Deklarata lufte nga Turqia: Erdogan të “çlirojë” shoqëruesen e Muhamedit, duhet të pushtojë Qipron jugore, vendi ku ajo është varrosur!

Gazetari turk, Abdullah Bozkurt, drejtor i rrjetit të pavarur ‘Nordic Monitor’ postoi në llogarinë e tij personale në Twitter një shënim nga predikuesi i islamit, Ihsan Senocak.

Predikuesi turk, duke shpërndarë një foto me marinarët turq që formojnë termin “Mavi Vatan “ kujtoi shoqëruesen femër të Muhamedit, Umm Haram, varri i së cilës mendohet të jetë në Larnaca.

Me këtë ai i kërkonte Presidentit turk të pushtonte Qipron dhe të “çlironte” Umm Haram.

“Turqia duhet të pushtojë Larnakan në pjesën jugore të Qipros, ku është varrosur shoqëruesja e Muhamedit, Umm Haram”, shkroi predikuesi islamist Ihsan Senozak.

Përmes postimeve të tij në rrjetet sociale, artikujve në gazeta dhe paraqitjeve televizive, ai promovon axhendën agresive të politikës së jashtme dhe ushtarake të qeverisë Erdogan.

#Turkey should occupy #Larnaca in the southern part of #Cyprus where prophet Mohammed’s companion Umm Haram was buried,

says Islamist preacher Ihsan Senocak, one of the leading jihadist Turkish Imams who promote #Erdogan gov’t aggressive foreign policy/military agenda. pic.twitter.com/Av2ylwRmo5

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 20, 2020