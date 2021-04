“Defender 21”, Yuri Kim jep detaje: Deri të hënën, më shumë se 800 trupa amerikanë vijnë në Shqipëri

Ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim ka përditësuar zhvillimet lidhur me stërvitjen “Defender Europe 21”.

Me anë të një postimi të bërë në Twitter, ambasadorja Kim shkruan se deri të hënën në vendin tonë do mbërrijnë në total 800 trupa të tjerë amerikanë.

“Përditësim për Defender21: Deri të hënën, do të ketë më shumë se 800 trupa amerikanë në Shqipëri, duke ndërtuar mijëra të tjerë për stërvitjen më të madhe ushtarake në Ballkanin Perëndimor”, shkruan ambasadorja Kim.

Update on #Defender21 : By Monday, there will be more than 800 🇺🇸 troops in 🇦🇱, building towards thousands more for the largest military exercise in the Western Balkans. #WeAreNATO 🇺🇸🇦🇱 #KrahPerKrah pic.twitter.com/04u4Zeqffa

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) April 25, 2021