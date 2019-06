Dedektivja që zbulon tradhtitë në çift, ja sa kohë i duhet

Shkënda Lili, është e vetmja grua në vendin tonë që investigon në tregun e dedektivit privat.

Në videon e mëposhtme njihemi me Evën, e cila ishte vetëm 19 vjeçe kur erdhi në Tiranë nga rrethi i Fierit, 6 vite më parë, për të ndjekur studimet e larta për mësuesi, ndërsa familja kishte vendosur më herët për fatin e saj. Ajo u paraqit tek dedektivi privat sepse dyshon se partneri i saj e tradhëton.

“Kërkoj që ta faktoj që me të vërtetë ai ka një lidhje tjetër”, thotë Eva.

Shkënda Lili: Eva ku e ke kuptuar ti ekzaktësisht që marrëdhënia juaj nuk funksionon?

Eva: E kam kuptuar kur ai filloi të vinte gjithnjë e më vonë në shtëpi. Kur e merrja në telefon, ai më thoshte që kam punë ose nuk e hapte telefonin fare.

Eva: Problemi im ka shumë vite që ka filluar. Kur isha 18 vjeç, babai më fejoi me një djalë nga Roskoveci nga jam edhe vetë. Problemi është në faktin që babai thotë se, çfarë do të mendojnë të tjerët, nëse ti do të ndahesh. Kam kuptuar që marrëdhënia jonë nuk funksionon më për faktin se e kam kapur duke folur me një tjetër femër, ja kam treguar edhe babit, por i fejuari nuk e ka pranuar, madje më ka thyer telefonin në nerva e sipër.

Eva: I fejuari është i punësuar në bankë. Ne bashkëjetojmë, kemi ardhur në Tiranë që kur unë u zhvendosa për shkak të studimeve. Në moshën që unë jam duhet të mendoj seriozisht ta hedh apo jo hapin tjetër që është martesa. Kështu që mua më duhet të vërtetojë nëse ja vlen apo jo të vazhdoj.

Fokusi i detektivit privat nuk janë vetëm problemet në çift. Shumë prindër janë të shqetësuar për shoqërinë e fëmijëve në shkollë si edhe konsumimin e lëndëve narkotike nga të rinjtë, shkruan ABC.

Shkënda tregon se për dy javë arrihet të kuptohet nëse ka një tradhti ndërsa shton se ka raste që duhen prova për të faktuar tradhtinë edhe në gjykatë dhe sipas ligjit mbi “Funksionimin dhe organizimin e profesionit të detektivit privat”, që operon në vendin tonë në bazë të një vendimi gjykate provat që sigurohen nga detektivët privat janë të vlefshme në gjykatë vetëm nëse janë bërë në ambiente publike.

“Në shumë raste kam konstatuar që adoleshentët lënë orët e mësimit, janë përdorues të hashashit, kanë shoqëri të keqe. Më ka rastisur që këto lloj sjelljesh përfundojnë ose me lëndë narkotike, ose lidhje me një person që nuk është moshatar, pra më i madh në moshë. Sipas prindit, fëmija ndodhet në shkollë por në fakt është me të dashurin që është shumë më i madh se vetja.”, thotë Shkënda.

b.b/dita