Dekorohet polici bashkiak që u “rezistoi” Kryebashkiakëve

Kreu i Bashkisë, Erion Veliaj, shfrytëzoi analizën vjetore të policisë bashkiake për ti akorduar dekoratën më të lartë një punonjësi të policisë bashkiake në prag të pensionimit të tij.

Bëhet fjalë për efektivin Fatbardh Murataj, që siç tha Veliaj, ai i ka qëndruar kohës pavarësisht se kush ka drejtuar Bashkinë e Tiranës.

“Unë besoj që ka disa njerëz që ndoshta janë të rrallë, por që shërbejnë si pika referimi në një shoqëri, si kordinata në shoqëri sa i përket moralit publik dhe respektit ndaj tjetrit dhe uniformës, integritetit që tregojnë në jetën publike.Sot dua të vlerësojmë një kolegun tonë që shumë shpejt do kalojë stafetën, do dalë në pension. Megjithatë mbetet i ri në shpirt dhe ka qenë një shembull që pavarësisht se kush ka qenë kryetar Bashkie, fakti që ai person është gjithmonë këtu do të thotë që integriteti nuk njeh rolin politik që mund të ketë një kryetar bashkie apo një tjetër.Unë për atë dhe shumë prej jush dua të jem kryetari i rradhës dhe dua që ju të vazhdoni të mbani me nder këtë uniformë edhe kur të mos jem unë, edhe kur të kenë kaluar shumë vite dhe si Fatbardh Murataj do dilni në pension dhe do keni krenari që i keni shërbyer Tiranës”.