë mjet për t’i penguar, do të ndodhi në të njëjtën mënyrë siç ka ndodhur kur këta zotërinj bënin plazh ndërsa disa bëjnë burg. Koha e rrumpallës politike po përfundon”.

Salinjani replikoi: “Nëse një idiotësi thuhet me seriozitet sërish idiotësi mbetet. Ky zotëria nuk po mban fjalën që ka thënë: nuk do vjedhim kaq në mënyrë flagrante”.

