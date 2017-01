Deklarata bombë e Izet Haxhisë: Ylli Rakipi porositi bombën te Lush Përpali

Një ditë pas intervistës së Ylli Rakipit me Jaho Mulosmanin, ka reaguar edhe Izet Haxhia, ish-truproja i Sali Berishës.

Përmes një statusi në Facebook, Haxhia shkruan se Gazetari Ylli Rakipi, dikur njeri shumë i afërt i politikanit Sali Berisha, e ka urdhëruar atë (Izet Haxhinë) për vendosjen e bombës ndaj ish-deputetit socialist Lush Perpali.

Statusi i plotë në Facebook

“Dëgjova një intervistë të Ylli Rakipit, ku ai tha që unë i kisha përmendur emrin atij dhe shprehte habinë se kisha pyetur atë, pa thënë për cilin rast kisha thënë, dhe duke bërë të habiturin se nuk kishte lidhje me asgjë, dhe duke bërë aludimin se meqë unë po përmendja kot emrin e tij, edhe ato gjërat e tjera që kam thënë janë të pabesueshme… Si duket Ylli ngaqë ka ndryshuar shumë patronë politikanë që u shërbente sipas ndërrimit të pushtetit apo edhe konsumimi i tepërt që i bën alkolit ka bërë të vetën në kujtesën e tij. Po t’i kujtoj këto raste o Ylli.

Rasti i parë është vendosja e bombës tek kioska e Lush Përpalit. Ka qenë dita kur ti Ylli do ikje në Turqi për të marrë ndihma për gazetën tënde të partisë tek miqtë e Berishës. Para se të niseshe kemi folur për vendosjen e kësaj bombe, kuptohet me porosi të ‘marshallit’ dhe të kam thënë që sa do zbresësh në Turqi kjo punë është e mbaruar. Dhe e vërteta është se pa zbritur ti akoma në aeroportin e Stambollit, bomba është vendosur dhe i pari që ke marrë lajmin në tel. ke qenë Ti apo ke harruar? Mos më thuaj që kur zbrite në Stamboll nuk të pritën aty Miri i Xhikes me Ylli Kelmendin me porosinë time kuptohet. Apo edhe këtë e ke harruar? Po atë ditë unë kam bërë një takım me kokat e krimit për t’i tërhequr ata në krahun e partisë time dhe tëndes njëkohësisht, PD, në fushatën që po afronte. Ka qenë porosia e marshallit edhe për këtë takım e përcjellur me insistim nga juve. Edhe këtë duhet ta kesh harruar… S’ka gjë Ylli, po të kujtoj një rast tjetër.

A të kujtohet një rast tjetër, kemi qenë në mitingun e PD në Elbasan. Ishte vendosur bomba tek fondacioni Soros të cilin ti nuk e doje fare sepse nuk të ushqente me ndihmat bujare që u jepte armiqve të tu në atë kohë… më the që çunat e Saliut, e kishe fjalën për Salı Shehun dhe jo për marshall Saliun, ja vunë bombën Sorosit se ashtu të kishte thënë Sali komisari ty, se në atë kohë puna vlerësohej me sa më shumë akte terroriste që bëje kundër ‘armikut’ të kuq. Qesha dhe thashë që Saliu e bën këtë se e don partinë tonë. Apo ke harruar edhe kur më the që duhet t’i mbushim mendjen marshallit ta marrë Azemin në fushatën elektorale, të cilin e kishë shok të pijes në Rogner, sepse duhet përdorur në këtë fushatë kundër armiqve.

Nuk më habit kjo ‘harresë’ e jotja o Ylli i dikurshëm i Mehmet Elezit, apo edhe këtë e ke harruar që eminenca gri e Berishës të sugjeroi ty dhe vëllain tek marshalli dhe filloi karriera e jote e ndritshme në media. Duhet të kesh harruar edhe miqësinë tënde me Gazideden, kur vije së bashku me të tek Vila Katër për të takuar marshallin në orët e vona të natës. Ke harruar që e ktheve gazetën tënde të financuar me paret e kontrabandës së naftës me Serbinë, apo paret e shqiptarëve të shkretë të futura në firmat piramidale pronarin e njërës prej të cilave ti e kishe mik, e kam fjalën për kapterrin Vehbi Alimuça. Dëgjo ore Ylli, ti nuk ke as moralin, as integritetin as pastërtinë të vlerësosh ato që kam rrëfyer unë; tı je një pjesë e asaj medias që ka mashtruar e po mashtron për 25 vite këtë popull të mjerë duke u majmur me paratë e gjakut të këtij populli që politikanët e radhës jua japin me bujari që ti dhe soji jot i pështirë të bëni bythëlëpirjen e radhës…”, shkruan sot Izet Haxhia.