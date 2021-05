Dekompozimi moral, një analizë mbi qëndrimin e PD kundrejt procesit zgjedhor. Pse ka vend për pesimizëm dhe neveri, por jo për çudi

Viktor Malaj

Qëndrimi i PD-së kundrejt procesit zgjedhor dhe rezultatit të tij ishte diçka e pritshme prej të gjithë atyre që e njohin mirë psikologjinë dhe moralin e kupolës së saj drejtuese si dhe mbajnë mend gjithë sjelljen e saj tridhjetë vjeçare. Drejtuesit kryesorë të kësaj partie e kishin paralajmëruar me kohë faktin se do të njihnin dhe pranonin vetëm atë rezultat zgjedhor që do t’i sillte ata në pushtet dhe do të kundërshtonin çdo rezultat tjetër. Kjo ishte edhe arësyeja që Lulzim Basha nuk i përgjigjej asnjëherë drejtpërdrejt pyetjes nëse do të jepte dorëheqjen në rast se partia e tij do të humbte zgjedhjet.

Megjithëse të gjitha sondazhet e bërë nga kompani të huaja dhe, madje, edhe nga media përkrahëse të opozitës, e nxirrnin PD-në në vend të dytë dhe me disa pikë pas PS-së, ata vazhdonin të flisnin për “fitore, përmbysje demokratike” etj. Nëse kujtojmë të gjitha deklaratat dhe qëndrimet e drejtuesve të kësaj partie, pa përmendur LSI-në që thuajse u shkërmoq, duket qartë që ata, jo vetëm vazhdojnë në traditën e tyre antidemokratike, por edhe kanë krijuar botën e tyre të brendëshme, virtuale dhe gënjeshtare, të cilës kanë nisur t’i besojnë. Përveç propagandës së vet mashtruese, drejtuesit e opozitës shpallin si të gënjeshtërt gjithçka që s’iu përshtatet interesave të veta, madje edhe sondazhet e të huajve apo ato vendase na i shpallin tani si “të porositura, të paguara nga pushteti” etj.

Në rrugën e tyre të dekompozimit moral dhe theqafjes antidemokratike, drejtuesit e opozitës, jo vetëm kundërshtojnë rezultatin e zgjedhjeve, të çertifikuar nga të gjithë përfaqsuesit e tyre në Komisionet Zgjedhore rajonale dhe në KQZ, por sillen dhe veprojnë në kundërshtim të plotë edhe me vlerësimet ndërkombëtare për procesin. Në këtë revan ata arrijnë deri aty sa ta shpallin këtë proces zgjedhor si “zgjedhjet më të trukuara në histori” (A. Gjekmarkaj) apo “vjedhja më e madhe e votave në historinë e Shqipërisë” (L. Basha). Të kujtojmë kush i bën këto deklarime. Janë përfaqsuesit e asaj partie që organizoi dhe dhunoi masivisht zgjedhjet e 26 majit 1996, të shpallura si të papranueshme nga bashkësia ndërkombëtare perëndimore. Janë vazhduesit e asaj partie që manipuloi masivisht rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2009 dhe e detyroi opozitën të futej në grevë urie me kërkesën për hapjen e kutive të votimit të cilat ndodheshin të grumbulluara në Pallatin e Sportit por, meqë ishin numëruar “pa hile”, kundërshtohej hapja e tyre dhe babai shpirtëror, moral dhe politik i këtyre “luftëtarëve për drejtësi e demokraci” të sotëm, Sali Berisha urdhëroi djegien e gjithë fletëve të votimit. Shpalljen e zgjedhjeve aktuale si “të vjedhura” e udhëheq Lulzim Basha, i cili para syve të të gjithë shqiptarëve manipuloi rezultatin e votimeve për bashkinë e Tiranës në vitin 2011 dhe, me gjithë thirrjet e ndërkombëtarëve dhe të shkrimtarit Ismail Kadare për të pranuar humbjen, u bë kryetar bashkie duke vjedhur fletëvotimi nga kutitë e votimit për këshillëtarët lokalë.

Ka vend për pesimizëm dhe neveri por jo për çudi. Këta shohin qimen përpara tjetrit por jo traun para vetes së tyre. Ata vranë në Elbasan veprimtarët politikë të kundërshtarit gjatë fushatës ndërsa tani na flasin për “terror të pushtetit”, u kapën me zë dhe figurë duke paguar para për votat dhe sot flasin për “blerje masive të votave nga pushteti”. Janë kaq të pandreqshëm dhe kaq të paskrupullt saqë, megjithëse populli shqiptar, në shumicë, i ka larguar disa herë nga pushteti, herë me vota dhe herë me hu kur nuk i janë bindur vullnetit popullor, pra si individë dhe forcë politike e padenjë dhe antidemokratike, tani na thonë se ata vetë janë “forca progresiste që do të vendosin shtetin ligjor dhe demokracinë!” (A. Nesho), “institucion moral” (A. Gjekmarkaj), “do të rikthejnë në Shqipëri lirinë, demokracinë dhe Evropën” (D. Shehi) e të tjera broçkulla me të cilat shqiptarët janë velur për tridhjetë vjet rresht.

Verbimi politik i ka çuar deri në shprehjen e marrëzive të tilla si ato që, deri në mbylljen e orarit të votimeve, madje edhe të nesërmen, flisnin për fitore të tyre, (ashtu si “i ndjeri” Tritan Shehu që shpallte fitoren e PD-së në mesditën e 26 majit 1996), ndërsa kur të dhënat e numërimit të votave po tregonin fitoren e kundërshtarit, nisën të shpallin “dhunën, manipulimin, terrorin, blerjen e votave” etj.etj. Përveç kësaj, nisën të shpallin si “zona të lira” ( një Zot e di se çfarë kuptimi ka kjo shprehje për proceset e votimit) ato qytete e bashki ku kishin fituar, madje popullsinë e atyre zonave i shpallën si “njerëz me karakter, dinjitet dhe shpirt lirie” (M. Marku). Fitoren e kundërshtarit politik e shpallën si rezultat i “realizimit në ato zona ku mjerimi dhe frika bëjnë llogari ditore”, mirëpo harruan se rezultatin e tyre më të mirë e arritën në qarkun e Kukësit që është qarku me nivelin më të ulët ekonomik.

Duke e barazuar veten me Shqipërinë, lirinë, mirësinë dhe demokracinë (?!) ata shpallën se “Shqipëria humbi, Shqipëria nuk fitoi, për fatin e keq” (B. Nishani), “Ajo që ka humbur sot është Shqipëria” (F. Mediu), “E mira e Shqipërisë është vetëm një, largimi i Ramës ” (nënkupto: ardhja e tyre në pushtet. V. M.) – sipas Edi Palokës. Madje, Paloka nuk druhet të thotë edhe të pavërteta të tilla alarmante dhe vetëdiskredituese si: “Se si blihen mandatet Rama e di shumë mirë, se ai kurrë nuk ka fituar në jetën e vet drejt”. Kjo e pavërtetë historike është shprehje e moralit të krejt udhëheqjes mashtruese të asaj partie pasi edhe vetë Basha pohonte para dy muajve se “Unë i kam fituar të gjitha betejat me Edi Ramën(?!!!).

Përveç z. Agron Duka, nuk doli një “burrë” me dinjitet dhe me respekt për të vërtetën dhe t’i thoshte gjithë anëtarësisë dhe elektoratit të vet se “Të dashur anëtarë dhe simpatizantë të partisë tonë! Ne nuk arritëm të marrim shumicën e votave, por do të bëjmë përpjekje maksimale ta arrijmë këtë gjë në zgjedhjet e ardhshme”. Po pse ndodh kjo gjë? Sepse në atë parti sundon berishizmi dhe morali i tij, sepse figurat dhe figurinat kryesore politike të saj janë produkt i “shkollës berishiste” apo, ashtu siç thoshte një gazetar para pak muajve, “të gjithë janë vëllezër sepse të gjithë janë bijtë moralë e politikë të S. Berishës”. Mospranimi i rezultatit zgjedhor dhe shpallja e procesit zgjedhor si “i trukuar, manipuluar dhe blerë” ka vetëm një shkak dhe një qëllim: Të ruajë postin drejtues të L. Bashës në parti dhe, rrjedhimisht, kontrollin e Sali Berishës mbi të. Të tjerat janë broçkulla. Janë fjalë boshe jo sepse procesi zgjedhor ka qenë perfekt dhe pa shkelje ligjore nga individë politikë, por sepse shkeljet e Kodit Zgjedhor janë bërë nga përfaqsues të të gjitha partive politike dhe sepse këto shkelje nuk kanë qenë të asaj shkalle sa të ndryshojnë rezultatin zgjedhor. Të kesh vrarë dhe dhunuar aktivistët politikë të kundërshtarit, siç ka bërë PD-ja, dhe pastaj të pretendosh se kundërshtari “na ka intimiduar” është njëlloj sikur një skuadër futbolli të shkaktojë disa penallti (të padhëna), të detyrojë lojtarët kundërshtarë të dalin nga fusha me barelë dhe vetë të ankohet pas ndeshjes se kundërshtari i ka shtyrë nja dy-tri herë.

Është shumë domethënës fakti se opozita vazhdonte të shpallte fitoren e saj gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve dhe, madje, edhe ta parafestonte atë me shishe shampanje ndërsa, kur numërimi i votave e nxori humbëse, shpalli se “do të mbledhim fakte për manipulim”. Pra, faktet nuk ekzistonin por duheshin sajuar sapo të merrej vesh humbja. Po t’i ndjekësh me vëmendje, drejtuesit politikë të opozitës dhe përkrahësit e saj mediatikë, ata shpallin se “Përdhosja e procesit zgjedhor me një ‘mekanizëm’ elektoral të frikshëm të patronazhit, presionit të shtetit ndaj administratës, blerjes së votës, pavlefshmërisë së votave… tregon qartë që partia-shtet ka instaluar regjimin e saj autokrat” (A. Nesho) etj.

Le t’i marrim me radhë alibitë e humbjes së opozitës. Ata pretendojnë se qeveria frikësoi administratën shtetërore duke e detyruar të votojë për të. Së pari, administrata shtetërore, qëndrore dhe lokale, ndodhet në shumicë e përbërë nga simpatizantët e pushtetit dhe për këtë fajin e kanë ata që tani vonë, tepër vonë, bëjnë “autokritikë” që braktisën Parlamentin e shkuar dhe zgjedhjet lokale. Nga ana tjetër, edhe po të donte Qeveria nuk i detyronte dot punonjësit e administratës shtetërore të votonin për të pasi këtë radhë, ndryshe nga herët e tjera, KQZ ndaloi futjen në qendrat e votimit me celularë, madje dy persona që tentuan fotografimin e fletëvotimit u ndaluan dhe shoqëruan në polici.

Alibia e “fletëve të votimit të pavlefshme” si mjet manipulimi bie për dy arësye: Së pari, nga statistikat e KQZ-së rezulton se më e dëmtuara nga fletët e pavlefshme ka qenë PS-ja. Së dyti, bërja e fletëve të votimit të pavlefshme nuk mund të realizohej pa pëlqimin e përfaqsuesve të opozitës nëpër komisione.

Sa i përket “shpërndarjes së parave të tërmetit në prag të zgjedhjeve”, këtu duhen sqaruar disa gjëra. Nëse Qeveria nuk kishte akorduar dhe dhënë asnjë lek për dëmtimet e tërmetit përpara fushatës elektorale ose, nëse iu ka dhënë lekë personave që nuk kishin pësuar dëme nga tërmeti, atëherë ajo ka shkelur ligjin. Të tjerat janë përralla për netë dimri. Qeveria e kishte detyrim ligjor dhënien e dëmshpërblimeve nga tërmeti dhe kjo është më e ndershme dhe e ligjshme sesa premtimet e Bashës gjatë fushatës se “ne do të bëjmë rivlerësime të dëmeve të tërmetit”. Pra, Basha, hapur, po premtonte dhënie parashë, dhe jo vetëm për tërmetin. Janë thjesht “kontratë” shitblerjeje. Më jepni votat, më bëni kryeministër sepse do ju jap kaq dhe aq para.

Lidhur me sistemin e “patronazhit” u bë shumë zhurmë nga opozita. Ndërsa patronazhistët, të cilët disa horra mediatikë i quanin “patronazistë”, janë njerëz që marrin përsipër të kujdesen për sigurimin paqësor dhe mbi bazën e bindjes të sa më shumë votuesve pro partisë së tyre, filozofët opozitarë heshtin ose justifikojnë ngritjen dhe funksionimin e grupeve paramilitare të opozitës të cilët, me pretekstin e “mbrojtjes nga blerja e votave” ndalonin dhe dhunonin cilindo qytetar që iu tekej atyre. Zhurma boshe që u bë lidhur me “përdorimin e të dhënave private për 900 mijë votues” është një hipokrizi e pastër. Në botën e sotme kur privatësia është reduktuar gati në një hiç, kur njerëzit i publikojnë të dhënat e tyre (emër, mbiemër, vendbanim etj.) në rrjetet sociale dhe kur listat e votimit afishohen në publik 2-3 muaj përpara ditës së votimeve, të flasësh për shkelje të privatësisë apo keqpërdorim të saj është qesharake. Mjafton që askush të mos iu ndërhyjë njerëzve në çështjet e tyre intime dhe familjare dhe as të mos i kanosë për të votuar për X apo Y dhe çdo gjë tjetër është e ligjshme. Përse nuk reagojnë “engjëjt” tanë mbrojtës kur Plaku i tyre dixhital apo bijt e tij publikojnë në media apo rrjete sociale të dhëna të vërteta apo trillime që cënojnë nderin dhe dinjitetin e qytetarit shqiptar?!

Lidhur me alibinë tjetër të “blerjes së votave dhe bashkëpunimit me bandat” nevojitet që opozita të sjellë dëshmi konkrete dhe prova reale dhe jo të shpallë banda apo banditë biznesmenë dhe politikanë që nuk janë dënuar nga asnjë gjykatë shqiptare apo e huaj. Përveç kësaj, nevojitet që ajo vetë të mos jetë e implikuar në akte të tilla. E vërteta për implikime flet ndryshe.

Ndërsa kancelaritë perëndimore dhe OSBE përshëndetën zhvillimin e zgjedhjeve dhe uruan Kryeministrin Rama për fitimin e tyre, opozita jonë, e cila hiqet si perëndimore, sillet dhe vepron krejtësisht kundër vlerësimeve dhe këshillave të Perëndimit. Dhe, jo vetëm sot por qysh nga mospranimi i rezultatit të zgjedhjeve të 2017, ngujimi në Çadër, braktisja e Parlamentit dhe zgjedhjeve lokale e deri tek rrethimi dhe sulmet me molotov kundër godinave qeveritare dhe Parlamentit. Diplomacia gjermane, italiane, franceze, amerikane, suedeze, OSBE etj, përveç përgëzimeve përkatëse për fushatën dhe zgjedhjet, këshillonin dhe këshillojnë të njëjtën gjë: “Duke njohur rezultatin e këtyre zgjedhjeve dhe duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin, udhëheqësit do të veprojnë me përgjegjësi për të mirën e popullit shqiptar” (Ambasada Amerikane) apo “Presim që ata (aktorët politikë) të kenë edhe në të ardhmen një qasje konstruktive dhe bashkëpunuese. Presim që ata të njohin rezultatin e zgjedhjeve” (Ambasada Gjermane) dhe “Italia vlerëson organizimin e shkëlqyer të procesit zgjedhor…” (MPJ e Italisë) etj.

Mirëpo, çfarë thonë “diplomatët” dhe “kancelaritë” e opozitës shqiptare?: “Këto zgjedhje nuk mund të njihen…” (Bujar Nishani); “PD nuk mund të njohë një proces zgjedhor si ai i 25 prillit” (L. Basha); “Ju garantoj se PD nuk do t’i njohë kurrë këto zgjedhje…” (M. Marku) dhe “Mosnjohja e Parlamentit të ardhshëm është hapi më tolerant nga duhet të fillojë reflektimi i opozitës” (A. Bushati) si dhe “LSI nuk e njeh rezultatin e këtyre zgjedhjeve” (K. Mehmeti).

Dhe, jo vetëm kaq por kërkojnë protesta, revoltë dhe, madje “E vetmja gjë që mund të negocohet është përsëritja e zgjedhjeve nën një qeveri teknike” (A. Gjekmarkaj). Në fakt, nuk kanë hallin e “qeverisë teknike” pasi ata i kanë humbur zgjedhjet nën qeverinë plotësisht të tyre, nën qeverinë 50% të tyre dhe tani nën qeverinë e kundërshtarit politik dhe e dinë shumë mirë se do t’i humbnin në çfarëdo qeverisje teknike, filozofike, mekanike apo teknologjike. Ata, thjesht shpresojnë se shumica e popullit do t’i votonte po të krijonin kaos dhe të siguronin zgjedhje të parakohshme, gjë që s’ka kurrfarë gjasash të ndodhë. Madje, bëhen objekt barcoletash kur shpallin se “Mua lezhjanët më kërkojnë se si do ua mbroj votën, duan protesta. Le të ngrihemi në protesta!” (M. Marku). Këtu kemi të bëjmë me mashtrime të çuditshme, pasi vetë PD i ka shpallur votimet në qarkun e Lezhës si të rregullta. Atëherë, përse u revoltokan lezhjanët dhe cilat vota kërkojnë ata të mbrohen?!!! Pse nuk u revoltokan votuesit e PD-së në Vlorë, Elbasan, Fier etj. ku partia e tyre ka humbur dhe përse nuk kërkokan ata “mbrojtjen e votës”?! Këto pohime e ulin shumë poshtë dinjitetin e këtyre politikanëve dhe dëshmojnë se nuk i lidh asgjë me popullin dhe demokracinë, por vetëm me pushtetin dhe privilegjet e pritshme prej tij.

Në këtë mënyrë opozita ka krijuar botën e vet, një botë surreale, të rrejshme, mashtruese dhe vetëmashtruese. Ajo beson se është turp të humbësh zgjedhjet dhe se duhet të jetë gjithmonë fituese. Nëse nuk është, duhet t’i shpallë të parregullta dhe të papranueshme pasi kështu beson se anëtarët dhe simpatizantët e vet do t’i mbajë afër dhe me iluzionin se ata e meritojnë fitoren dhe së shpejti do ta arrijnë por “ç’ti bësh kundërshtarit diktator dhe autokrat”. “Nuk ka fshat të Shqipërisë, komunë, lagje që nuk e di se këto zgjedhje janë blerë, janë manipuluar”, shprehej E. Paloka, njëri nga berishistët e betuar dhe mendjepakët i cili, për tridhjetë vjet, ka qenë bashkautor dhe avokat i të gjitha krimeve të pushteteve të partisë së tij.

Përpara këtyre zgjedhjeve pata besuar dhe qeshë shprehur në shtyp se kjo klasë politike duhet çmontuar pjesë-pjesë, duke e rivotuar këtë herë shumicën ekzistuese në mënyrë që PD të reformohej dhe të hiqte dorë nga berishizmi dhe, rrjedhimisht t’i besohej pushteti në 2025. Menjëherë pas kësaj, sipas besimit tim, duhej që PS të kalonte një proces vetëkritike dhe pastrimi duke mos mohuar arritjet, por edhe duke dënuar politikisht disa metoda dhe mekanizma ramaistë të qeverisjes. Tani po na rezulton që berishizmi është i ngulur aq thellë dhe shtrirë aq gjërë saqë PD nuk heq dorë prej tij. Rrjedhimisht, në këto rrethana, ata e meritojnë të lihen në botën e tyre sureale dhe të rrinë në opozitë edhe pas 2025. Kundrejt një kundërshtari politik të tillë, i cili nuk njeh procesin zgjedhor dhe as fituesin real të tij, nuk ka asnjë arsye të drejtohen ” letra të bardha ” apo ” letra të zeza “. Thjesht nuk duhen shkelur të drejtat e tij kushtetuese dhe të vazhdojë ” evolucionin ” e vet brenda botës së tij virtuale.

Në një situatë të tillë ata do të vazhdojnë të bëjnë dëme, jo ndaj Edi Ramës, kundër të cilit i përdorën të gjitha mjetet dhe metodat antidemokratike dhe sërish mbetën me gisht në gojë, por ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Me sjelljet dhe qëndrimet e tyre ata do t’iu japin armë në duar disa politikanëve europianë për të penguar hapjen e negociatave për pranimin e vendit në BE dhe, nga ana tjetër, do të ndikojnë për keq në zgjerimin e turizmit të huaj në Shqipëri. Ç’t’i bësh! Këta janë dhe nuk ndreqen sa të jenë në politikë. Thjesht duhen njohur dhe përbuzur.

