Deklarata befasuese e Zaev: Greqia duhet të marrë përsipër udhëheqjen e Ballkanit

Kryeministri i Shkupit, Zoran Zaev , ka bërë një deklaratë befasuese, ndërsa tha se “Greqia duhet të marrë përsipër udhëheqjen e Ballkanit”. Deklaratën e tij Zaev, e mbështeti me argumentin se “Greqia është vendi më i vjetër anëtar i BE-së, vendi më i vjetër anëtar i NATO-s”.

Në një intervistë për IBNA , Zaev iu referua takimit të tij të parë me Kryeministrin Grek Kyriakos Mitsotakis Asamblenë e 74-të të Përgjithshme të KB.

“Për mua është gjithmonë kënaqësi të takoj përfaqësuesit e një vendi miqësor dhe Greqia është miqësore me vendin tonë. Që nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Prespës, qëllimi ynë i vetëm është të ndërtojmë një miqësi, të shkojmë drejt prosperitetit për të dy vendet, dhe natyrisht që gjithmonë shfrytëzoj rastin të uroj prosperitet, gëzim, kënaqësi, jetë të mirë dhe bashkëpunim me qytetarët e Maqedonisë Veriore. Ne diskutuam zbatimin e Marrëveshjes së Prespës, e cila është shumë e rëndësishme për të dy palët, pasi do të jetë e dukshme për të dy palët. Ne kemi detyrime për të përmbushur, disa janë përmbushur më herët seç kërkohej nga qytetarët tanë dhe t’u tregojmë qytetarëve tanë të Greqisë miqësinë tonë të sinqertë”, u shpreh Zaev.

Kryeministri i Shkupit gjithashtu iu referua kursit evropian të vendit të tij, duke thënë se ishte një çështje që ai diskutoi me Mitsotakis.

“Absolutisht është qëllimi i një vendi miqësor të mbështesë fqinjin e saj verior, Republikën e Maqedonisë Veriore. Në këtë drejtim pala greke është e lumtur të na mbështesë në Këshillin Evropian.

Me këtë rast, unë ndaj ndjenjën se Greqia me të vërtetë duhet të marrë përsipër udhëheqjen e Ballkanit, sepse Greqia është shteti anëtar më i vjetër i BE-së, shteti anëtar më i vjetër i NATO-s. Qeveria e Mitsotakis ka mundësinë dhe normalisht do të zhvillojë politikat e tij. Por ndjenja për mua, si kryeministër i Maqedonisë Veriore, dhe kryeministra të tjerë dhe drejtues të rajonit, është që ne presim udhëheqje nga Greqia, pasi agjenda e Selanikut e vitit 2003 na ka dhënë këtë inkurajim edhe për një kurs evropian.

Ne jemi të përkushtuar. Në vendin tonë, 83% e qytetarëve janë në favor të anëtarësimit në BE. Duke pasur parasysh këtë rrugë, Greqia normalisht do të duhet të zërë vendin e saj të ligjshëm në Ballkan dhe Evropën Lindore. Nuk është një mundësi para nesh dhe unë e di se Greqia do të na mbështesë tani në Këshillin Evropian, në mënyrë që të kemi një datë për të filluar d iapragmatefseis me BE-në “, tha ai.

l.h/ dita