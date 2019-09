Defekt në linjën e Bovillës, Tirana pa ujë

Gjatë mbrëmjes së sotme linja e transmetimit që shkon nga ujëmbledhësi i Bovillës deri në impiantin e Bovillës, ka pësuar defekt.

Ujësjellës Kanalizime Tiranë njofton se defekti ka ndodhur në linjën Dn 900, i cili shkakton mjaft humbje që do të ndihen edhe në furnizimin me ujë në qendër të qytetit si dhe në zonat e Yzberishtit dhe Astirit, të cilat tashmë furnizohen me ujë direkt nga Bovilla.

Ujësjellësi Tiranë dëshiron të njoftojë qytetarët se inxhinierët dhe grupet tona në terren po punojnë intensivisht për riparimin sa më parë të defektit të ndodhur, për të siguruar furnizimin normal me ujë të qytetit të Tiranës dhe veçanërisht të zonave që preken direkt prej këtij problemi në linjën e transmetimit.

Falenderojmë qytetarët për mirëkuptimin dhe i sigurojmë ata se të gjithë specialistët tanë ndodhen në terren për eleminimin e këtij defekti!’, thuhet ne njoftimin e UKT.

l.h/ dita