Del lista e fituesve për Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Ndryshe nga institucionet e tjera të arsimit të lartë, Universiteti i Sporteve të Tiranës ka zbardhur listën e parë të fituesve që do të vijojnë më tej procedurat e regjistrimit për studimet e nivelit “Bachelor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes.

Për tre ditë me radhë maturantët dhe kandidatët e tjerë që aplikuan për studimet në këtë fakultet, u janë nënshtruar testeve praktike, vlerësimi i të cilave është bërë nga një komision ekspertësh të kësaj fushe. Sipas Vendimit të Senatit Akademik të këtij universiteti, raporti ndërmjet konkurimit praktik dhe notës mesatares në shpalljen e fituesve të rinj është në kufijtë 60 për qind me 40 për qind.

Klasifikimi i kandidatëve bëhet bazuar në sasinë e pikëve totale te grumbulluara, të vendosur në rendin zbritës, çka do të thotë se fitojnë kandidatët me numrin më të madh të pikëve të grumbulluara nga të dy treguesit. Kështu, me mbylljen e konkurimit praktik, komisioni ka zbardhur gjatë ditës së djeshme listën finale me pikët që secili kandidat ka marrë jo vetëm në konkurs, por edhe nga mesatarja e shkollës së mesme.

Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar listën e 275 kandidatëve të identifikuar sipas ID-së, që garuan për studimet në këtë fakultet, ku për secilin prej tyre jepen të detajuara edhe pikët e siguruara nga vlerësimi i pikëve të konkursit dhe mesatares.

Sipas kuotave të miratuara, në këtë fakultet do mund të vijojnë studimet gjatë vitit të ri akademik kandidatët nga numri një, e deri tek 150, pasi kaq janë edhe kuotat e miratuara për pranimet e reja të 2019-s. Ndërsa në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit gara për studimet e larta vijojnë edhe për gjatë ditës së sotme me testet praktike.

Afatet e regjistrimit

Shpallja e fituesve për këtë fakultet do të bëhet gjatë ditës së nesërme. Sipas kalendarit të miratuar më herët nga strukturat e arsimit, shpallja e fituesve në universitetet e tjera do të bëhet zyrtarisht në datën 30 gusht. Maturantët do kenë në dispozicion një ditë për të bërë ankimimin nëse janë të pakënaqur me renditjen dhe më pas do të shpallet lista finale, me të përzgjedhurit të cilët duhet të paraqiten për të bërë regjistrimin përkatës në degën e përzgjedhur sipas afateve të konfirmuara.

Ndërkohë që sipas udhëzimit të miratuar nga dikasteri i arsimit në datat 2 deri 15 shtator (7 faza 48-orëshe; 02-03: 04-05: 06-07:08-09: 10-11:12-13 dhe 14-15), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të universiteteve në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Në rast se pas çdo faze, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj mund të regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Këto faza vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën 15 shtator 2019. Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48-orëve në datat e përcaktuara. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar.

Për programet e studimit me kuota të paplotësuara, të cilat nuk kanë më aplikantë në pritje, do të rikthehen në garë aplikantët e shpallur fitues gjatë fazave të mëparshme, të cilët nuk rezultojnë të jenë të regjistruar në asnjë program tjetër studimi. Ndërsa procesi i çregjistrimeve për fituesit që duan të ndryshojnë degën e studimit do të bëhet në datën 16 shtator.

Plotësimi i kuotave në raundin e dytë

Maturantët që deri në këtë datë nuk kanë arritur të sigurojnë dot një degë do mund të aplikojnë sërish në raundin e dytë. Në këtë raund mund të aplikojnë maturantët dhe kandidatët që nuk arritën të siguronin dot një të drejtë studimi përgjatë raundit të parë.

Në raundin e dytë mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që nuk fituan dot në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online të raundit të parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe kandidatët që janë çregjistruar në përfundim të raundit të parë me qëllim ndryshimin e degës së studimit duke hyrë sërish në garë me dhjetë preferenca të reja. Fituesit e këtij raundi do të shpallen në datën 27 shtator.

Ndërkohë që procesi i regjistrimeve do të zhvillohet me 5 faza 48-orëshe ndërmjet datave 30 shtator deri në 9 tetor. Nëse do të ketë sërish kuota të paplotësuara do të zhvillohet edhe një raund i tretë pranimesh, përkatësisht në datat 12 tetor-14 tetor. Edhe në këtë rast maturantëve dhe kandidatëve të viteve të shkuara do t’u duhet të përzgjedhin sërish dhjetë preferenca të reja studimi, sipas programeve që kanë kuota të paplotësuara.

Në dosjen e regjistrimit si fitues duhet të përfshini:

“Dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti). Në dosje mbahet vetëm fotokopja.

Fotokopjen e noterizuar e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave.

Deklaratën që duhet ta printoni dhe plotësoni te sekretaritë e degës së studimit ku do të regjistroheni.

Pas deklaratës së shkruar bëhet regjistrimi menjëherë në portalin U-Albania dhe firmoset nga sekretarja dhe aplikanti në dy fotokopje formulari i printuar nga sistemi, një prej të cilave i jepet aplikantit.